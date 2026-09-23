'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' గేమ్ పేరుతో రూ.1.5 కోట్లు టోకరా- ఫేస్బుక్ ద్వారా సైబర్ వల
రూ.8.5 లక్షల నగదు, కారు గెలుచుకున్నట్లు ఆశ చూపిన సైబల్ మోసగాళ్లు- బాధితుడి వద్దనుంచి విడతల వారీగా డబ్బు వసూలు- పదే పదే డబ్బులు అడగడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుడు
Published : September 23, 2026 at 3:12 PM IST
KBC Game Man Duped Money : ఇటీవలి కాలంలో సైబర్ మోసగాళ్ల ఆగడాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతోంది. వివిధ రకాల గేమ్స్ పేరుతో అమాయక ప్రజలను దోచేస్తున్నారు. తాజాగా 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' గేమ్ పేరుతో ఓ వ్యక్తి నుంచి ఏకంగా రూ.1.5 కోట్లు కాజేశాడు. అయితే, పదే పదే డబ్బులు డిమాండ్ చేయడంతో అనుమానం రావడంతో బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. దీంతో అసలు కథ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన ఉత్తరాఖండ్లో జరిగింది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రుద్రప్రయాగ్ జిల్లా ఉఖిమత్ తహసీల్ ప్రాంతానికి చెందిన బాధితుడు ఈ ఏడాది జనవరి 14న ఫేస్ బుక్లో ఉన్న 'KBC ఫేస్ రికగ్నిషన్ గేమ్'లో జాయిన్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత నితిన్ అనే వ్యక్తి నుంచి తనకు రూ.8.5లక్షల నగదు, ఒక కారు గెలుచుకున్నట్లు వాట్సాప్ ద్వారా సందేశం వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో డబ్బులు విత్ డ్రా చేయాలంటే వివిధ రకాల పన్నులు, రుసుములు చెల్లించాలని కోరారు. అలా మొదట రూ.1,550 జమ చేయించుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారిపై మరింత విశ్వాసాన్ని కలిగించేందుకు ప్రధానమంత్రి, సినీ నటులు, ఇతర ప్రముఖ వ్యక్తుల ఫొటోలతో పాటు నకిలీ బ్యాంక్ పత్రాలను పంపించి మరింత డబ్బు రాబట్టుకున్నారు. ఇలా మార్చి నెల నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో విడతల వారీగా వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేయించుకున్నారు.
పరిచయస్తుల నుంచి అప్పు తీసుకుని మరీ!
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఎస్బీఐ, చమోలి జిల్లా సహకార బ్యాంక్, ఉత్తరాఖండ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఖాతాల నుంచి బాధితుడు డబ్బును పంపాడు. ఈ క్రమంలో పరిచయస్తుల నుంచి అప్పుతీసుకుని మరీ డబ్బు చెల్లించినట్లు బాధితుడు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. అలా సుమారు రూ.1.5 కోట్లు మోసగాళ్లకు పంపాడు. అయితే, వాళ్లు అడిగినంత డబ్బు చెల్లించినప్పటికీ నగదు బహుమతి కానీ, కారు గానీ అందలేదు. దీంతో అనుమానం వ్యక్తం చేసిన బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
బాధితుడి ఫిర్యాదు ఆధారంగా దేహ్రదూన్ సైబర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితులపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు నిందితులకు సంబంధించిన మొబైల్ నంబర్లు, వాట్సాప్ ఖాతాలు, బ్యాంక్ అకౌంట్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై ముమ్మర దర్యాప్తు చేపట్టారు.