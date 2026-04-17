డబ్బుల కోసం నకిలీ కిడ్నాప్ డ్రామా- కట్ చేస్తే పోలీస్ ఎంట్రీ- తర్వాత ఏమైందంటే?
డబ్బులు రెట్టింపు అవ్వాలనే దురాశతో మోసపోయిన వ్యక్తి- దాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి కిడ్నాప్ డ్రామా- చేదించిన పోలీసులు
Published : April 17, 2026 at 7:27 PM IST
Man Framed Kidnap Of His Own : పంజాబ్లో ఓ యువకుడు డబ్బుల కోసం నకిలీ కిడ్నాప్ డ్రామా ఆడాడు. కెనడాలో ఉన్న తన అక్క పంపిన రూ.5 లక్షలను కాజేయాలనే ఉద్దేశంతో యువకుడు తన స్నేహితులతో కలిసి కిడ్నాప్ ప్లాన్ చేశాడు. తానే అపహరణకు గురైనట్టు కథను సృష్టించాడు. కట్ చేస్తే పోలీసుల ఎంట్రీతో గంటల్లోనే అసలు విషయం వెలుగులో వచ్చింది. ఆ నకలీ కిడ్నాప్ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
డబ్బు విత్డ్రా కోసం వెళ్లి కిడ్నాప్
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పంజాబ్లోని మాన్సా జిల్లాలోని ఖియాలా కలన్ గ్రామంలో రాజ్ సింగ్ అనే వ్యక్తి నివసిస్తున్నాడు. ఇటీవల విదేశాల్లో ఉంటున్న అతడి కుమార్తె రాజ్సింగ్ ఖాతాలో రూ. 5 లక్షలు జమ చేసింది. ఆ డబ్బును విత్డ్రా చేసుకురమ్మని రాజ్సింగ్ అతని కుమారుడు సందీప్ సింగ్ను బ్యాంక్కు పంపాడు. సందీప్తో పాటు తన స్నేహితుడు కేసర్ సింగ్ బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేయడానికి వెళ్లారు. తర్వాత కొంత సేపటికీ సందీప్ కిడ్నాప్ అయినట్లు రాజ్ సింగ్కు కాల్ వచ్చింది. ఆర్టీఓ కార్యాలయం సమీపంలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేశారని తెలిసింది.
గంటలోనే బయట పడిన అసలు నిజం
దీంతో రాజ్సింగ్ 112 కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేశాడు. తన కుమారుడు సందీప్ సింగ్ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేశారని ఫిర్యాదు చేశాడు. అతను బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుని వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగిందని తెలిపాడు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయితే, కొద్ది గంటల్లోనే పోలీసుల కేసును ఛేదించారు. కిడ్నాప్ గురించి సందీప్ను ప్రశ్నించగా అసలు నిజం బయటపడింది. డబ్బుల కోసం నకిలీ కిడ్నాప్ చేసినట్లు విచారణలో ఒప్పుడుకున్నాడు. తన స్నేహితులు కేసర్ సింగ్, సుఖచైన్ సింగ్లతో కలిసి నకిలీ కిడ్నాప్ కథను సృష్టించినట్లు తెలిపాడు. డబ్బులు డబుల్ అవుతాయనే ఆశతో స్నేహితుల మాటలు నమ్మి ఈ పని చేశానని చెప్పాడు.
తప్పును కప్పిపుచ్చడానికి డ్రామా
కెనడా నుంచి తన ఖాతాలో జమ అయిన డబ్బును మాయం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ పథకం రచించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. 'బ్యాంకు నుంచి నగదును తీసుకున్న తర్వాత వాటిని రెట్టింపు చేస్తామని బఠిండాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి చప్పాడు. ఆ మాటలు నమ్మి సందీప్, కేసర్లు అతన్ని వాళ్ల ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అందుకోసం రూ.10 వేల రూపాయలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత రూ.2.5లక్షల నగదును రెట్టింపు చేసే ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే మంటల్లో ఆ డబ్బులు కాలిపోయాయి. దీంతో ఏం చేయాలో తేలీక ఈ కిడ్నాప్ డ్రామను సిద్ధం చేశారు' అని పోలీసులు తెలిపారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో రూ.2.30 లక్షలు, మోటార్ సైకిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే సుమారు రూ.20 వేలును ఖర్చు చేసినట్లు నిందితులు చెప్పారు.
తప్పడు సమాచారం ఇస్తే జైలే
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో ప్రథాన నిందితులైన సందీప్ సింగ్, కేసర్ సింగ్, సుఖ్చైన్ సింగ్లపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఎస్పీ భగీరథ్ సింగ్ మీనా తెలిపారు. తదుపరి విచారణ జరుపుతున్నారని అన్నారు. నిందితులు ఆ డబ్బులో కొంత భాగాన్ని ఖర్చు చేసినట్లు వారు అంగీకరించారని ఆయన చెప్పారు. అలాగే ఈ కేసులో ఇంకా ఎవరెవరి ప్రమేయం ఉందనే కోణంలో విచారణ జరుపుతున్నారని తెలిపారు. ఎవరైనా పోలీసులకు తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే, వారు జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని భగీరథ్ సింగ్ మీనా హెచ్చరించారు.