కేరళ టైగర్ మ్యాన్- అతను పులులను ఎలా కనిపెడతాడో తెలుసా?
పరంబికుళం అడవుల్లో గిరిజన వ్యక్తి అసాధారణ ప్రయాణం- పులుల జాడలను గుర్తించి అటవీ శాఖకు విలువైన సమాచారాన్ని అందించిన శ్రీనివాసన్- స్థానిక అనుభవం, ప్రకృతిపై ప్రేమతో వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో కీలక పాత్ర
Published : August 4, 2026 at 8:02 AM IST
Kerala Tiger Man Story : అడవి అంటే చాలా మందికి భయం. కానీ ఓ గిరిజనుడికి మాత్రం అదే జీవితం. చిన్నతనంలో పులిని చూసినా భయపడకుండా, దాని జాడలను గమనిస్తూ ప్రకృతిని అర్థం చేసుకున్నాడు. తాను చూసిన నిజాన్ని నిరూపించేందుకు కెమెరా పట్టుకుని అడవుల్లో తిరిగాడు. నేడు అతడు అటవీ శాఖకు నమ్మకమైన వాచర్గా, వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో కీలక వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందాడు. కేరళలో 'టైగర్ మ్యాన్'గా పేరొందిన శ్రీనివాసన్ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కేరళలోని పాలక్కాడ్ జిల్లా పరంబికుళం అడవుల్లో నివసించే శ్రీనివాసన్ మలయార్ అనే ఆదిమ గిరిజన తెగకు చెందిన వ్యక్తి. అతడి తండ్రి, తాత ఏనుగుల మావటీలుగా పనిచేసేవారు. 1999లో శ్రీనివాసన్కు కేవలం 16 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు, ఒకరోజు పరంబికుళం-అలియార్ వంతెనపై చేపలు పడుతుండగా అతడికి అకస్మాత్తుగా గంభీరమైన గర్జన వినిపించింది. ఏనుగులు లేదా అడవి దున్నలు వస్తున్నాయని భావించి వెంటనే వంతెనపైకి ఎక్కాడు. కానీ కొద్దిసేపటికే ఓ పులి ప్రశాంతంగా అతడి కింద నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లింది. ఈ ఘటనను గ్రామస్థులకు, అటవీ అధికారులకు చెప్పినా మొదట ఎవరూ నమ్మలేదు. అయితే అక్కడ కనిపించిన పులి పాదముద్రలు అతడు చెప్పింది నిజమేనని నిర్ధరించాయి.
కెమెరాతో నిజాన్ని నిరూపించాడు
ఆ తర్వాత కూడా అడవికి వెళ్లిన ప్రతిసారి పులులను చూస్తూనే ఉండేవాడు శ్రీనివాసన్. అయినా చాలా మంది అతడి మాటలను విశ్వసించలేదు. దీంతో తన మామ వద్ద నుంచి ఒక కెమెరాను అరువుగా తెచ్చుకుని పులుల ఫొటోలు తీయడం ప్రారంభించాడు. అతడు తీసిన చిత్రాలు చూసిన తర్వాత అటవీ అధికారులు ఆశ్చర్యపోయారు. పులుల జాడలను గుర్తించడంలో శ్రీనివాసన్కు ఉన్న అసాధారణ నైపుణ్యాన్ని గుర్తించారు. అతడి పరిశీలనలు, ఫొటోలు అటవీ శాఖకు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి. వన్యప్రాణుల పర్యవేక్షణలో కీలక సమాచారంగా మారాయి.
టైగర్ రిజర్వ్ ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర
శ్రీనివాసన్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, అడవిపై అతడికి ఉన్న అవగాహన పరంబికుళం ప్రాంతంలో పులుల సంరక్షణకు ఎంతో దోహదపడింది. ఫలితంగా 2010లో పరంబికుళం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాన్ని అధికారికంగా టైగర్ రిజర్వ్గా ప్రకటించారు. అంతకుముందే అటవీ శాఖలో తాత్కాలిక వాచర్గా చేరిన శ్రీనివాసన్ ఇప్పటికీ అదే బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ప్రారంభంలో పులుల పాదముద్రలను గుర్తించే పనిలో ఉన్న అతడు, తర్వాత కెమెరా ట్రాప్ల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు కూడా చేపట్టాడు.
