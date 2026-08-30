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చికెన్ పీస్​ కోసం గొడవ- స్నేహితుడిని కత్తితో పొడిచి చంపేసి- ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్లాన్​!

కోడి మాంసం విషయంలో మిత్రుల మధ్య వాగ్వాదం- కోపంతో ఫ్రెండ్‌ను పొడిచి మర్డర్ చేసిన వ్యక్తి- నిందితుడు, మృతుడు ఒకే గ్రామానికి చెందినవారిగా పోలీసులు గుర్తింపు

man stabs friend to death over chicken
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 8:01 PM IST

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Friend Murder for Chicken Issue : ప్రస్తుత కాలంలో చిన్న చిన్న గొడవలకే హత్యలు చేసేస్తున్నారు. తమకు నచ్చని పనిచేసినా, తమకు కావాల్సింది ఇవ్వకపోయినా క్షణికావేశంలో స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులనైనా చంపేందుకు వెనకాడడం లేదు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే కర్ణాటకలోని బెళగావిలో జరిగింది. చికెన్ విషయంలో గొడవ కారణంగా ఓ వ్యక్తి తన స్నేహితుడిని కత్తితో పొడిచి దారుణంగా చంపాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు నిందితుడ్ని అరెస్ట్ చేశారు. అలాగే అతడు నేరానికి ఉపయోగించిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడు, మృతుడు ఇద్దరూ ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని ఒకే గ్రామానికి చెందినవారని పోలీసులు గుర్తించారు.

ఫ్రెండ్సే కానీ, చికెన్ విషయంలో వాగ్వాదం
బెళగావి జిల్లాలోని హున్శ్యాల్ పీజీ గ్రామంలో ఉన్న 'ప్రియా స్టీల్స్' కర్మాగారంలో యూపీ రాష్ట్రం ఫిలిబిత్ జిల్లాలోని కబీర్‌గంజ్ గ్రామానికి సీతారామ్ చంద్రదేవ్‌, అరుణ్ కుమార్ పనిచేస్తున్నారు. వీరితో మరో నలుగురైదుగురు కలిసి ఉండేవారు. ఆగస్టు 23న వీరందరూ తమ నివాస షెడ్‌లో చికెన్ వండుకున్నారు. అలాగే మద్యం పార్టీ చేసుకున్నారు. అయితే సీతారామ్, అరుణ్ మినహా మిగిలిన వారందరూ ముందుగా భోజనం చేసేశారు. ఆ తర్వాత సీతారామ్, అరుణ్ భోజనం చేయడం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలోనే ఒకరు ఎక్కువ చికెన్ తిన్నారనే విషయంలో వాగ్వాదం ముదిరింది. దీంతో కోపంతో అరుణ్ కుమార్ అక్కడే ఉన్న కత్తితో సీతారామ్ ఛాతీపై పొడిచాడు. తీవ్ర రక్తస్రావం కారణంగా సీతారామ్ అక్కడికక్కడే మరణించాడు.

మర్డర్‌ను ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్లాన్
అయితే హత్యను కప్పిపుచ్చేందుకు సీతారామ్‌ను హుటాహుటిన అరుణ్ కుమార్ గోకాక్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించాడు. వెల్డింగ్ చేస్తుండగా భవనం పైనుంచి కిందికి పడిపోయాడని వైద్యులకు అబద్ధం చెప్పాడు. అయితే అప్పటికే సీతారామ్ మరణించాడని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. కానీ సీతారామ్ మృతదేహాన్ని పరిశీలించినప్పుడు పోలీసులకు అతడి ఛాతీపై లోతైన గాయం కనిపించింది. దీనివల్ల అనుమానం కలిగి ఘటనా స్థలంలో జరిపిన తదుపరి విచారణలో అసలు నిజం బయటపడింది. సీతారామ్ ప్రమాదవశాత్తూ మరణించలేదని తేలింది. ఘటప్రభ పోలీసులు సమగ్ర విచారణ జరిపి ఈ హత్య కేసును విజయవంతంగా ఛేదించారు. నిందితుడు అరుణ్ కుమార్‌ను అరెస్ట్ చేశారు.

man stabs friend to death over chicken
మృతుడు సీతారామ్​, నిందితుడు అరుణ్ కుమార్ (ETV Bharat)

బాలికను హత్య చేసిన తల్లి, మేనమామ
మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్ నగరంలో పరువు హత్య కలకలం రేపింది. తమకు నచ్చని వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమైందని 17 ఏళ్ల బాలికను ఆమె తల్లి, మేనమామ కలిసి స్కార్ఫ్‌తో గొంతు నులిమి చంపేశారు. అనంతరం ఈ హత్యను సాధారణ మరణంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్‌మార్టం పరీక్షకు తరలించారు. అనంతరం బాలిక తల్లిని, మేనమామను అరెస్టు చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
17 ఏళ్ల బాలిక తనకు నచ్చిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంటానని ఆమె తల్లితో చెప్పింది. అందుకు తల్లి అడ్డుచెప్పింది. తాను చూసిన వ్యక్తినే పెళ్లి చేసుకోవాలని పట్టుపట్టింది. అందుకు బాలిక నిరాకరించింది. దీంతో తల్లీకూతుళ్ల మధ్య గత కొన్నాళ్లుగా వివాదం నడుస్తోంది. ఆ తర్వాత బాలిక హత్యకు తల్లి, మేనమామ కలిసి పథకం పన్నారు. బాలికను గొంతు నులిమి చంపేశారు. అనంతరం అది సహజ మరణమని నమ్మించి హడావిడిగా అంత్యక్రియలు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు బాలిక మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష నివేదికలో బాలిక మరణానికి గల కారణాలు వెల్లడయ్యాయి. గొంతు నులమడం వల్లే బాలిక మరణించిందని రిపోర్టులో తేలింది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున పిప్లానీ పోలీసులు బాలిక తల్లి కమల, మేనమామ విజయ్ రాయ్‌లపై మర్డర్ కేసు నమోదు చేసి వీరిద్దరినీ అరెస్టు చేశారు.

వివాహానికి సంబంధించి తల్లితో జరిగిన గొడవే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోందని పిప్లానీ పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (ఎస్‌హెచ్ఓ) చంద్రికా యాదవ్ తెలిపారు. ఆయుషి (17 ఏళ్ల బాలిక) తనకు నచ్చిన యువకుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకోగా, ఆమె తల్లి దాన్ని వ్యతిరేకించిందని పేర్కొన్నారు. దీంతో బాలికను హత్య చేశారని వెల్లడించారు. పరువు హత్య కోణంలో ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు.

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