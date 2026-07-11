రూ.10 కోసం గొడవ- ఆపేందుకు వచ్చిన వ్యక్తిని కొట్టి చంపిన పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది
కర్ణాటకలోని రాయచూర్లో పెట్రోల్ బంక్ వద్ద విషాద ఘటన- రూ.10 తక్కువ ఇవ్వడంపై తలెత్తిన వాగ్వాదం హత్యకు దారి- ఆరుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : July 11, 2026 at 10:59 AM IST
Petrol Pump Clash : కేవలం రూ.10 కోసం ప్రారంభమైన చిన్న గొడవ చివరకు ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయే విషాదానికి దారితీసింది. పెట్రోల్ కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తి రూ.10 తక్కువ ఇచ్చారంటూ సిబ్బంది గొడవ పడ్డారు. ఆ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి వచ్చిన వ్యక్తిపై కర్రలతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. దీంతో ఆ వ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన కర్ణాటకలోని రాయచూర్ జిల్లా జరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆరుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, జులై 8వ హంచినాల క్యాంప్ సమీపంలోని పెట్రోల్ బంకులో జరిగింది. ఆ రోజు రాత్రి మహేశ్ అనే వ్యక్తి పెట్రోల్ బంకు వెళ్లాడు. అక్కడ రూ.110 విలువైన పెట్రోల్ను కొనుగోలు చేశాడు. అయితే చిల్లర తిరిగి ఇచ్చే సమయంలో గొడవ ప్రారంభమైంది. రూ.10 తక్కువ ఇచ్చారంటూ మహేశ్కు, బంక్ సిబ్బంది మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న నాగరాజ్, మేఘనాథ్ ఇద్దరూ గొడవను ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే బంక్ సిబ్బంది 'మా విషయాల్లో ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంటున్నారు?' అంటూ వారితోనూ ఘర్షణకు దిగారు. దీంతో గొడవ మరింత పెద్దది అయ్యింది.
VIDEO | Karnataka: A dispute over Rs 10 allegedly escalated in a brawl resulting in the murder of man at a petrol pump near Hanchinala Camp in Raichur on Wednesday night. CCTV visuals of the incident.— Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2026
The Edapanoor Police have arrested six accused in connection with the case,… pic.twitter.com/WLyJ3YIcxg
కర్రలతో దాడి చేసిన బంక్ సిబ్బంది
ఈ క్రమంలోనే మేఘనాథ్ను బంక్ సిబ్బంది పక్కకు లాగి తిట్టడం ప్రారంభించారు. అక్కడితో ఆగకుండా కర్రలతో దాడి చేయడం ప్రారంభించారు. వీరేశ్ అనే వ్యక్తి మేఘనాథ్ తలపై బలంగా కొట్టాడు. వెంటనే రవి కూడా మరో కర్రతో దాడి చేయగా, నరసింహ వెను భాగంలో బలంగా కొట్టాడు. దీంతో మేఘనాథ్ స్పృహ కోల్పోయి కుప్పకూలాడు. గొడవను ఆపేందుకు వచ్చిన మహేశ్, నాగరాజ్లపై కూడా దాడి చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన మేఘనాథ్ను రాయచూర్లోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. గురువారం ఉదయం మేఘనాథ్ తలకు వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో శస్త్రచికిత్స చేసిన కద్ది సేపటికే మృతి చెందాడు.
ఆరుగురు అరెస్ట్
ఈ దాడి మొత్తం పెట్రోల్ బంక్లోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైంది. ఈ ఘటనపై మేఘనాథ్ భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దాని ఆధారంగా నిందితులపై భారతీయ న్యాయ సంహితలోని హత్యతో సహ పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు, రవి, వీరేష్, నరసింహ, మారెప్ప, రమేశ్, ప్రవీణ్లను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
వంట విషయంలో గొడవ- భార్యను తుపాకీతో కాల్చి చంపిన భర్త
ఇటీవల బిహార్లో కూడా భార్యాభర్తల మధ్య తలెత్తిన చిన్నపాటి గొడవ ప్రాణాలు తీసే వరకు వచ్చింది. వంట గదిలో మొదలైన గొడవ ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగిడంతో భర్త తన భార్యను తుపాకీతో కాల్చేశాడు. అనంతరం ఆ వ్యక్తి తనను తాను కాల్చుకున్నాడు. ఈ ఘటనలో భార్య అక్కడే మృతి చెందింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, బఘౌటా గ్రామానికి చెందిన జై హింద్ సింగ్, రీతా దేవి భార్యాభర్తలు. ఈ దంపకులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. అయితే జులై 1వ తేదీన ఉదయం వంట వండే విషయంలో దంపతుల మధ్య చిన్న గొడవ తలెత్తింది. ఈ విషయంలో ఇద్దరికీ మాటామాటా పెరిగడంతో జై హింద్ సింగ్ కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు. దీంతో అదే రోజు సాయంత్రం నాటు తుపాకీతో తన భార్య రీతా దేవిపై రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో రీతా దేవి అక్కడే మృతి చెందింది. భార్య రీతా దేవిని కాల్చిన అనంతరం జై హింద్ సింగ్ తనను తాను కాల్చుకున్నాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన జై హింద్ సింగ్ను స్థానికులు అదౌరా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం, పరిస్థితి విషమించడంతో మెరుదైన వైద్యం కోసం అతడిని వారణాసిలోని ఉన్నత స్థాయి ఆసుపత్రికి తరలించారు.
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