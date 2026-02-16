'ఆ పరీక్షలు తప్పనిసరిగా రాయాల్సిందే'- CBSE క్లారిటీ
ఈ ఏడాది నుంచి రెండుసార్లు జరగనున్న 10 పరీక్షలు- రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న తొలి ఎడిషన్
Published : February 16, 2026 at 5:54 PM IST
CBSE Exam Date 2026 : మంగళవారం నుంచి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ ) 10, 12 తరగతుల పరీక్షలు ప్రారంభ కానున్న బోర్డ్ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ ఏడాది నుంచి పదో తరగతి రెండు విడతల్లో జరగనున్నాయని, అయితే మొదటి విడత పరీక్షలకు హాజరవుతేనే రెండో ఎడిషన్లో రాయడానికి అనుమతి ఇస్తామని బోర్డ్ స్పష్టం చేసింది. అదే విధంగా, తొలి విడత పరీక్షలో కనీసం మూడు సబ్జెక్టులకు హాజరుకాని విద్యార్థులను 'ఎసెన్షియల్ రిపీట్' కేటగిరీలో చేర్చుతామని పేర్కొంది. ఈ సందర్భంగా కేవలం రెండో ఎడిషన్లో మాత్రమే పరీక్షలు రాస్తామంటూ విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థనలను బోర్డు తోసిపుచ్చింది.
వారిని రెండో ఎడిషన్ పరీక్షను అనుమతించం!
ఈ సందర్భంగా, సీబీఎస్ఈ ఎగ్జామినేషన్ కంట్రోలర్ సన్యామ్ భరద్వాజ్ మాట్లాడారు. విద్యార్థులంతా తొలి విడత బోర్డ్ పరీక్షలకు తప్పనిసరిగా హాజరవ్వాలని సూచించారు. మొదటి పరీక్షలో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు సైన్స్, గణితం, సాంఘిక శాస్త్రం వంటి సబ్జెక్టుల్లో తమ మార్కులను మెరుగుపరుచుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అయితే తొలి విడత పరీక్షలో మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్జెక్టులకు హాజరుకాని విద్యార్థులను రెండో ఎడిషన్ పరీక్షకు అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు. అలాంటి విద్యార్థులను 'ఎసెన్షియల్ రిపీట్' కేటగిరీలో ఉంచుతారు. వారిని మరుసటి ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగే పరీక్షలకు మాత్రమే అనుమతిస్తామన్నారు.
ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు కంపార్ట్మెంట్ కేటగిరీలోనే!
అయితే, పూర్తిగా కాకుండా ఒకటి లేదా రెండు సబ్జెక్టుల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులను కంపార్ట్మెంట్ కేటగిరీలో ఉంచుతారని ఎక్జామినేషన్ కంట్రోలర్ పేర్కొన్నారు. దానికింద రెండో ఎడిషన్ రాయడానికి ఆ విద్యార్థులు అర్హులు అవుతారని చెప్పారు. దీంతోపాటు మరో కీలక ప్రకటన కూడా ఆయన చేశారు. ఏ కారణం చేతైనా ప్రధాన పరీక్షలో మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్జెక్టులకు హాజరుకాలేని విద్యార్థులు రెండో బోర్డు పరీక్షకు అనుమతించబోమని చెప్పారు. ఈ విషయంలో సీబీఎస్ఈకి వచ్చే అభ్యర్థనలకు స్పందించబోమని పేర్కొన్నారు.
సీబీఎస్ఈ పరీక్షలు ఎప్పటినుంచి?
ఇదిలా ఉండగా, మంగళవారం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా సీబీఎస్ఈ పదో, పన్నెండో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దేశ విదేశాల్లో కలిపి సుమారు 46 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. ఇక కొత్త జాతీయ విద్యా విధానం ప్రకారం, బోర్డు పరీక్షల నిర్వహణపై అనేక సిఫార్సులు చేశారు. వాటిలో ఏడాదిలో రెండు సార్లు బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించడం కూడా ఉంది. కోచింగ్ సెంటర్లపై ఆధారపడే పరిస్థితిని తగ్గించేందుకు ప్రస్తుత బోర్డు, ప్రవేశ పరీక్షల విధానంలో మార్పులు అవసరమని విధానం పేర్కొంది. అందుకు తగ్గట్లుగా సమగ్ర అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించేలా పునఃరూపకల్పన చేయనున్నారు. విద్యార్థులు తమ నచ్చిన సబ్జెక్టులను ఎంచుకుని బోర్డు పరీక్షలు రాయడానికి అవకాశం కల్పించాలని నూతన విద్యా విధానం చెబుతోంది.