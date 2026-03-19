ETV Bharat / bharat

గూఢచారి అంటూ బంగ్లాదేశ్‌లో భారతీయుడి నిర్బంధం - 41 ఏళ్ల తర్వాత త్వరలో ఇంటికి

అనుమానాస్పద రీతిలో బంగ్లాదేశ్‌‌లో భారతీయుడి - పొంతన లేని సమాధానాల కారణంగా దాడికి యత్నించిన స్థానికులు - కాపాడిన హ్యామ్ రేడియోల నిర్వాహకులు

Indian spy allegations on Lipon Mondal
Indian spy allegations on Lipon Mondal (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 19, 2026 at 5:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Spy Allegations On Indian In Bangladesh : ఓ భారతీయుడిని గూఢచారి అంటూ బంగ్లాదేశ్‌‌లో నిర్బంధించారు. అల్లరి మూకలు పట్టపగలే అతన్ని చుట్టుముట్టి, ప్రశ్నిస్తూ దాడికి యత్నించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ భారతీయుడు ఎవరు అనేది వెల్లడైంది. బంగాల్, బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన ఇద్దరు ఔత్సాహిక హ్యామ్ రేడియో స్టేషన్ల నిర్వాహకుల చొరవతో ఆ భారతీయుడి 14ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి ఇంటికి చేరుకోనున్నాడు. ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరు? ఎందుకు అతన్ని గూఢచారి అనుకున్నారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇటీవలి కాలంలో భారత్, బంగ్లాదేశ్‌ మధ్య రాజకీయ, దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్‌లోని ఒక గ్రామంలో స్థానికులు ఒక యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతను వారు అడిగే ప్రశ్నలకు పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పాడు. తాను ఢాకా విశ్వవిద్యాలయంలో అర్థశాస్త్రంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేశానన్నాడు. దాంతో స్థానికులు ఢాకా విశ్వవిద్యాలయాన్ని సంప్రదించగా, అతడి పేరుతో ఎవ్వరూ పీజీ కోర్సు చేయలేదనే సమాధానం వచ్చింది.

ఆ యువకుడు తన దగ్గర పాస్‌పోర్ట్, వీసా ఉన్నాయన్నాడు. అయితే అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పలేదు. ఇలా పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతుండటంతో అతడు భారత గూఢచారి అయి ఉండొచ్చని గ్రామస్థులు అనుమానించారు. ఈక్రమంలోనే ఆ యువకుడిపై పలువురు అల్లరిమూకలు దాడికి యత్నించారు. ఈ వీడియోనే బంగ్లాదేశ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దాన్ని ఇద్దరు హ్యామ్ రేడియో నిర్వాహకుల చూశారు.

ఇది టూ వే కమ్యూనికేషన్
హ్యామ్ రేడియో (Ham Radio) అనేదీ ఒక రేడియో స్టేషనే. దీన్ని నిర్వహించాలని భావించే వ్యక్తులు భారత ప్రభుత్వ టెలికమ్యూనికేషన్ల శాఖ నిర్వహించే పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. ఆ తర్వాతే అధికారిక లైసెన్స్, ప్రత్యేకమైన 'కాల్ సైన్' మంజూరవుతాయి. సాధారణ రేడియోలో మనం సమాచారాన్ని వింటాం, అది వన్ వే కమ్యూనికేషన్. కానీ హ్యామ్ రేడియోను నిర్వహించేవారు, వివిధ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్‌ల ద్వారా ఇతరులతో మాట్లాడొచ్చు, ఇతరుల మాటలను వినొచ్చు. అంటే ఇది టూ వే కమ్యూనికేషన్.

హ్యామ్ రేడియో స్టేషన్లను బంగ్లాదేశీయుడు జైనల్ ఆబిదీన్ రాజిబ్, భారతీయుడు అంబరీశ్ నాగ్ బిశ్వాస్ కలిసి నిర్వహిస్తున్నారు. బంగాల్ రాష్ట్ర హ్యామ్ రేడియో క్లబ్ కార్యదర్శిగా అంబరీశ్ నాగ్ బిశ్వాస్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక బంగ్లాదేశ్‌లోని రంగపూర్‌‌లో జైనల్ ఆబిదీన్ రాజిబ్ హ్యామ్ రేడియోను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరూ హ్యామ్ రేడియో కమ్యూనిటీ ద్వారా స్నేహితులు అయ్యారు. అలాగే బంగ్లాదేశ్‌లో చిత్రహింసలకు గురవుతున్న భారతీయ పౌరుడు లిపోన్ మోండల్ ప్రాణాలను వీరు కాపాడారు.

