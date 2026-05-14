ఈదురుగాలి బీభత్సం-: గాలిలో 300 మీటర్ల దూరం ఎగిరిపడిన వ్యక్తి- వీడియో వైరల్
దెబ్బతిన్న పలు ఇళ్లు, వాహనాలు- పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆరా
Published : May 14, 2026 at 4:32 PM IST
Man Flung 300 Meters Away into Air : ఉత్తర్ప్రదేశ్లో మండువేసవిలో తీవ్ర గాలి దుమారం, భారీ వర్షం పెనుబీభత్సం సృష్టించింది. ఈ క్రమంలోనే బరేలీ జిల్లాలో బలమైన ఈదురు గాలుల కారణంగా ఓ వ్యక్తి 300మీటర్లు దూరం ఎగిరిపడ్డాడు. గాలిదుమారం రావడంతో ఆ వ్యక్తి ఓ షెడ్డును పట్టుకుని నిలబడ్డాడు. అయితే గాలి తీవ్రతకు షెడ్డుతో సహా 50 అడుగుల ఎత్తులోకి ఎగిరి పొలంలో పడ్డాడు. ఈ ప్రమాదంలో బాధితుడికి గాయాలు కాగా, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. బాధితుడిని బమియానా గ్రామానికి చెందిన నన్హే మియాన్గా గుర్తించారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
ఇదిలా ఉండగా, యూపీలోని పలు జిల్లాల్లో తలెత్తిన ప్రకృతి వైపరీత్యానికి బుధవారం ఒక్కరోజే 89 మంది మరణించారు. వందల మందికి గాయాలయ్యాయి. ప్రయాగ్రాజ్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 21 మంది మృతి చెందారు. భదోహిలో 16 మంది మరణించారు. ఫతేపూర్, ప్రతాప్గఢ్, బదౌన్, కుశీనగర్, సోన్భద్ర ప్రాంతాల్లో మిగిలిన వారు బలయ్యారు. గాలివాన బీభత్సానికి ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీ ఆస్తినష్టం సంభవించింది. విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు నేలకూలాయి. పలు ఇళ్లు, వాహనాలు దెబ్బతిన్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆరా
మరోవైపు ఈ అకాల వర్షాల వల్ల జరిగిన ఆస్తి, ప్రాణనష్టంపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆరాతీశారు. నష్టంపై సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, మృతుల కుటుంబాలకు 24 గంటల్లోపు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూడాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సీఎం సమీక్షిస్తున్నారని, వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల్లో ముమ్మర సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సంబంధిత అధికారులు ఆదేశించారు. "గాలి దుమారం, వడగళ్ల వాన, పిడుగుల కారణంగా మే 13న పలు జిల్లాలు అతలాకుతలం అయ్యాయి. ఫలితంగా వేర్వేరు వర్ష సంబంధిత ఘటనల్లో 89 మంది మృతి చెందారు. మరో 53 మంది గాయపడగా, 114 జంతువులు మరణించాయి. 87 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి" అని ఉత్తర్ప్రదేశ్ రిలీఫ్ కమిషనర్ కార్యాలయం వెల్లడించింది.
పెనుగాలితో పాటు పిడుగులు
సాధారణంగా మే నెలలో ఉత్తర భారతంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతాయి. చాలాచోట్ల సగటు ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీల పైనే ఉంటుంది. ఆ సమయంలో భూఉపరితలంపై ఉండే గాలి విపరీతంగా వేడెక్కుతుంది. అది వేగంగా కదులుతూ ఇతర దిశల నుంచి తడిగాలిని లాగేసుకుంటుంది. ఫలితంగా ఈ రెండు కలిసి ఆకాశంలో చాలా ఎత్తుకు చేరినప్పుడు క్యుములోనింబస్ మేఘాలు ఏర్పడతాయి. దట్టమైన నల్లటి మబ్బులు ఆకాశమంతా విస్తరిస్తాయి. ఆ తర్వాత తక్కువ సమయంలోనే భారీ వర్షం, వడగళ్లు, పిడుగులు బీభత్సం సృష్టిస్తాయి. తాజాగా యూపీలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఏర్పడిందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.