మైనర్పై సామూహిక అత్యాచారం- పోలీసులమంటూ బాలికపై అఘాయిత్యం
కల్కాజీ మందిర్ సమీపంలోని ఆస్థా కుంజ్ పార్కులో ఘటన- కత్తి, తుపాకీ చూపించి బాలిక, ఆమె స్నేహితుడికి బెదిరింపులు- ఒక నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు- పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు
Published : September 22, 2026 at 11:43 AM IST
Sexual Assault On Minor In Delhi : దేశ రాజధాని దిల్లీలో మైనర్పై ముగ్గురు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తాము పోలీసులమంటూ బాలికను, ఆమె స్నేహితుడిని బెదిరించి, తర్వాత ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దిల్లీలోని కల్కాజీ మందిర్ సమీపంలోని ఆస్థా కుంజ్ పార్కులో సోమవారం రాత్రి ఈ ఘటన జరిగినట్లు వెల్లడించారు. ఈ కేసులో పోలీసులు ఓ నిందితుడిని పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించగా, అతడు వారిపై కాల్పుల జరిపాడు. అనంతరం పోలీసులు నిందితుడిపై కాల్పులు జరిపి అరెస్టు చేశారు. అలాగే పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరి కోసం గాలిస్తున్నారు.
ఏం జరిగిందంటే
పోలీసుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బాధితురాలు తన 17 ఏళ్ల స్నేహితుడితో కలిసి సోమవారం రాత్రి 7 గంటల సమయంలో కల్కాజీ మందిర్కు వెళ్లింది. ఆలయంలో ప్రార్థనలు ముగించుకున్న అనంతరం వారిద్దరు రాత్రి 7.30 గంటల ప్రాంతంలో సమీపంలోని ఆస్థా కుంజ్ పార్కుకు వెళ్లారు. అక్కడికి ముగ్గురు వ్యక్తులు వచ్చారు. తాము పోలీసులమని బాలిక, ఆమె స్నేహితుడిని నమ్మించినట్లు తెలిపారు. అనంతరం కత్తి, తుపాకీ చూపించి వారిద్దరినీ బెదిరించినట్లు చెప్పారు. నిందితులు బాలికను ఆమె స్నేహితుడి నుంచి దూరం చేసి, పార్కులోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లినట్లు చెప్పారు. అక్కడ ముగ్గురూ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు బాధితురాలి వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోలీసులు వెల్లడించారు. విషయం ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తామని బెదిరించి అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు తెలిపారు.
ఈ ఘటనపై రాత్రి సుమారు 8.45 గంటలకు పోలీసులకు పీసీఆర్ కాల్ అందిందని పోలీసులు తెలిపారు. కల్కాజీ ఆలయం సమీపంలో ఉన్న పార్కు ప్రాంతంలో అత్యాచారం జరిగినట్లు సమాచారం అందడంతో పోలీసు సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారని అన్నారు. అక్కడ బాలిక తన స్నేహితుడితో కలిసి కనిపించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం బాలిక ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు, ఆమెను ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారని అన్నారు. ఆమె వాంగ్మూలం ఆధారంగా నిందితులపై పోక్సో చట్టంతో పాటు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారని స్పష్టం చేశారు.
కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా క్రైమ్, ఫోరెన్సిక్ బృందాలు సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించాయని పోలీసులు తెలిపారు. అక్కడ లభించిన ఆధారాలను సేకరించినట్లు చెప్పారు. పార్కు, పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను కూడా పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో పార్కు పరిసరాల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారన్న విషయంపై కూడా ఆరా తీస్తున్నామని చెప్పారు. నిందితుల గుర్తింపు, ఘటనకు సంబంధించిన ఇతర ఆధారాలను సేకరించే పనిలో నిమగ్నమైనట్లు తెలిపారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు పలు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు.
దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న సమయంలో అమర్ కాలనీలోని డీఎం కార్యాలయం వద్ద ఓ నిందితుడు ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని అతడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులను గమనించిన నిందితుడు కాల్పులు జరిపినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఓ తూటా హెడ్ కానిస్టేబుల్ రాజేశ్ ధరించిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్కు తగిలిందని తెలిపారు. దీంతో ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు వెల్లడించారు. ఈ కాల్పుల్లో నిందితుడి కాలికి బుల్లెట్ తగిలి గాయపడినట్లు చెప్పారు. అనంతరం అతడిని అరెస్టు చేసి చికిత్స కోసం తరలించినట్లు తెలిపారు. ఈ కేసులో ఒక నిందితుడు పోలీసులకు చిక్కగా, మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారని తెలిపారు. వారి కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారని అన్నారు. కేసులోని అన్ని అంశాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.
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