కాటేసిన పామును మెడలో వేసుకుని ఆస్పత్రికి- బైక్పై 14 కి.మీ. జర్నీ!
ఛత్తీస్గఢ్లో వైరల్గా మారిన పాము వీడియో వైరల్- పాము కాటేయండతో దాన్ని పట్టుకుని మెడలో చట్టుకున్న వ్యక్తి- బైక్పై 14 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఆస్పత్రి వెళ్లిన యువకుడు
Published : August 9, 2026 at 11:07 AM IST
Man Carrying Snake On Neck : సాధారణంగా పాము కాటేసిందంటే ప్రాణ భయంతో ఆస్పత్రికి పరుగెత్తుతారు. కానీ ఛత్తీస్గఢ్లో ఓ యువకుడు మాత్రం తనను కాటేసిన పామును కూడా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అది కూడా మెడను చుట్టుకుని బైక్పై 14 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి మరి తీసుకెళ్లాడు. అది ఏ రకమైన పాము అని వైద్యులు గుర్తించడానికే అలా చేశాడట. ప్రస్తుతం అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
కాంకేర్ జిల్లాలోని కోయలీబేడా బ్లాక్లోని పఖాంజూర్కు చెందిన దేవ్జిత్ సర్కార్ గత ఎనిమిదేళ్లుగా స్నేక్ క్యాచర్గా పనిచేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. స్థానిక ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు, నివాస ప్రాంతాల్లోకి వచ్చిన పాములను పట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతాల్లో వదిలిపెట్టడం చేస్తుంటాడు. ఇటీవల ఓ పామును ఎప్పటిలాగానే పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, అది అతడిని కాటేసింది. దీంతో వెంటనే పామును పట్టుకున్న దేవజిత్, దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా తనతో పాటు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. పాము విషపూరితమైనదా కాదా అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాడు
బైక్పై 14 కిలోమీటర్లు
ఆ పామును మెడలో వేసుకుని బైక్పై ఆస్పత్రికి వెళ్లాడు. ఒక చేత్తో పాము నోటిని పట్టుకుని మరో చేత్తో బైక్ను నడుపుతూ 14 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. ఆ దృశ్యాలు చూసిన స్థానికులు షాక్కు గురయ్యారు. ఆస్పత్రికి చేరుకున్న తర్వాత దేవ్జిత్ తనతో పాటు తీసుకొచ్చిన పామును వైద్యులకు చూపించారు. దాన్ని పరిశీలించిన వైద్యులు అది విషపూరిత పాము కాదని గుర్తించారు. దీంతో పాము కాటు వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. బైక్పై వెళ్తున్న దేవ్జిత్ చూసిన ఓ వ్యక్తి వీడియో తీశాడు.
డాక్టర్ సంజీత్ వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, పాము కాటుకు గురైన యువకుడికి చికిత్స అందించామని తెలిపారు. అతడు తీసుకొచ్చిన పాము విషపూరిత జాతికి చెందినది కాదని చెప్పారు. అందువల్ల చికిత్స అనంతరం యువకుడు త్వరగా కోలుకున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే పామును మెడకు చుట్టుకుని ఆస్పత్రికి రావడాన్ని వైద్యుడు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. పాము విషపూరితమైనది అయితే పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండేదని హెచ్చరించారు. భయంతో లేదా ఒత్తిడికి గురై పాము మరోసారి కాటేసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా బైక్పై ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో పాము కదిలినా, ప్రమాదం మరింత తీవ్రమయ్యేదని చెప్పారు. ఇలా చేయడం యువకుడి ప్రాణానికే కాకుండా రహదారిపై ఉన్న ఇతరులకూ ముప్పుగా మారుతుందని హెచ్చరించారు.
'ఇది ప్రాణాలతో చెలగాటమే'
ఈ ఘటనపై నిపుణుడు ధీరేంద్ర మండల్ స్పందించారు. పామును మెడకు చుట్టుకుని బైక్పై అంత దూరం ప్రయాణించడం ఏమాత్రం సురక్షితం కాదని చెప్పారు. పాము విషపూరితమైనదైతే ప్రయాణ సమయంలో కూడా మరోసారి దాడి చేసే అవకాశం ఉండేదని హెచ్చరించారు. పామును గుర్తించేందుకు దాన్ని వెంట తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. స్నేక్బైట్ కేసుల్లో పాము విషపూరితమైనదా లేదా ఏనే విషయం తెలియకపోయినా వైద్యులు లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్స చేయగలరని చెప్పారు. అందువల్ల పామును పట్టుకోవడం, దాన్ని దగ్గరగా ఉంచుకోవడం వంటి ప్రమాదకర చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు.
పాము కరిస్తే ఏం చేయాలి?
ఆరోగ్య శాఖ సూచనల ప్రకారం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారికి పాము కాటు ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పాము కరిచిన వెంటనే భయపడకుండా బాధితుడిని ప్రశాంతంగా ఉంచడం అత్యంత ముఖ్యం. పాము కరిచిన శరీర భాగాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు కదలకుండా చూసుకోవాలి. పాము విషపూరితమైనదో కాదో స్వయంగా గుర్తించే ప్రయత్నం చేయకూడదు. పామును పట్టుకోవడానికి లేదా చంపడానికి ప్రయత్నించడం కూడా ప్రమాదకరం. ఆలస్యం చేయకుండా సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలి. అవసరాన్ని బట్టి వైద్యులు యాంటీ స్నేక్ వెనమ్ (ASV)తో చికిత్స అందిస్తారు.
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