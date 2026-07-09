అరుదైన తపాలా బిళ్లలు, పోస్ట్మార్క్ల సేకరణ- 1951 నాటి భారత జనగణన గుర్తులు కూడా!
ఒకప్పుడు తపాలా బిళ్లలు, పోస్టుకార్డులతో అవగాహన- ఇప్పుడు మొబైల్ యాప్లతో సమాచార సేకరణ- జనగణన చరిత్రను గుర్తు చేస్తున్న ఫిలాటెలిస్ట్ అమరేంద్ర ఆనంద్ అరుదైన సేకరణ
Published : July 9, 2026 at 6:41 PM IST
Man Collection Of Postage Stamps : ఈ రోజుల్లో జనాభా లెక్కల సమాచారాన్ని అధికారులు మొబైల్ యాప్ల ద్వారా డిజిటల్గా సేకరిస్తున్నారు. కానీ ఒకప్పుడు స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్, డిజిటల్ సాంకేతికత అందుబాటులో లేని రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండేది. ఆ కాలంలో ప్రభుత్వం తపాలా శాఖనే ప్రధాన సమాచార మాధ్యమంగా ఎంచుకుంది. ప్రత్యేక తపాలా బిళ్లలు, పోస్ట్మార్క్లు, పోస్టుకార్డుల ద్వారా జనగణన సందేశాన్ని దేశ నలుమూలలకు చేర్చింది. కాలక్రమంలో అవి చరిత్రలో భాగమైనప్పటికీ, ఆ అరుదైన తపాలా బిళ్లలు, పోస్ట్మార్క్లు ఇప్పటికీ ఝార్ఖండ్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి భద్రంగా ఉంచారు.
తపాలా శాఖే ప్రభుత్వానికి ప్రధాన ఆధారం
ప్రస్తుతం ఉన్నట్లుగా స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియా, ప్రభుత్వ యాప్లు లేని రోజుల్లో జనగణనపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం ప్రభుత్వానికి పెద్ద సవాలుగా ఉండేది. ఆ సమయంలో దేశంలోని ప్రతి ఇంటికి చేరగలిగిన ఏకైక వ్యవస్థ తపాలా శాఖ. అందుకే పోస్టల్ స్టాంపులు, పోస్టుకార్డులు, కవర్లు, ప్రత్యేక పోస్ట్మార్క్ల ద్వారా ప్రజలకు జనగణన ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేసేది. ధన్బాద్కు చెందిన ప్రముఖ ఫిలాటెలిస్ట్ అమరేంద్ర ఆనంద్ ఈ అరుదైన తపాలా బిళ్లలు, పోస్టుకార్డులు, పోస్ట్మార్క్లు, స్మారక పతకాలను ఇప్పటికీ భద్రపరిచారు. ఆయన సేకరణలో భారత జనగణన చరిత్రకు సంబంధించిన ఎన్నో విశేషాలు చర్చకు వచ్చాయి.
1951లో మొదటి జనగణన
స్వాతంత్ర్యం తర్వాత 1951లో మొదటి జనగణన నిర్వహించినప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రచారం చేపట్టింది. అప్పట్లో విడుదల చేసిన పోస్ట్మార్క్పై ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కుటుంబం చిత్రాన్ని ముద్రించి, "భారత జనగణన ఫిబ్రవరి 1951" అని హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ముద్రించారు. జనగణనలో ప్రతి కుటుంబం పాల్గొని కచ్చితమైన సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఆ రోజుల్లో గ్రామాల్లో తపాలా ఉద్యోగులు కేవలం ఉత్తరాలు అందించడమే కాకుండా, చదవలేని వారికి ఉత్తరాలు చదివి వినిపించడం, ప్రభుత్వ సమాచారాన్ని వివరించడం వంటి బాధ్యతలు కూడా నిర్వర్తించేవారు. దీంతో జనగణన సందేశం దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాలకూ చేరింది.
1961లో కుటుంబాలందరికీ పిలుపు
1961 జనగణన సందర్భంగా అవగాహన కార్యక్రమాలను మరింత విస్తరించారు. "మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోండి" అనే సందేశంతో ప్రత్యేక పోస్ట్మార్క్లు విడుదల చేశారు. అలాగే ప్రతి పౌరుడు తన బంధువులు, స్నేహితులను కూడా జనగణనలో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించాలని కోరారు. దీంతో ప్రజల్లో భాగస్వామ్య భావన మరింత పెరిగింది.
