భార్య, ఇద్దరు పూజారులను హత్య- ఆపై పిల్లలను బందీలుగా చేసుకున్న వ్యక్తి- చివరికి ఏమైందంటే?
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఆజంగఢ్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన- భార్య, ఇద్దరు పూజారులను కాల్చి చంపిన అరవింద్ సింగ్- ముగ్గురు పిల్లలను గదిలో బందీలుగా చేసుకుని కాల్పులు- పోలీసుల ఎదురుకాల్పుల్లో నిందితుడు మృతి
Published : September 23, 2026 at 12:30 PM IST
Man Killed People Encountered : ఉత్తర్ప్రదేశ్లో దారుణ ఘటన జరిగింది. భార్యతో పాటు ఇద్దరు పూజారులను తుపాకీతో కాల్చి చంపిన వ్యక్తి, అనంతరం తన ముగ్గురు పిల్లలను గదిలో బంధించి పోలీసులకు సవాల్ విసిరాడు. దాదాపు ఏడు గంటల పాటు సాగిన హైడ్రామా చివరకు కాల్పులకు దారితీసింది. పోలీసుల ఎదురుకాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన ఆజంగఢ్ జిల్లా అహ్రౌలా ప్రాంతంలోని శంభూపూర్ గ్రామంలో జరిగింది
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అహ్రౌలా ప్రాంతంలోని శంభుపూర్ గ్రామానికి చెందిన అరవింద్ సింగ్ తన కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. అతడికి భార్య బబితా సింగ్ (32), కుమార్తె పరి (5), కుమారుడు లక్కా (6), ఏడు నెలల వయసున్న మరో కుమార్తె ఉన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా అరవింద్ మతిస్థిమితం సరిగ్గా లేదని కుటుంబసభ్యులు భావించారు. దీంతో అతడి భార్య బబితా సింగ్, భర్త కోసం పూజ నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా పూజారులు మహేంద్ర పాఠక్ (60), అఖిలేశ్ మిశ్రా (50)లను ఇంటికి పిలిపించింది. మంగళవారం సాయంత్రం సుమారు 6 గంటల సమయంలో ఇంట్లోనే పూజ నిర్వహించారు. అదే సమయంలో అరవింద్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. ఇంట్లో తన భార్య ఇద్దరు పూజారులతో కలిసి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుండటాన్ని చూశాడు.
పూజారులతో వాగ్వాదం
పూజ జరుగుతున్న సమయంలో పూజారులను ఆచారాల గురించి అరవింద్ ప్రశ్నించాడు. అంతేకాకుండా వారి ఆధార్ కార్డులు అడిగాడు. ఈ విషయంలో మాటామాటా పెరగడంతో తన వద్ద ఉన్న లైసెన్స్డ్ పిస్టల్ బయటకు తీసి కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో అరవింద్ భార్య బబితాతో పాటు పూజారులు మహేంద్ర పాఠక్, అఖిలేశ్ మిశ్రా అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కాల్పులు జరిపిన అనంతరం అరవింద్ తన ముగ్గురు పిల్లలను తీసుకుని ఓ గదిలోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకున్నాడు. ఇంట్లో అతడి తల్లి సమ్లా దేవి (70), ఐదేళ్ల కుమార్తె పరి, ఆరేళ్ల కుమారుడు లక్కా, ఏడు నెలల పాప కూడా ఉన్నారు.
రంగంలోకి ఏటీఎస్ బృందం
కాల్పుల ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. అరవింద్ను లొంగిపోవాలని హెచ్చరించారు. అయితే అరవింద్ ఆ హెచ్చరికలను పట్టించుకోలేదని పోలీసులు తెలిపారు. పైగా పిల్లలను చంపేస్తానని పదేపదే బెదిరించినట్లు చెప్పారు. అంతేకాకుండా వారిపై కాల్పులు కూడా జరిపినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనలో ఓ చిన్నారి గాయపడ్డాడు. సుమారు ఏడు గంటల పాటు లొంగిపోవాలని నచ్చజెప్పినా అరవింద్ గది నుంచి బయటకు రాలేదు. దీంతో అర్ధరాత్రి 12.20 గంటల సమయంలో యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ (ఏటీఎస్) బృందాన్ని రంగంలోకి దించారు. అరవింద్ ఉదయం అధికారులతో మాట్లాడతానని చెప్పినట్లు ఏడీజీ నవీన్ అరోరా తెలిపారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు తదుపరి చర్యలకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఇంటి లోపల నుంచి అకస్మాత్తుగా కాల్పుల శబ్దం వినిపించింది.
తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలికి
గదిలో ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నందున పోలీసులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టారు. స్టన్ గ్రెనేడ్లు, టియర్ గ్యాస్ గ్రెనేడ్లు ప్రయోగించిన అనంతరం తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలికి ప్రవేశించారు. ఎస్పీ అనిల్ కుమార్ కూడా స్పెషల్ ఆపరేషన్ గ్రూప్ (ఎస్ఓజీ) బృందంతో కలిసి గదిలోకి వెళ్లారు. పోలీసులు లోపలికి ప్రవేశించిన సమయంలో అరవింద్ వారి వైపు ఐదు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో పోలీసులు ఎదురుకాల్పులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో అరవింద్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. గాయపడిన అరవింద్ను వెంటనే చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే బుధవారం తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల సమయంలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు ఎస్పీ అనిల్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన చిన్నారికి ఆసుపత్రిలో చికిత్స కొనసాగుతోంది. మిగిలిన ఇద్దరు పిల్లలు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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