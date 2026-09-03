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చర్మవ్యాధి అడ్డంకి- ఆధార్‌ కార్డుకు నోచుకోని తండ్రీకొడుకులు- ప్రభుత్వ పథకాలకూ దూరం

ఆధార్‌ నమోదులో బయోమెట్రిక్‌ వివరాలే ప్రధాన అడ్డంకి- అరుదైన చర్మవ్యాధి వల్ల అరచేతులు, అరికాళ్లపై చర్మం దెబ్బతిన్న సమీర్‌ ఖాన్‌- కుమారుడికీ ఇదే వ్యాధి- ఇద్దరికీ ఆధార్‌ లేక ప్రభుత్వ పథకాలకూ దూరం

Father And Son With No Fingerprints
సమీర్‌ ఖాన్‌, కుమారుడు ముజాహిద్‌ ఖాన్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2026 at 5:13 PM IST

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Father And Son With No Fingerprints : ఆధార్‌ కార్డు నేటి రోజుల్లో ప్రతి పౌరుడికి అత్యంత కీలకమైన గుర్తింపు పత్రం. ప్రభుత్వ పథకాల నుంచి బ్యాంకింగ్‌ సేవల వరకు అనేక అవసరాలకు ఇది తప్పనిసరిగా మారింది. అయితే ఒడిశాకు చెందిన వ్యక్తికి మాత్రం ఆధార్‌ కార్డు పొందడం పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. కారణం ఆయనకు ఉన్న అరుదైన అనువంశిక చర్మవ్యాధి. చేతివేళ్లపై సాధారణంగా కనిపించే రేఖలు, ముద్రలు లేకపోవడంతో బయోమెట్రిక్‌ నమోదు కావడం లేదు. దీంతో అతడు ఆధార్​ లేకుండానే జీవిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అదే సమస్య అతడి కుమారుడికి కూడా ఎదురైంది. తండ్రికి వచ్చిన వ్యాధే కుమారుడికీ రావడంతో అతడి వేలిముద్రలు కూడా కనిపించడం లేదు. దీంతో తండ్రీకుమారులు ఆధార్‌ కార్డు లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ పథకాలకు దూరమవుతున్నారు.

సంబల్‌పూర్‌ నగరంలోని సఖిపడ ఇద్గాహా సమీపంలో 40 ఏళ్ల సమీర్‌ ఖాన్‌ నివసిస్తున్నాడు. భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, ఓ కుమార్తెతో కలిసి ఆయన జీవనం సాగిస్తున్నాడు. నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన సమీర్‌, ప్రభుత్వ స్థలంలో టిన్‌ షెడ్‌ వేసుకుని ఉంటున్నారు. రహదారి నిర్మాణ పనుల్లో తారు వేసే కూలీగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు.

Father And Son With No Fingerprints
సమీర్‌ ఖాన్‌, అతడి 10ఏళ్ల కుమారుడు (ETV Bharat)

చేతి ముద్రలు కనిపించకపోవడంతో
సమీర్‌కు చిన్నప్పటి నుంచే చేతుల అరచేతుల్లో చర్మ సమస్య ఉంది. కాలక్రమంలో అది మరింత తీవ్రమై అరచేతి చర్మం పగిలిపోవడంతో పాటు సాధారణంగా ఉండే రేఖలు, గుర్తులు కనిపించకుండా పోయాయి. దీంతో ఆధార్‌ నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లిన ప్రతిసారీ బయోమెట్రిక్‌ ఇవ్వడం సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఆధార్‌ నమోదు కోసం సమీర్‌ పలుమార్లు ప్రయత్నించాడు. సంబల్‌పుర్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ కార్యాలయంతో పాటు పోస్టాఫీసు, ఇతర ఆధార్‌ కేంద్రాలకు కూడా వెళ్లాడు. అయితే అధికారులు బయోమెట్రిక్‌ వివరాల కోసం అతడి వేలిముద్రలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించినా, అవి సరిగా నమోదుకాలేదు. చేతివేళ్లపై స్పష్టమైన రేఖలు లేకపోవడంతో బయోమెట్రిక్‌ యంత్రం అతడి వేలిముద్రలను గుర్తించలేకపోయింది. దీంతో ఆధార్‌ నమోదు ప్రక్రియ ముందుకు సాగలేదు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేకపోవడంతో సమీర్‌ నిరాశతో వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది.

