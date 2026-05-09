బీజేపీని ఓడించేందుకు విపక్షాలన్నీ ఏకం కావాలి : మమత పిలుపు

బీజేపీని వ్యతిరేకించే విద్యార్థి సంఘాలు- స్వచ్ఛంద సంస్థలు పోరాటంలో భాగస్వాములే- బీజేపీయే మాకు మొదటి శత్రువు- ఆ పార్టీని ఎదుర్కొనేందుకు ఎవరితోనైనా చర్చలకు సిద్ధం- మమత

Mamata (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 7:35 PM IST

Mamata Slams BJP : బంగాల్‌లో తొలిసారి అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీని ఓడించేందుకు విపక్షాలన్నీ ఏకం కావాలని తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ పిలుపునిచ్చారు. రాజకీయ పార్టీలే కాకుండా బీజేపీని వ్యతిరేకించే విద్యార్థి సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్‌ ఠాగూర్ జయంతి సందర్భంగా కాళీఘాట్‌లో ఉన్న తన నివాసంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మమత పాల్గొన్నారు. బీజేపీయే తమకు మొదటి శత్రువని, ఆ పార్టీని ఎదుర్కొనేందుకు ఎవరితోనైనా చర్చలు జరిపేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మమతా తెలిపారు.

ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత బంగాల్ వ్యాప్తంగా టీఎంసీ కార్యకర్తలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని మమత ఆరోపించారు. బీజేపీ శ్రేణుల్లోకి సంఘ విద్రోహ శక్తులు ప్రవేశించాయని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వారు అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన రోజు నుంచే తమకు కేటాయించిన భద్రతను బీజేపీ ఉపసంహరించుకుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విపక్ష నేతలు తనకు ఫోన్ చేసి సంఘీభావం తెలిపారన్న మమతా, రవీంద్రనాథ్‌ ఠాగూర్ జయంతి రోజే టీఎంసీ కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

