PGలో యువతుల లోదుస్తులు, శానిటరీ ప్యాడ్లు చోరీ- వాటితో లైంగిక సంతృప్తి- కట్ చేస్తే పోలీసుల చేతిలో!
సీసీటీవీ ఆధారంగా పోలీసులకు చిక్కిన నిందితుడు- ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తింపు- జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలింపు
Published : August 30, 2026 at 9:30 AM IST
Man Stealing Sanitary Pads Arrested : పీజీలో ఉంటున్న యువతుల లోదుస్తులు, శానిటరీ ప్యాడ్లను దొంగిలిస్తున్న వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దొంగిలించిన వస్తువులతో లైంగికంగా సంతృప్తి పొందుతున్నట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో గుర్తించారు. బెంగళూరులోని కోరమంగళలో 25 ఏళ్ల యువతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, అదే పీజీ భవనంలోని రెండో అంతస్తులో నివసిస్తున్న నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మూడు నెలలుగా పీజీలో నివాసం
ఫిర్యాదు చేసిన యువతి గత మూడు నెలలుగా తన స్నేహితురాలితో కలిసి కోరమంగళలోని ఓ పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహంలో ఉంటోంది. అయితే కొంతకాలంగా వారి గదిలో ఉంచిన వ్యక్తిగత వస్తువులు కనిపించకుండా పోతున్నట్లు ఆమె గుర్తించింది. ముఖ్యంగా లోదుస్తులు, శానిటరీ ప్యాడ్లు తరచూ మాయమవుతుండటంతో యువతులకు అనుమానం వచ్చింది. తమ గదిలోకి ఎవరో వచ్చి వస్తువులను తీసుకెళ్తున్నారేమోనని భావించారు.
తాళం వేయకపోవడంతో
ఆగస్టు 24న ఉదయం 7.21 గంటల సమయంలో యువతి, ఆమె స్నేహితురాలు గదికి తాళం వేయకుండా బయటకు వెళ్లారు. కొంతసేపటి తర్వాత తిరిగి గదికి వచ్చినప్పుడు తమకు సంబంధించిన కొన్ని వస్తువులు కనిపించలేదని గుర్తించారు. దీంతో గదిలోకి ఎవరైనా ప్రవేశించారా? అనే అనుమానంతో పీజీలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించారు. అందులో ఓ వ్యక్తి వారి గదిలోకి ప్రవేశించి వస్తువులను తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు.
సీసీటీవీలో షాకింగ్ దృశ్యాలు
సీసీటీవీ ఫుటేజీని మరింత పరిశీలించగా యువతులు ఆందోళనకు గురయ్యే దృశ్యాలు కనిపించాయి. నిందితుడు దొంగిలించిన ఆమె దుస్తులు, ఐదు శానిటరీ ప్యాడ్లతో సహా వ్యక్తిగత వస్తువులను తీసుకుని, వాటిని లైంగికంగా అసభ్యకరమైన రీతిలో అమర్చి, లైంగికంగా సంతృప్తి పొందుతున్నట్లు ఫుటేజీలో కనిపించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అతడు అదే పీజీ భవనంలోని రెండో అంతస్తులో నివసిస్తున్న వ్యక్తిగా యువతులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా ఆగస్టు 25న మరోసారి తమ గదిలోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు యువతి పోలీసులకు తెలిపింది.
విశాఖకు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తింపు
ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సీసీటీవీ దృశ్యాలతో పాటు ఇతర ఆధారాలను పరిశీలించి నిందితుడిని గిరిరాజ్గా గుర్తించారు. అతడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నానికి చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు ఓ జ్యువెలరీ సంస్థలో ఆడిట్ కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పీజీలోని అదే భవనంలో నివసిస్తున్నందున బాధితుల గదికి సులభంగా చేరుకునే అవకాశం అతడికి ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. యువతి ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
తీగపై ఆరేసిన లోదుస్తుల దొంగతనం
ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనే మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయినిలో వెలుగులోకి వచ్చింది. చిమన్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ధాంచా భవన్ ప్రాంతంలో ఓ కుటుంబం నివాసముంటోంది. అయితే కొంతకాలంగా రాత్రివేళ ఇంటి బయట తీగపై ఆరేసిన మహిళల లోదుస్తులు కనిపించకుండా పోతున్నాయని వారు గమనించారు. వరుసగా ఇదే విధంగా జరుగుతుండటంతో అనుమానం వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులు, అసలు ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకునేందుకు ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఓ యువకుడు నెమ్మదిగా ఇంటి వద్దకు వచ్చి, చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత తీగపై ఆరేసిన మహిళల లోదుస్తులను తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతున్న దృశ్యాలు సీసీటీవీలో కనిపించాయి.
దీంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఫుటేజీని పోలీసులకు అందజేసి ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అదే ప్రాంతానికి చెందిన అంకిత్ మాలవీయ (25)ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో అతడు చెప్పిన విషయాలు పోలీసులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. ఓ వివాహిత మహిళపై తనకు గాఢమైన ప్రేమ ఉందని, ఆమెపై ఉన్న ఇష్టంతోనే లోదుస్తులను చోరీ చేసినట్లు అంగీకరించాడు. అంతేకాకుండా ఆమె పేరును తన ఛాతీపై టాటూగా కూడా వేయించుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. పోలీసులు నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి తదుపరి చర్యలు చేపట్టారు.
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