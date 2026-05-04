మనం ఆధిక్యంలోనే ఉన్నాం- కౌంటింగ్ కేంద్రాలు వదిలి వెళ్లొద్దు : టీఎంసీ నేతలకు మమతా పిలుపు

బంగాల్​లో ఫలితాలు వెలువడుతున్న వేళ మమతా వీడియో సందేశం- పార్టీ శ్రేణులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన

Mamata Banerjee On Polls Results (X@MamataOfficial)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 1:41 PM IST

Mamata Banerjee On Polls Results : బంగాల్​లో ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే బీజేపీ ఆధిక్యంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏజెంట్లు కౌంటింగ్ కేంద్రాలను వదిలి వెళ్లొద్దని టీఎంసీ అభ్యర్థులకు ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేరకు వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.

'జాగ్రత్తగా ఉండండి, ధైర్యం కోల్పోవద్దు'
ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతున్న సమయంలో పార్టీ శ్రేణులకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మమతా బెనర్జీ సూచించారు.టీఎంసీ అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కౌంటింగ్ కేంద్రాలను విడిచిపెట్టకూడదని ఆమె అన్నారు. అయితే తమ పార్టీ ఇంకా పోటీలోనే ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇంకా 170 స్థానాల్లో ముందున్నామని, అందరూ ఆశను కోల్పోవద్దని అన్నారు. అయితే ఈసీ, బీజేపీ కలిసి ఒక గేమ్ ప్లాన్ అమలు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. టీఎంసీ ముందంజలో ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఫలితాలు లేదా ఆధిక్యాలు ప్రకటించడం లేదని మమతా అన్నారు. కాగా 293 సీట్లకు ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుండగా, 190 స్థానాల్లో బీజేపీ ఆధిక్యంలో ఉంది. టీఎంసీ 97 స్థానాల్లో, కాంగ్రెస్‌ 1 చోట ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి.

