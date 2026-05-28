రూ.34 కోట్లు చెల్లించి మరణశిక్ష నుంచి విముక్తి పొందిన కేరళవాసి- 20ఏళ్ల తర్వాత స్వదేశానికి

2దశాబ్దాల తర్వాత స్వదేశానికి చేరుకున్న కేరళ వాసి అబ్దుల్ రహీమ్- సౌదీ అరేబియా జైల్లో 20 ఏళ్లపాటు శిక్ష అనుభవించిన అబ్దుల్ రహీమ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 28, 2026 at 7:53 PM IST

Abdul Rahim Return to India : సౌదీ అరేబియా జైల్లో 20 ఏళ్ల పాటు శిక్షను ఎదుర్కొని మలయాళీ సమాజం చూపిన మానవత్వంతో ప్రాణాలు దక్కించుకున్న అబ్దుల్ రహీమ్ ఎట్టకేలకు స్వదేశానికి చేరుకున్నారు. బక్రీద్‌ పండుగ రోజునే తన స్వస్థలమైన కేరళకు చేరుకోవడంతో రహీమ్ కుటుంబ సభ్యుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. బుధవారం రాత్రి సౌదీ అరేబియా నుంచి విమానంలో బయలుదేరిన రహీమ్‌, గురువారం ఉదయం కేరళలోని కరిపుర్‌ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయానికి వచ్చిన బంధువులను పట్టుకుని రహీమ్‌ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అక్కడి నుంచి కోజికోడ్‌లో ఉన్న తన నివాసానికి రహీమ్‌ చేరుకున్నారు. రహీమ్‌ను చూసేందుకు బంధువులు, స్నేహితులు, గ్రామస్థులు భారీ సంఖ్యలో ఆయన నివాసానికి చేరుకుని ఘన స్వాగతం పలికారు.

2006లో బతుకుదెరువు కోసం సౌదీ వెళ్లిన రహీమ్, అక్కడ ఒక దివ్యాంగ బాలుడికి కేర్‌టేకర్‌గా చేరారు. అయితే ప్రమాదవశాత్తు ఆ బాలుడు మరణించడంతో రహీమ్‌పై కేసు నమోదైంది. 2006లో సౌదీ కోర్టు రహీమ్‌కు మరణశిక్ష విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. రహీమ్‌కు క్షమాభిక్ష పెట్టడానికి బాలుడి కుటుంబం నిరాకరించడంతో 2018లో సౌదీ కోర్టు మరోసారి మరణశిక్ష విధించింది. రహీమ్ మరణశిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడానికి సౌదీ చట్టాల ప్రకారం దాదాపు 34 కోట్ల రూపాయలు పరిహారంగా చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఈ తరుణంలో రహీమ్ ప్రాణాలను కాపాడటానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మలయాళీ సమాజమంతా కదిలింది. విరాళాల ద్వారా 34 కోట్ల రూపాయలను వసూలు చేసి సౌదీ కోర్టుకు చెల్లించింది. దీంతో ఆయన విడుదలకు మార్గం సుగమమైంది.

