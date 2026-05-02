రూ.8వేలు ఉన్న బ్యాగ్ రోడ్డుపై మిస్సింగ్- 33ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి యాజమాని వద్దకు- ఎలా చేరిందంటే?
1993 ఆగస్టు 8న రాత్రి సుమారు 10 గంటలకు దొరికిన డబ్బు- మనసులో మొదలైన పశ్చాత్తాపం- పోగొట్టుకున్న వారికోసం అన్వేషణ- నగదును తిరిగి యజమానికి అప్పగించిన వ్యక్తి
Published : May 2, 2026 at 10:54 AM IST
Man Return Lost Cash After Years : ఎప్పుడైనా మనకి రోడ్డుపై డబ్బులు దొరికితే ఏం చేస్తాం? కొందరు వాటిని పోగొట్టుకున్న వారికి తిరిగి చేరేలా ప్రయత్నిస్తారు. మరికొందరు వారే తీసుకుని వాడుకుంటారు. సరిగ్గా అలాంటి సంఘటనే ఒకటి మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ వ్యక్తికి ఎదురైంది. అయితే అతడు ఆ డబ్బును తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. కానీ తన జీవితం మొత్తం ఆ పశ్చాత్తాపంతోనే ఉండిపోయాడు. అందుకే ఆ సొమ్ము పోగొట్టుకున్న వారికి ఎలాగైనా వాటిని అందించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలా 33 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి వారి డబ్బులు వారికి అందించాడు.
రత్లాం జిల్లాలో సాకిర్ హుసేన్ మన్సూరీ పంచాయతీ సహాయ గణాంక అధికారిగా పనిచేస్తున్నారు. సరిగ్గా 33 ఏళ్ల క్రితం 1993 ఆగస్టు 8న రాత్రి సుమారు 10 గంటలకు, సాకిర్ అతడి స్నేహితుడితో కలిసి రతలామ్ నుంచి జావరాకు ప్రయాణం చేశారు. అప్పుడు ఆ దారిలో వారికి ఒక బ్యాగ్ దొరికింది. దాన్ని తెరిచి చూడగా, అందులో రూ.8000 నగదు, బిల్లు పుస్తకాలు,రసీదులు ఇతర పత్రాలు లభించాయి. ఆ సమయంలో వారిద్దరికి 21-22 సంవత్సరాలు ఉంటాయని సాకిర్ తెలిపారు. అది వారికి ఒక జాక్పాట్లా అనిపించిందని అన్నారు.
అత్యాశకు లోనై వినోదాల కోసం
ఒకేసారి అంత పెద్ద మొత్తం డబ్బును చూసి, వారు అత్యాశకు లోనైయారని అన్నారు. దాంతో ఆ పత్రాలను పక్కన పెట్టి, డబ్బులను తమ వినోదాలు, అభిరుచుల కోసం వాడుకున్నారని చెప్పారు. కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత అతడి స్నేహితుడు మరణించాడని వాపోయారు. దాంతో క్రమంగా సాకిర్ మనసులో పశ్చాత్తాపం మొదలైందని అన్నారు. అందుకే ఎలాగైనా ఆ డబ్బును పోగొట్టుకున్న వారికి వాటిని తిరిగ ఇవ్వాలని సంకల్పించుకున్నారని చెప్పారు.
ఒక్క పేరు గుర్తుండడంతో
కానీ అప్పుడు దొరికిన సంచిలో ఉన్న కాగితాలు ఇప్పుడు పూర్తిగా చిరిగి పోయాయిన స్థితిలో ఉన్నాయని సాకిర్ తెలిపారు. దాంతో ఆ డబ్బును పోగొట్టుకున్న వారిని ఎలా కనిపెట్టాలో అతడికి తెలియలేదని అన్నారు. అయినా అప్పుడు ఆ బ్యాగ్లో దొరికిన రసీదుపై ఉన్న పేరు జ్ఞాపకం ఉండడంతో ఆ సంస్థ ఎక్కడ ఉందో కనుగొనడానికి ప్రయత్నించాడని ఆయన చెప్పారు. అతడు తన స్నేహితుల సహాయంతో ఎంతగానో వెతికిన తర్వాత ఆ నగదు పోగొట్టుకున్న అసలు యజమానిని కనుగొన్నారని అన్నారు.
33 ఏళ్ల క్రితం పోగొట్టుకున్న డబ్బు
అలా ఆ డబ్బును పోగొట్టుకుంది శ్రీకృష్ణ మెడికల్, సైదీప్ మెడికల్ ఏజెన్సీ యజమానని సాకిర్కు తెలిసిందని అతడు చెప్పారు. ఆ సంస్థ యజమాని బాలకృష్ణ రాఠోడ్ను కలిసినప్పుడు, అతడు సాకిర్ కళాశాల స్నేహితుడని తెలిసిందని అన్నారు. ఈ విషయం తెలియగానే సాకిర్ ఆ డబ్బును తిరిగి ఇచ్చి, క్షమాపణ కోరాడని చెప్పారు. 33 ఏళ్ల క్రితం పోగొట్టుకున్న డబ్బు దొరకడంతో బాలకృష్ణ ఎంతో సంతోషించాడని తెలిపారు. దాంతో సాకిర్ కూడా తన పశ్చాత్తాపం నుంచి బయటపడ్డాడని అన్నారు.
క్షమించి, తమ ఇంట్లోకి ఆహ్వానించి
డబ్బును తిరిగి తీసుకున్న బాలకృష్ణ, "33 ఏళ్ల క్రితం నగదు ఉన్న ఆ బ్యాగ్ను మా మేనళ్లుడు ఎక్కడో పోగొట్టాడు. అలా చేసినందుకు తన ఎంతో బాధపడి, ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు" అని చెప్పారు. అప్పుడే సాకిర్కు తాను తెలియకుండా ఎంత పెద్ద తప్పుచేశాడో అర్థమైందని అన్నారు. అయినా చివరికి బాలకృష్ణ కుటుంబం సాకిర్ను క్షమించి, తమ ఇంట్లోకి ఆహ్వానించారని అతడు తెలిపారు. "ఒక మనిషి తను తప్పు చేసినప్పుడు, అతడి అంతరాత్మ నిరంతరం అతడికి సంకేతాలు పంపుతుంది. అప్పుడు ఆ తప్పును అంగీకరించి, దానిని సరిదిద్దుకొవడానికి ధైర్యం చూపినప్పుడు మాత్రమే నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది" అని సాకిర్ అన్నారు.
