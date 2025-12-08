వరదల్లో గల్లంతయ్యాడని అంత్యక్రియలు- 12ఏళ్ల తర్వాత బతికొచ్చిన వ్యక్తి- కుటుంబంతో కలిపిన ఆస్పత్రి
పుణె మానసిక ఆస్పత్రిలోని ఓ డాక్టర్ చొరవతో దొరికిన ఫ్యామిలీ లింక్- వరదల్లో గల్లంతయ్యాక మతిస్థిమితం కోల్పోయిన శివమ్
Published : December 8, 2025 at 11:38 AM IST
Family Reunited After 12 Years : అతడు 2013 కేదార్నాథ్ వరదల్లో కొట్టుకుపోయాడు. కుటుంబీకులు ఎంత గాలించినా ఆచూకీ దొరకలేదు. కనీసం డెడ్బాడీ కూడా లభించలేదు. దీంతో ఆ వ్యక్తి చనిపోయి ఉంటాడని కుటుంబీకులు భావించారు. లాంఛనంగా అంత్యక్రియలు కూడా జరిపించారు. కట్ చేస్తే, దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత కుటుంబీకులకు అతడి ఆచూకీ దొరికింది. ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఇన్నేళ్లు ఏమయ్యాడు? ఎక్కడున్నాడు? ఎలా దొరికాడు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో అంత్యక్రియలు
ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళితే, 2013లో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం హరిద్వార్ జిల్లా రూర్కీ గ్రామానికి చెందిన శివమ్ అనే వ్యక్తి కుటుంబం కేదార్నాథ్ యాత్రకు వెళ్లింది. కేదార్నాథ్కు చేరుకొని స్వామి వారిని దర్శించుకుంది. ఆ తర్వాత సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల్లో శివమ్తో పాటు చాలామంది భక్తులు కొట్టుకుపోయారు. ఎంతోమంది చనిపోయారు. వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన వారి ఆచూకీ కోసం చాలా నెలల పాటు రెస్క్యూ టీమ్లు గాలించాయి. కానీ శివమ్ సహా ఎంతోమంది ఆచూకీ దొరకలేదు. ఈవిధంగా రూర్కీ గ్రామానికి చెందిన ఫ్యామిలీ, శివమ్ను కోల్పోయింది. ఎంతకూ అతడి ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో తీవ్ర భావోద్వేగాలకు లోనై లాంఛనంగా అంత్యక్రియలు కూడా జరిపించారు. ఇక శివమ్ చనిపోయి ఉంటాడని డిసైడయ్యారు.
మతిస్థిమితం తప్పిన స్థితిలో శివమ్
ఇక ఇదే సమయంలో మరోవైపు భిన్నమైన సీన్ నడిచింది. కేదార్నాథ్ వరదల్లో గల్లంతయ్యాక రూర్కీ గ్రామస్థుడు శివమ్కు మతిస్థిమితం తప్పింది. అతడు ఎలాగోలా మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్కు చేరుకున్నాడు. అక్కడ ఓ ఆలయం పరిసరాల్లో శివమ్ తలదాచుకునేవాడు. ఈ ఆలయంలో దొంగతనం చేసేందుకు ఓ దొంగల బ్యాచ్ వెళ్లింది. అయితే వారిని స్థానికులు పట్టుకున్నారు. ఈ సమయంలో దొంగలను స్థానికులు ప్రశ్నించగా, తమ బ్యాచ్లో శివమ్ కూడా ఉన్నాడని తప్పుడు ఆరోపణ చేశారు. మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేకపోవడంతో, ఈవిషయాన్ని అందరి ఎదుట శివమ్ ఖండించలేకపోయాడు. దీంతో అతడిపై తప్పుడు చోరీ కేసు నమోదైంది. శివమ్ను కోర్టులో పోలీసులు హాజరుపర్చగా, అతడి మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేదని జడ్జి నిర్ధారించారు. పుణెలోని ఎరవాడలో ఉన్న ప్రాంతీయ మానసిక చికిత్సాలయంలో శివమ్ను చేర్పించి, చికిత్స అందించమని న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు జారీచేశారు. 2021 అక్టోబర్ 27న శివమ్ను పోలీసులు ఈ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఈ ఆస్పత్రిలోనే అతడికి చికిత్స జరుగుతోంది.
