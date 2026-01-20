శబరిమల గుడి మూసివేత- అయ్యప్పను దర్శించుకున్న లక్షల మంది భక్తులు- రాజు చేతికి ఆలయ తాళాలు!
Published : January 20, 2026 at 10:22 AM IST
Sabarimala Temple Closed : కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో మండలపూజ, మకరవిలక్కు సీజన్ వైభవంగా ముగిసింది. దీంతో ఆలయాన్ని మంగళవారం ఉదయం మూసివేసినట్లు ట్రావెన్కోర్ దేవస్వమ్ బోర్డు(టీడీబీ) అధికారులు తెలిపారు. 2025-25 తీర్థయాత్ర సీజన్లో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో అయ్యప్పను దర్శించుకున్నారని వెల్లడించారు. పందలం రాజకుటుంబ ప్రతినిధి త్రికేత్తనాల్ రాజరాజ వర్మ అయ్యప్ప దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత సోమవారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో ఆలయాన్ని మూసివేశామని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేశారు.