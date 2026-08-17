చనిపోయాడని అంత్యక్రియలు- మళ్లీ ఇంటికి తిరిగొచ్చిన కొడుకు- ఆశ్చర్యపోయిన కుటుంబసభ్యులు
మరణించాడనుకున్న వ్యక్తి ఇంటికి తిరిగొచ్చాడు- ఒక్క సారిగా షాకైన కుటుంబ సభ్యులు- కాస్త తేరుకొని ఆనందంలో తేలిపోయిన ఫ్యామిలీ మెంబర్- తల్లిదండ్రులు ఎమోషనల్
Published : August 17, 2026 at 11:59 AM IST
Man Found Alive After Funeral : కొద్దిరోజుల క్రితం చనిపోయాడనుకున్న ఓ యువకుడు తిరిగి ఇంటికి రాగా అతడి కుటుంబ సభ్యులు ఆశ్చర్యానికి గురైన ఘటన ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగింది. అందుకు కారణం తమ బిడ్డ మృతదేహం అనుకుని వేరొక డెడ్బాడీకి వారు ఇదివరకే అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించడమే. అయితే మరణించాడనుకున్న తమ కుమారుడు తిరిగి ఇంటికి రావడంతో యువకుడి తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆ ఆనంద క్షణాల్లో కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తమ బిడ్డను పట్టుకుని ఎమోషనల్ అయ్యారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
ధమ్తారికి చెందిన 28 ఏళ్ల మోతీలాల్ విశ్వకర్మ జులై మూడో వారంలో తన ఇంటి నుంచి అదృశ్యమయ్యాడు. మోతీలాల్ కోసం కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్థానికులు గాలించారు. అయినా యువకుడి ఆచూకీ లభించలేదు. అయితే జులై 28న స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు ఓ కాలువ సమీపంలో ఒక మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ మృతదేహం బాగా కుళ్లిన స్థితిలో ఉంది. మృతుడిని గుర్తించేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. ఇటీవల ఇంటి నుంచి తప్పిపోయిన వారి వివరాలను సేకరించారు. అప్పుడు ఆ మృతదేహం మోతీలాల్ విశ్వకర్మదేనని అతడి కుటుంబ సభ్యులు ముందుకొచ్చారు. అనంతరం పోలీసులు అవసరమైన లాంఛనాలు పూర్తి చేసి మృతదేహాన్ని మోతీలాల్ కుటుంబానికి అప్పగించారు. వారు హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం డెడ్బాడీకి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
సంతోషంలో మునిగిపోయిన కుటుంబ సభ్యులు
మోతీలాల్ విశ్వకర్మ బతికే ఉన్నాడని అతడి కుటుంబ సభ్యులకు పోలీసులు ఆగస్టు 14న తెలియజేశారు. చనిపోయాడనుకున్న మోతీలాల్ ఇంటికి తిరిగిరావడంతో కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు మొదట భయపడ్డారు. అలాగే సంభ్రమాశ్చరాలకు గురయ్యారు. ఆ తర్వాత తేరుకుని సంతోషపడ్డారు. మోతీలాల్ను హత్తుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అతడు ప్రాణాలతో తిరిగి రావడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
అనారోగ్యంతో సతమతం
అయితే మోతీలాల్ తన ఇంటికి తిరిగి రావడానికి ముందు మరొక సంఘటన జరిగింది. ధమ్తారి నగరంలోని సంబల్పుర్ మోడ్ సమీపంలో ఉన్న ఒక పెట్రోల్ బంకు వద్ద మోతీలాల్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లాడు. అతడ్ని గమనించిన స్థానికులు 'వర్ధన్ పరమార్ధ సేవా సమితి' అనే స్థానిక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యుడైన పప్పు సాహుకు సమాచారం అందించారు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సహాయంతో పప్పు సాహు ఆ యువకుడి వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
పోలీసులు సాయంతో
మోతీలాల్ విశ్వకర్మ తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి చెందిన శివ ప్రధాన్ తెలిపారు. యువకుడి పరిస్థితిని చూసి వైద్యం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించామని పేర్కొన్నారు. మోతీలాల్ ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించామని చెప్పారు. యువకుడి వద్ద లభించిన పత్రాల ఆధారంగా అతడి అడ్రస్ను తెలుసుకున్నామని వివరించారు. ఆ తర్వాత యువకుడి కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదించడంలో పోలీసులు సాయపడ్డారని స్పష్టం చేశారు.
మరి అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన డెడ్బాడీ ఎవరిది?
అయితే మోతీలాల్ బతికి ఉంటే, గతంలో అతడి కుటుంబం అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన డెడ్బాడీ ఎవరిదనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది. జులై 28న సెమ్రా కాలువ వద్ద దొరికిన మృతదేహం ఎవరిది? ఆ డెడ్బాడీని గుర్తించడంలో పొరపాటు జరిగిందా? మృతదేహం వికృతంగా ఉండటం వల్ల కుటుంబ సభ్యులు దానిని సరిగ్గా గుర్తించలేకపోయారా? లేక ఈ వ్యవహారం వెనుక మరో కోణం దాగి ఉందా? అనే విషయాలను గుర్తించడంలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. గతంలో మోతీలాల్ కుటుంబ సభ్యులు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించిన గుర్తు తెలియని శవం ఎవరిదనే అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
కేరళలోనూ ఇలాంటి ఘటనే
గతంలో అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే కేరళలోని పతనంతిట్టలో వెలుగుచూసింది. లాహా మంజాతోటిల్ ఆదివాసీ కాలనీకి చెందిన రమణ్ బాబు చనిపోయాడని భావించి అతడి కుటుంబ సభ్యులు గుర్తు తెలియని ఓ మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు చేశారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత రమణ్ బాబు ఇంటికి వచ్చేసరికి అంతా షాకయ్యారు. కాస్త తేరుకొని ఆనందంలో తేలిపోయారు.
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