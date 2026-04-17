డబ్బుల కోసం నకిలీ కిడ్నాప్ డ్రామా​- కట్​ చేస్తే పోలీస్​ ఎంట్రీ- తర్వాత ఏమైందంటే?

డబ్బులు రెట్టింపు అవ్వాలనే దురాశతో మోసపోయిన వ్యక్తి- దాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి కిడ్నాప్​ డ్రామా- చేదించిన పోలీసులు

Man Framed Kidnap His Own
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 7:27 PM IST

Man Framed Kidnap Of His Own : పంజాబ్​లో ఓ యువకుడు డబ్బుల కోసం నకిలీ కిడ్నాప్ డ్రామా ఆడాడు. కెనడాలో ఉన్న తన అక్క పంపిన రూ.5 లక్షలను కాజేయాలనే ఉద్దేశంతో యువకుడు తన స్నేహితులతో కలిసి కిడ్నాప్​ ప్లాన్​ చేశాడు. తానే అపహరణకు గురైనట్టు కథను సృష్టించాడు. కట్​ చేస్తే పోలీసుల ఎంట్రీతో గంటల్లోనే అసలు విషయం వెలుగులో వచ్చింది. ఆ నకలీ కిడ్నాప్ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

డబ్బు విత్​డ్రా కోసం వెళ్లి కిడ్నాప్
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పంజాబ్​లోని మాన్సా జిల్లాలోని ఖియాలా కలన్ గ్రామంలో రాజ్ సింగ్ అనే వ్యక్తి నివసిస్తున్నాడు. ఇటీవల విదేశాల్లో ఉంటున్న అతడి కుమార్తె రాజ్​సింగ్​ ఖాతాలో రూ. 5 లక్షలు జమ చేసింది. ఆ డబ్బును విత్​డ్రా చేసుకురమ్మని రాజ్​సింగ్​ అతని కుమారుడు సందీప్ సింగ్​ను బ్యాంక్​కు పంపాడు. సందీప్​తో పాటు తన స్నేహితుడు కేసర్ సింగ్ బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేయడానికి వెళ్లారు. తర్వాత కొంత సేపటికీ సందీప్​ కిడ్నాప్ అయినట్లు రాజ్ సింగ్​కు కాల్​ వచ్చింది. ఆర్​టీఓ కార్యాలయం సమీపంలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేశారని తెలిసింది.

గంటలోనే బయట పడిన అసలు నిజం
దీంతో రాజ్​సింగ్ 112 కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేశాడు. తన కుమారుడు సందీప్ సింగ్‌ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేశారని ఫిర్యాదు చేశాడు. అతను బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుని వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగిందని తెలిపాడు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయితే, కొద్ది గంటల్లోనే పోలీసుల కేసును ఛేదించారు. కిడ్నాప్​ గురించి సందీప్​ను ప్రశ్నించగా అసలు నిజం బయటపడింది. డబ్బుల కోసం నకిలీ కిడ్నాప్​ చేసినట్లు విచారణలో ఒప్పుడుకున్నాడు. తన స్నేహితులు కేసర్ సింగ్, సుఖచైన్ సింగ్‌లతో కలిసి నకిలీ కిడ్నాప్ కథను సృష్టించినట్లు తెలిపాడు. డబ్బులు డబుల్ అవుతాయనే ఆశతో స్నేహితుల మాటలు నమ్మి ఈ పని చేశానని చెప్పాడు.

తప్పును కప్పిపుచ్చడానికి డ్రామా
కెనడా నుంచి తన ఖాతాలో జమ అయిన డబ్బును మాయం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ పథకం రచించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. 'బ్యాంకు నుంచి నగదును తీసుకున్న తర్వాత వాటిని రెట్టింపు చేస్తామని బఠిండాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి చప్పాడు. ఆ మాటలు నమ్మి సందీప్​, కేసర్​లు​ అతన్ని వాళ్ల ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అందుకోసం రూ.10 వేల రూపాయలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత రూ.2.5లక్షల నగదును రెట్టింపు చేసే ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే మంటల్లో ఆ డబ్బులు కాలిపోయాయి. దీంతో ఏం చేయాలో తేలీక ఈ కిడ్నాప్​ డ్రామను సిద్ధం చేశారు' అని పోలీసులు తెలిపారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో రూ.2.30 లక్షలు, మోటార్ సైకిల్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే సుమారు రూ.20 వేలును ఖర్చు చేసినట్లు నిందితులు చెప్పారు.

తప్పడు సమాచారం ఇస్తే జైలే
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో ప్రథాన నిందితులైన సందీప్ సింగ్, కేసర్ సింగ్, సుఖ్‌చైన్ సింగ్‌లపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్​ఎస్​పీ భగీరథ్ సింగ్ మీనా తెలిపారు. తదుపరి విచారణ జరుపుతున్నారని అన్నారు. నిందితులు ఆ డబ్బులో కొంత భాగాన్ని ఖర్చు చేసినట్లు వారు అంగీకరించారని ఆయన చెప్పారు. అలాగే ఈ కేసులో ఇంకా ఎవరెవరి ప్రమేయం ఉందనే కోణంలో విచారణ జరుపుతున్నారని తెలిపారు. ఎవరైనా పోలీసులకు తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే, వారు జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని భగీరథ్ సింగ్ మీనా హెచ్చరించారు.