వీడియో వైరల్
అంబరీశ్ నాగ్ బిశ్వాస్, "బంగ్లాదేశ్‌లోని నా స్నేహితుడు జైనల్ ఆబిదీన్ రాజిబ్ వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆ వైరల్ వీడియోలో ఒక బంగాల్ యువకుడు ఉన్నాడని తెలిపాడు. అల్లరిమూకలు అతడిపై దాడికి యత్నిస్తున్నట్టుగా వీడియోలో దృశ్యాలు ఉన్నాయన్నాడు. నాకు ఆ వీడియో క్లిప్‌ను పంపించాడు. దాన్ని చూశాక, వెంటనే బంగాల్‌లోని ఆ యువకుడి కుటుంబీకులను గుర్తించే ప్రయత్నాన్ని మొదలుపెట్టాను.

ఇందుకోసం మా హ్యామ్ రేడియోల విస్తృతమైన నెట్‌వర్క్‌ను ఉపయోగించాను. చివరకు ఆ యువకుడి ఇంటిని గుర్తించాం. బంగాల్‌లోని దక్షిణ దినాజ్‌పూర్ జిల్లా హిలి సరిహద్దు ప్రాంతంలోని ఖరున్ గ్రామంలో ఉన్న అతడి ఇంటికి వెళ్లాం. నాతో, మా హ్యామ్ రేడియో క్లబ్ సభ్యులతో ఆ ఇంట్లోని వాళ్లు బాగా మాట్లాడారు. బంగ్లాదేశ్‌ వైరల్ వీడియోను వాళ్లకు చూపించాం. ఆ వీడియోలో ఉన్నది తన కొడుకేనని, అతడి పేరు లిపోన్ మోండల్ (జైదుల్) అని లిలిఫా మోండల్ కన్నీటి పర్యంతమవుతూ చెప్పారు.

41 ఏళ్ల క్రితం రెండో క్లాస్ లేదా మూడో క్లాస్‌లో ఉన్నప్పుడే లిపోన్ మోండల్ తప్పిపోయాడని ఆమె ఉద్వేగంగా తెలిపారు. ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత తన కొడుకును చూసినందుకు ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు. తన మరో ఇద్దరు కొడుకులు కౌలు రైతులని లిలిఫా మోండల్ అన్నారు. లిపోన్ మోండల్ ఇక దొరకడని ఆశలు వదులుకున్నామని, కానీ ఇప్పుడు దొరికినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని ఆమె అన్నారు" అని ఈటీవీ భారత్‌కు వివరించారు.

నా కుమారుడికి హాని చేయొద్దు

"నా కుమారుడు చిన్నతనంలోనే తప్పిపోయాడు. అతడు ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్‌లో ఉన్నాడని హ్యామ్ రేడియో నెట్‌వర్క్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను. నా కుమారుడి మానసిక స్థితి బాగా లేదు. దయచేసి నా కుమారుడికి హాని చేయొద్దని మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను. నా కుమారుడిని తిరిగి ఇంటికి తీసుకురావడానికి సహాయం చేయండి"

- లిలిఫా మోండల్ , లిపోన్ మోండల్ (జైదుల్) తల్లి

లిపోన్ ప్రాణాలు కాపాడిన అంబరీశ్, జైనల్ ఆబిదీన్ అనంతరం లిలిఫా మోండల్ వీడియో సందేశాన్ని బంగ్లాదేశ్‌‌లోని తన మిత్రులకు అంబరీశ్ నాగ్ బిశ్వాస్ పంపించారు. దాన్ని అక్కడి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ అంశంపై ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలపైనా సరైన వివరాలతో అంబరీశ్ నాగ్ బిశ్వాస్ కామెంట్లు పెట్టారు.

ప్రభుత్వపరమైన లాంఛనాలు తర్వాత ఇంటికి
ఆ వైరల్ వీడియోలో ఉన్న యువకుడి మానసిక స్థితి అస్థిరంగా ఉందని కామెంట్లలో రాశారు. అతనికి హాని చేయొద్దని కోరారు. ఇక ఇదే సమయంలో బంగాల్‌లోని హిలి పోలీస్ స్టేషన్‌ను సంప్రదించి, ఆ యువకుడికి(లిపోన్ మోండల్) సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అంబరీశ్ నాగ్ బిశ్వాస్ అందించారు. ఈనేపథ్యంలో స్పందించిన బంగ్లాదేశ్ పోలీసులు లిపోన్ మోండల్‌ తాత్కాలిక బాధ్యతను రంగపూర్‌‌కు చెందినన హ్యామ్ రేడియో నిర్వాహకుడు జైనల్ ఆబిదీన్ రాజిబ్‌కు అప్పగించారు. ప్రభుత్వపరమైన లాంఛనాలు పూర్తయ్యాక, త్వరలోనే లిపోన్ మోండల్‌‌ను బంగ్లాదేశ్ నుంచి బంగాల్‌కు పంపించనున్నారు.

TAGGED:

MAN TO RETURN HOME AFTER 41 YEARS
INDIAN SPY ALLEGATION IN BANGLADESH
MAN BEING DETAINED IN BANGLADESH
MAN ACCUSED TO BE INDIAN SPY
SPY ALLEGATION ON INDIAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.