ఓ డాక్టర్ చొరవతో శివమ్ ఫ్యామిలీ లింక్ దొరికింది
ఎరవాడలో ఉన్న ప్రాంతీయ మానసిక చికిత్సాలయం సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కోలోడ్ కథనం ప్రకారం, ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ చేసుకునే క్రమంలో శివమ్ నుంచి చాలా కీలకమైన సమాచారాన్ని డాక్టర్ రోహిణి భోసలే సేకరించారు. ఉత్తరాఖండ్లోని కొండ ప్రాంతాల ప్రజలు పహారీ హిందీ భాషలో మాట్లాడుతుంటారు. శివమ్ కూడా అదే భాషలో మాట్లాడుతుండటాన్ని ఆమె గుర్తించారు. ఎక్కడ చదువుకున్నావ్ అని డాక్టర్ రోహిణి భోసలే అడగగా, హరిద్వార్లోని రూర్కీ గ్రామంలో ఉన్న ప్రేమ్ విద్యాలయంలో చదువుకున్నాను అని శివమ్ బదులిచ్చాడు. శివమ్ ఎక్కడి వాడు? అతడి ఫ్యామిలీ ఎక్కడుంది? అనేది తెలుసుకునేందుకు ఈ సమాచారమే అత్యంత కీలకంగా మారింది. అనంతరం రూర్కీ గ్రామం సమాచారాన్ని, అక్కడి పోలీసు స్టేషన్ ఫోన్ నంబరును, అడ్రస్ను డాక్టర్ రోహిణి భోసలే సేకరించారు. శివమ్ గురించి రూర్కీ గ్రామ పోలీసులతో ఆమె ఫోన్లో మాట్లాడారు. అతడి ప్రస్తుత వివరాలు, ఫొటోలను అక్కడి పోలీసు స్టేషనుకు లెటర్లో పంపారు. ఈ వివరాల ఆధారంగా శివమ్ కుటుంబాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. తదుపరిగా రూర్కీ గ్రామంలోని శివమ్ సోదరుడితో డాక్టర్ రోహిణి భోసలేకు పోలీసులు ఫోన్ చేయించారు. 2013 వరదల టైంలో ఏం జరిగిందనేది అతడు వివరించాడు. వరదల్లో శివమ్ను తాము కోల్పోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. శివమ్ బతికే ఉన్నాడని డాక్టర్ రోహిణి భోసలే చెప్పడంతో అతడు సంతోషించాడు. అన్యాయంగా శివమ్పై కొన్ని పోలీసు కేసులు నమోదైన విషయాన్ని కూడా అతడి కుటుంబీకులకు ఆమె వివరించారు. దీంతో తాము న్యాయవాదిని నియమించుకుంటామని శివమ్ కుటుంబీకులు తెలిపారు. అనంతరం వీడియో కాల్ ద్వారా శివమ్ను అతడి కుటుంబీకులతో డాక్టర్ రోహిణి భోసలే మాట్లాడించారు. ఈ సమయంలో ఆ కుటుంబీకులు ఉద్వేగాలను ఆపుకోలేకపోయారు.
తీర్పులో జాప్యం ఏళ్ల తరబడి ఆస్పత్రిలోనే
శివమ్ కుటుంబీకుల ఆచూకీ దొరికిన విషయంపై మహారాష్ట్రలోని శివూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నతాధికారులకు డాక్టర్ రోహిణి భోసలే సమాచారాన్ని అందజేశారు. మతిస్థిమితం తప్పి ఉన్నందున అతడిని కుటుంబీకులకు అప్పగించాలని ఆమె కోరారు. ఇందుకు తప్పకుండా సహకరిస్తామని అప్పటి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత శివమ్పై ఛార్జ్ షీట్ను నమోదు చేశారు. తదుపరిగా శివమ్ సహా ఇతర నిందితులను సంబంధిత కోర్టులో హాజరుపరిచారు. విచారణలో శివం నిర్దోషి అని తేలింది. శివంను అన్యాయంగా నేరంలో ఇరికించారని వెల్లడైంది. అయితే వెంటనే దీనిపై కోర్టు తీర్పు వెలువడలేదు. శివమ్ మానసిక స్థితిని నిర్ధారించడానికి పుణెలోని మెంటల్ రివ్యూ బోర్డు ఎదుట హాజరుపరిచారు. అతడి మానసిక ఆరోగ్యం బాగా లేదని బోర్డు ఛైర్మన్ ఆర్. ఆర్. మెహే నివేదిక ఇచ్చారు. ఈ రిపోర్టును కోర్టు అదనపు సెషన్స్ జడ్జికి పంపారు. ఈక్రమంలో వైజాపూర్లోని జడ్జి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. కొత్త జడ్జీ వచ్చాక తీర్పు వెలువడటానికి మరో 6 నెలల టైం పట్టింది.
ఈవిధంగా రెండేళ్ల పాటు (2024 నుంచి 2025 వరకు) కుటుంబ సభ్యులు ఉత్తరాఖండ్ నుంచి పుణెకు వచ్చి శివమ్ను చూసి వెళ్లేవారు. ఈక్రమంలో శివమ్ మానసిక ఆరోగ్యంపై మరో నివేదికను ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ జిల్లా కోర్టుకు డాక్టర్ రోహిణి భోసలే పంపారు. అతడు నిర్దోషి అని, కేసుల నుంచి విముక్తి కల్పించాలని కోరారు. దీంతో త్వరగా తీర్పు ఇవ్వాలంటూ వైజాపూర్ కోర్టును ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ జిల్లా కోర్టు ఆదేశించింది. చివరకు శివమ్ను విడుదల చేయాలంటూ వైజాపూర్ కోర్టు నుంచి ఆర్డర్స్ వెలువడ్డాయి. ఈవిధంగా ఎట్టకేలకు అతడిని కుటుంబీకులకు అప్పగించారు. ఈ శుభ పరిణామంతో శివమ్ ఫ్యామిలీ ఆనందానికి అవధులు లేకుండాపోయాయి. ఇక లేడు, రాడు అనుకున్న వ్యక్తి తిరిగి రావడంతో వారు చాలా సంతోషించారు.