1971లో శతాబ్ది సందర్భంగా ప్రత్యేక స్టాంపులు
1971 జనగణన భారతదేశ జనగణన చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. ఎందుకంటే అది జనగణన శతాబ్ది సంవత్సరం. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ప్రత్యేక తపాలా బిళ్లలపై '100' సంఖ్యలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలు, భాషలు, సంస్కృతులకు చెందిన ప్రజల ముఖాలను ప్రతిబింబించారు. భారత వైవిధ్యానికి జనగణనే అద్దమనే సందేశాన్ని ప్రభుత్వం అందించింది. అదే సమయంలో జనగణన గణాంకాలను కంప్యూటర్ల సహాయంతో ప్రాసెస్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించడం కూడా అప్పట్లో సాంకేతిక రంగంలో ఒక కీలక ముందడుగుగా నిలిచింది.
2001లో 13 భాషల్లో పోస్టుకార్డులు
2001 జనగణనలో ప్రచారానికి కొత్త రూపం తీసుకొచ్చారు. నలుగురు సభ్యులతో కూడిన కుటుంబం చిత్రంతో ప్రత్యేక స్టాంపును విడుదల చేయడంతో పాటు, 13 భారతీయ భాషల్లో పోస్టుకార్డులను ప్రచురించారు. "జనగణన – అభివృద్ధికి మార్గం", "దేశానికి అద్దం", "దేశ సమిష్టి చిత్రం" వంటి సందేశాల ద్వారా ప్రజలు నిజమైన సమాచారాన్ని అందించాలని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది.
2011లో డిజిటల్ దిశగా తొలి అడుగు
2011 జనగణనతో దేశం డిజిటల్ యుగం వైపు మరో అడుగు వేసింది. ఆ సందర్భంగా విడుదల చేసిన స్మారక తపాలా బిళ్లపై కుటుంబం, గణన అధికారి, జనగణన లోగోను ముద్రించారు. అలాగే 'ఫస్ట్ డే కవర్'పై డిజిటల్ శైలిలో భారతదేశ పటాన్ని ముద్రించి, ఆధునిక సాంకేతికతతో జనగణన మరింత సమర్థవంతంగా మారుతోందనే సందేశాన్ని అందించారు.
ఈసారి పూర్తిగా డిజిటల్ జనగణన
ప్రస్తుతం ప్రారంభమైన స్వతంత్ర భారత దేశ ఎనిమిదో జనగణనలో మొట్టమొదటిసారిగా మొబైల్ యాప్ల ద్వారా ఇంటింటికీ వెళ్లి సమాచారాన్ని నమోదు చేయనున్నారు. అధికారులు సేకరించిన వివరాలను రియల్ టైమ్లో ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కులానికి సంబంధించిన వివరాలను కూడా సేకరించనుండటం ఈ జనగణనలో మరో ముఖ్యాంశంగా నిలుస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జనగణన కార్యక్రమాల్లో ఇదొకటిగా నిలవనుంది.
చరిత్రను కాపాడుతున్న అమరేంద్ర ఆనంద్
ధన్బాద్కు చెందిన 72 ఏళ్ల అమరేంద్ర ఆనంద్ పదవీ విరమణ పొందిన ఎల్ఐసీ అధికారి. తపాలా బిళ్లలు, నాణేలు, పోస్టుకార్డులు, స్మారక వస్తువుల సేకరణ ఆయన అభిరుచి. తన నివాసానికి 'ఆనంద్ హెరిటేజ్' అని పేరు పెట్టిన ఆయన, జనగణనకు సంబంధించిన అరుదైన స్టాంపులు, పోస్ట్మార్క్లు, స్మారక పతకాలతో పాటు, జనగణనలో విశేష సేవలందించిన అధికారులకు అందించిన గౌరవ పతకాలను కూడా భద్రపరిచారు. అమరేంద్ర ఆనంద్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ సేకరణ కేవలం పాత తపాలా బిళ్లల సమాహారం కాదు. భారత పరిపాలనా వ్యవస్థ, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించిన విధానం, దేశ నిర్మాణంలో జనగణన పాత్రకు సంబంధించిన చారిత్రక ఆధారాలు. ఒకప్పుడు తపాలా బిళ్లల ద్వారా ప్రజలకు చేరిన సందేశం, నేడు మొబైల్ యాప్లు, డిజిటల్ వేదికల ద్వారా చేరుతున్నా జనగణన లక్ష్యం మాత్రం మారలేదని ఆయన చెబుతున్నారు.
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