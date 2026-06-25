ఆస్తులు అమ్మి ఆసుపత్రి నిర్మాణం- మూడేళ్లవుతున్నా అందుబాటులో లేని వైద్యులు- 90ఏళ్ల వృద్ధుడి త్యాగం వృథా!
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నమూనాలో నిర్మించిన భవనం- నిర్మాణం పూర్తై మూడేళ్లైనా అందుబాటులో లేని వైద్య సేవలు- ప్రభుత్వం గురు సుఖ్ దాస్ త్యాగాన్ని గౌరవించాలని గ్రామస్థుల డిమాండ్
Published : June 25, 2026 at 7:16 PM IST
Man Sold Assets To Build Hospital : సాధారణంగా మనుషులు జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తిని తమ కుటుంబం, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం దాచిపెడతారు. కానీ ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఓ 90 ఏళ్ల వ్యక్తి మాత్రం తన జీవితకాల సంపాదన మొత్తాన్ని గ్రామ ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం వెచ్చించారు. గ్రామంలో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందాలనే లక్ష్యంతో తన ఆస్తులను విక్రయించి ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. అంతేకాదు, గ్రామస్థులు కూడా భూమిని విరాళంగా ఇచ్చి ఆయనకు అండగా నిలిచారు. అయితే కోట్ల ఆశలతో నిర్మించిన ఆ ఆసుపత్రి భవనం మూడు సంవత్సరాలుగా తాళం వేసి ఉండటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక వ్యక్తి తన సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేసి ఆసుపత్రిని నిర్మించినా, ఇంకా అక్కడ వైద్య సేవలు ఎందుకు ప్రారంభం కాలేదు? ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్న ఆ ఆసుపత్రి కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఛత్తీస్గఢ్లో లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న బాలోద్ జిల్లాలోని దుబ్చేరా గ్రామంలో గురు సుఖ్ దాస్ అనే 90 ఏళ్ల వృద్ధుడు నివశిస్తున్నారు. ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ప్రజలు చిన్న చిన్న చికిత్సల కోసం కూడా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోందని ఆయన గుర్తించారు. దాంతో గురు సుఖ్ దాస్ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందాలనే లక్ష్యంతో ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దాని కోసం తనకున్న ఆస్తులను విక్రయించి వచ్చిన డబ్బుతో ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన ఆసుపత్రి నిర్మించాలనుకున్నారు.
గ్రామస్థుల సహకారంతో ఆసుపత్రి నిర్మాణం
ఇది తెలిసి, గ్రామస్థులు కూడా ముందుకొచ్చి ఆసుపత్రి నిర్మాణం కోసం అర ఎకరం భూమిని విరాళంగా ఇచ్చారు. ఆ భూమిపైనే గురు సుఖ్ దాస్ తన సొంత నిధులతో ఆసుపత్రి భవనాన్ని నిర్మించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నమూనాలో నిర్మించిన ఈ భవనంలో ఓపీడీ, ఐసీయూ, సాధారణ వార్డులు, పాథాలజీ ల్యాబ్, మందుల నిల్వ గదులు, వైద్యుల విశ్రాంతి గదులు వంటి అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు.
మూడు ఏళ్లుగా తాళం వేసిన భవనం
అయితే 2023లో ఆసుపత్రి నిర్మాణం పూర్తయినప్పటికీ, విధానపరమైన జాప్యాల కారణంగా ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ వైద్య సేవలు ప్రారంభం కాలేదు. సంబంధిత ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపినప్పటికీ, ఫైళ్లు వివిధ శాఖల్లో పెండింగ్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. మాజీ ముఖ్యమంత్రి నుంచి ప్రస్తుత ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారుల వరకు పలుమార్లు విజ్ఞప్తులు చేసినా, హామీలు తప్ప స్పష్టమైన చర్యలు కనిపించలేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
"మనిషి శరీరం ఒకరోజు మట్టిలో కలిసిపోతుంది. కానీ ఇతరులకు చేసిన సేవ మాత్రం శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది. నేను ఈ ఆసుపత్రిని నా కోసం నిర్మించుకోలేదు. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నిర్మించాను. నేను బ్రతికి ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ వైద్యులు సేవలు అందించడం చూడాలని కోరుకుంటున్నాను"
- గురు సుఖ్ దాస్
ప్రభుత్వం స్పందించాలని గ్రామస్థుల డిమాండ్
ఆసుపత్రి ప్రారంభంలో జాప్యంపై గ్రామస్థులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ఓ వ్యక్తి తన సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేశాడు. ప్రభుత్వం ఆయన త్యాగాన్ని గౌరవించి వెంటనే ఆసుపత్రిని ప్రారంభించాలి. లేకపోతే ఆందోళనకు దిగాల్సి వస్తుంది" అని గురు సుఖ్ దాస్ శిష్యుడు దినేంద్ర హెచ్చరించారు. గ్రామ నిర్వహణ కమిటీ అధ్యక్షుడు మన్సుఖ్ లాల్ సాహు మాట్లాడుతూ, "ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి గ్రామమంతా సహకరించింది. నిధులన్నీ గురు సుఖ్ దాస్ సమకూర్చారు. ఇక్కడ రోగులకు చికిత్స అందడం చూడాలన్నదే ఆయన చివరి కోరిక" అని తెలిపారు.
ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదన పంపిన అధికారులు
ఆసుపత్రి నిర్వహణకు అవసరమైన ఏర్పాట్లపై ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికే ప్రతిపాదన పంపినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. తాత్కాలికంగా ఇద్దరు వైద్యులను నియమించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని, శాశ్వత సేవల కోసం అదనపు వనరులు అవసరమని రాష్ట్ర ముఖ్య వైద్య, ఆరోగ్య అధికారి డాక్టర్ జేఎల్ ఉయీకే తెలిపారు.
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