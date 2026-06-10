50కి.మీ మౌంటైన్ అల్ట్రా రేస్- అనుకున్న టైమ్ కన్నా ముందే కంప్లీట్ చేసిన రాహుల్- నెక్స్ట్ టార్గెట్ అదే!
ఉద్యోగం చేస్తూనే ఎండ్యూరెన్స్ స్పోర్ట్స్పై ఆసక్తి- 14 గంటల్లో చేరాల్సిన సహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణిని 12 గంటల 59 నిమిషాల్లోనే చేరుకున్న రాహుల్- 100 కిలోమీటర్ల మౌంటెన్ అల్ట్రా రేసే తదుపరి లక్ష్యం
Published : June 10, 2026 at 3:35 PM IST
Man Climbs 50Km Sahyadri Mountain : ఓ వైపు మండే ఎండలు, మరో వైపు ప్రమాదకరమైన పర్వతాలు. అలాంటి మార్గంలో ఎదురైన ప్రతి అడ్డంకులను అధిగమించి ఒడిశాకు చెందిన ఓ యవకుడు అరుదైన ఘనత సాధించాడు. సహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణిలో జరిగిన అత్యంత సవాలుతో కూడిన 50 కిలోమీటర్ల మౌంటెన్ అల్ట్రా రేస్ను నిర్దేశిత సమయం కంటే ముందే పూర్తి చేసి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. అలాగే తన పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, అంకితభావంతో ఈ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుని యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు.
గంజాం జిల్లాలో బ్రహ్మపురలోని చంద్రమణిపేటకు చెందిన రాహుల్కు 29 సంవత్సరాలు. అతడి తండ్రి పూర్ణచంద్ర బెహరా, తల్లి పుష్పలక్ష్మి. అతడు వృత్తిరీత్యా ఇంజనీర్. ప్రస్తుతం పుణెలో మెకానికల్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాడు. రాహుల్ అలా ఓ వైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే మరో వైపు జిమ్లో జాయిన్ అయ్యాడు. ఈ క్రమంలో దాదాపు ఐదేళ్ల క్రితం అతడికి ఫిట్నెస్, ఎండ్యూరెన్స్ స్పోర్ట్స్పై ఆసక్తి పెరిగింది. అలా పర్వత ప్రాంతాల్లో పరుగులు, ట్రెక్కింగ్లతో ప్రారంభమైన ప్రయాణం మూడు సంవత్సరాల కఠిన శిక్షణ తర్వాత 50 కిలోమీటర్ల అల్ట్రా రేస్ను పూర్తి చేసే స్థాయికి తీసుకొచ్చింది.
నిర్దేశిత సమయం కంటే ముందే!
జూన్ 6న మహారాష్ట్రలోని సహ్యాద్రి పర్వత ప్రాంతంలో నిర్వహించిన సింహగఢ్-రాజ్గఢ్-తోర్నా (ఎస్ఆర్టీ) మౌంటెన్ అల్ట్రా రేస్లో రాహుల్ పాల్గొన్నాడు. సుమారు 50 కిలోమీటర్ల పొడవు, 2,500 మీటర్లకు పైగా ఎత్తు కలిగిన ఈ మార్గం దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన ట్రైల్ రన్నింగ్ మార్గాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ రేసును పూర్తి చేయడానికి నిర్వాహకులు 14 గంటల కటాఫ్ సమయాన్ని నిర్ణయించగా, రాహుల్ 12 గంటల 59 నిమిషాల్లోనే గమ్యాన్ని చేరుకుని తన సత్తా చాటాడు.
ఎండ్యూరెన్స్ అథ్లెట్లను ఆకర్షించిన రేస్
మహారాష్ట్రలోని చారిత్రక ప్రాధాన్యం కలిగిన సింహగఢ్, రాజ్గఢ్, తోర్నా కోటలను అనుసంధానించే ఈ మార్గంలో మొత్తం 153 మంది అథ్లెట్లు పాల్గొన్నారు. వారిలో కేవలం 85 మంది మాత్రమే నిర్ణీత సమయంలో రేసును పూర్తి చేయగలిగారు. ఆ జాబితాలో రాహుల్ కూడా చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం. ఈ రేసు పుణె సమీపంలోని భోర్ ప్రాంతంలోని గ్రేట్ మావ్లా ఘాటీలో నిర్వహించారు. యూటీఎమ్బీ వరల్డ్ సిరీస్ క్వాలిఫైయర్గా గుర్తింపు పొందిన ఈ ఈవెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎండ్యూరెన్స్ అథ్లెట్లను ఆకర్షిస్తోంది. టేకువుడ్ ఫారెస్ట్ రిసార్ట్ వద్ద ప్రారంభమైన రేసులో పోటీదారులు 25 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి తిరిగి అదే మార్గంలో గమ్యస్థానానికి చేరుకోవాల్సి వచ్చింది.
గాయాలు లేకుండా పూర్తైన రేస్
రేసు మొత్తం 3,020 మీటర్ల నిలువు ఎత్తును అధిరోహిస్తూ, రాళ్లతో నిండిన దారుల్లో, తీవ్రమైన వేసవి వాతావరణంలో సాగిందని రాహుల్ తెలిపాడు. అలసట, కండరాల నొప్పులు, గాయాలు వంటి సమస్యలు అల్ట్రా ఎండ్యూరెన్స్ ఈవెంట్లలో సాధారణమేనని అన్నాడు. అయితే ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా రేసును విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన కొద్దిమంది అథ్లెట్లలో రాహుల్ ఒకడిగా నిలిచాడు.
"ఇలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలంటే మానసిక దృఢత్వం, నిరంతర శిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ముఖ్యం. వారానికి ఆరు రోజులు ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ ప్రతిరోజు గంటన్నర పాటు జిమ్లో శిక్షణ తీసుకుంటాను. ప్రతి ఆదివారం పర్వత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ నిర్వహిస్తాను. పట్టుదల ఉంటే ఎంతటి కఠినమైన పర్వతాన్నైనా అధిరోహించవచ్చు. నా ప్రయాణం మరింత మంది యువతను ఎండ్యూరెన్స్ స్పోర్ట్స్ వైపు ప్రేరేపిస్తుందని ఆశిస్తున్నా"
- రాహుల్
అథ్లెట్ల విజయానికి సహజ ఆహారం, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల కూడా కీలకమని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి 100 కిలోమీటర్ల మౌంటెన్ అల్ట్రా రేస్ను పూర్తి చేయడమే తన తదుపరి లక్ష్యమని వెల్లడించాడు. రాహుల్ సాధించిన విజయంపై అతడి కుటుంబ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "అతడి అభిరుచికి మేం ఎప్పుడూ మద్దతు ఇచ్చాం. ఈ ఘనత సాధించడం మాకు ఎంతో గర్వకారణం" అని తండ్రి పూర్ణచంద్ర అన్నారు. చిన్నతనంలో క్రీడలపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపని రాహుల్, పుణేకు వెళ్లిన తర్వాతే ఎండ్యూరెన్స్ క్రీడల వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడని తల్లి పుష్పలక్ష్మి తెలిపారు.
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