Father And Son With No Fingerprints
సమీర్‌ ఖాన్‌ చేతులు (ETV Bharat)

కుమారుడికీ అదే వ్యాధి-ప్రభుత్వ పథకాలకూ దూరం
ఇదే పరిస్థితి ఆయన 10 ఏళ్ల కుమారుడు ముజాహిద్‌ ఖాన్‌కు కూడా ఎదురైంది. ముజాహిద్‌కూ ఇదే తరహా చర్మవ్యాధి ఉండటంతో అతడి ఆధార్‌ నమోదు కూడా సాధ్యం కావడం లేదని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. ఒకే కుటుంబంలో తండ్రి, కుమారుడు ఇద్దరికీ ఆధార్‌ కార్డులు అందని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆధార్‌ లేకపోవడంతో సమీర్‌ కుటుంబం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ పలు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలను పొందలేకపోతున్నామని సమీర్ వాపోతున్నాడు. తన భార్యకు ఆధార్‌ కార్డు ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబానికి సంబంధించిన పథకాల విషయంలో తన ఆధార్‌ లేకపోవడం సమస్యగా మారుతోందని చెబుతున్నాడు.

Father And Son With No Fingerprints
సమీర్‌ ఖాన్‌ కుమారుడి చేతులు (ETV Bharat)

అసలు వ్యాధి ఏమిటి?
సంబల్‌పుర్‌కు చెందిన చర్మవ్యాధి నిపుణుడు డాక్టర్‌ తన్మయ్‌ పాధి ఈ సమస్యకు కారణాన్ని వివరించారు. సమీర్‌ బాధపడుతున్న వ్యాధిని 'పామోప్లాంటర్‌ కెరటోడెర్మా' అని పిలుస్తారని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితిలో అరచేతులు, అరికాళ్లపై చర్మం సాధారణం కంటే మందంగా మారుతుందని వివరించారు. కుటుంబంలో ఇతరులకు కూడా ఇదే సమస్య ఉండటం వల్ల ఇది అనువంశికంగా సంక్రమించే వ్యాధి అయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ వ్యాధికి ప్రధాన కారణం జన్యు స్థాయిలో చోటుచేసుకునే మార్పులేనని వైద్యుడు తెలిపారు. చర్మ నిర్మాణానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రొటీన్లలో మార్పులు చోటుచేసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య ఏర్పడుతుందని వివరించారు. దీనికి పూర్తిగా శాశ్వత నివారణ అందించే చికిత్స ప్రస్తుతం లేదని, అయితే మందులు, మలహాలు తదితర చికిత్సలతో కొంతకాలం ఉపశమనం కలిగించవచ్చని చెప్పారు.

Father And Son With No Fingerprints
డాక్టర్‌ తన్మయ్‌ పాధి (ETV Bharat)

బయోమెట్రిక్‌ ఎందుకు విఫలమవుతోంది?
ఇలాంటి వ్యాధి ఉన్నవారిలో అరచేతులు, వేళ్లపై ఉండే సహజమైన చర్మ రేఖలు, వేలిముద్రల గుర్తులు అంటే 'డెర్మటోగ్లిఫిక్స్‌' స్పష్టంగా కనిపించకపోవచ్చని డాక్టర్‌ తన్మయ్‌ పాధి తెలిపారు. అందువల్ల బయోమెట్రిక్‌ యంత్రాలు వేలిముద్రలను గుర్తించలేకపోవచ్చని చెప్పారు. సమీర్‌ విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతోందని వివరించారు. చేతులపై వేలిముద్రలు స్పష్టంగా లేకపోవడంతో ఆధార్‌ నమోదు సమయంలో బయోమెట్రిక్‌ ధ్రువీకరణ విఫలమవుతోందని పేర్కొన్నారు. అతడి కుమారుడికి కూడా అదే వ్యాధి ఉండటంతో ఇలాంటి సమస్యే ఎదురవుతోందని తెలిపారు. ఇలాంటి సమస్యతో బాధపడుతున్న పలువురు ఆధార్‌ కేంద్రాల చుట్టూ తిరిగి చివరకు వైద్యులను సంప్రదిస్తున్నారని చెప్పారు.

జిల్లా యంత్రాంగం స్పందన
ఏళ్లుగా ఆధార్‌ కోసం తిరుగుతున్నా సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో సమీర్‌ చివరకు జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ఆశ్రయించారు. తనలాంటి వారికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గం చూపించి ప్రభుత్వ పథకాలకు దూరం కాకుండా చూడాలని అధికారులను కోరుతున్నారు. ఈ వ్యవహారం జిల్లా కలెక్టర్‌ సిద్ధేశ్వర్‌ బలిరామ్‌ బొండర్‌ దృష్టికి వెళ్లింది. ఘటనపై సమాచారం అందడంతో ఆధార్‌కు సంబంధించిన నోడల్‌ అధికారిని సంప్రదించి, విషయాన్ని పరిశీలించాలని ఆదేశించినట్లు కలెక్టర్‌ తెలిపారు. బాధితుడి ఆధార్‌ నమోదు కోసం అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించినట్లు వెల్లడించారు.

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