"అభయారణ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కెమెరా ట్రాప్లను ప్రతి మూడు రోజులకు ఒకసారి తనిఖీ చేయాలి. పాడైన పరికరాలను మార్చడం, కెమెరాలకు అడ్డుగా పెరిగిన మొక్కలను తొలగించడం కోసం దట్టమైన అడవుల్లో రోజుకు 50 కిలోమీటర్ల వరకు నడుస్తుంటాడు. అది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక్కసారి పులి కనిపిస్తే ఆ అలసట అంతా మాయమైపోతుంది. వన్యప్రాణులను మరింత సమర్థంగా నమోదు చేసేందుకు అప్పు చేసి సొంతంగా కెమెరా కూడా కొనుగోలు చేశాను. నేను తీసిన చిత్రాలు, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు అటవీ శాఖకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి."
- శ్రీనివాసన్
ప్రతి పులిని గుర్తించే ప్రత్యేక నైపుణ్యం
పులుల ప్రవర్తనపై శ్రీనివాసన్కు లోతైన అవగాహన ఉంది. ప్రతి పులిని దాని శరీరంపై ఉండే ప్రత్యేక చారల ఆధారంగా గుర్తించవచ్చని ఆయన చెబుతున్నారు. ఒక మగ పులి సుమారు 100 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిని తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటుందని, ఆ పరిధిలో ఆడ పులులు చిన్న ప్రాంతాల్లో జీవిస్తాయని వివరించారు. పిల్ల పులులు దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు తల్లితోనే ఉంటాయని, అనంతరం తమ సొంత ప్రాంతాలను ఏర్పరచుకుంటాయని చెప్పారు. అలాగే సాంబార్ జింకలు, నీలగిరి లంగూర్లు చేసే హెచ్చరిక అరుపుల వల్ల పులుల వేట చాలాసార్లు విఫలమవుతుందని, ప్రతి 10 నుంచి 20 ప్రయత్నాల్లో ఒక్కసారి మాత్రమే విజయవంతమవుతాయని తెలిపారు. గౌర్, సాంబార్ జింక, చిటాల్, అడవి పంది పులులకు ప్రధాన ఆహారమని చెప్పారు. ప్రస్తుతం 285 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న పరంబికుళం టైగర్ రిజర్వ్లో సుమారు 20 నుంచి 23 పులులు ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
అడవి దున్న కారణంగా గాయాలు
రెండు దశాబ్దాలకు పైగా పులుల మధ్య పనిచేసినా తనపై ఒక్కసారి కూడా పులి దాడి చేయలేదని శ్రీనివాసన్ చెబుతున్నారు. జంతువుల పరిధిని గౌరవించడం, వాటిని ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పెట్టకపోవడమే అందుకు కారణమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఒక రోజు పులుల లెక్కింపు సమయంలో అడవి దున్న దాడి చేయడంతో కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని అతడు చెప్పాడు. సహాయం అందే వరకు దాదాపు రెండు కిలోమీటర్లు అడవిలో పాకుతూ బయటకు వచ్చానని, కోలుకోవడానికి నాలుగు నెలలు పట్టిందని అన్నాడు. అన్ని కష్టాలు ఎదురైనా అడవిపై ప్రేమ ఏమాత్రం తగ్గలేదని శ్రీనివాసన్ చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం 'కేరళ టైగర్ మ్యాన్'గా పేరొందిన శ్రీనివాసన్ జీవితం, స్థానిక గిరిజనుల అనుభవం, ప్రకృతిపై మక్కువ, ఓర్పు ఉంటే వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో ఎంత గొప్ప మార్పు తీసుకురావచ్చో నిరూపిస్తోంది. అడవిని కేవలం ఉపాధి మార్గంగా కాకుండా జీవన భాగస్వామిగా చూసిన ఈ గిరిజనుడి ప్రస్థానం ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
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