బంగాల్‌లో ఓటర్ల హక్కులు కాపాడతాం, బీజేపీ అలా చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోం: మమత

ఓటరు జాబితా సవరణపై కేంద్రంపై ఆరోపణలు- ప్రజల ఓటు హక్కులు హరించనివ్వమని హెచ్చరిక- ఈద్ ప్రార్థనల వేదికగా రాజకీయ సందేశం

Mamata
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 11:31 AM IST

Mamata On Voter Rights : మరికొద్ది రోజుల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ, ప్రజల ఓటు హక్కులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా హరించనివ్వబోమని బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్పష్టం చేశారు. కోల్​కతాలోని రెడ్ రోడ్ వద్ద జరిగిన ఈద్ ప్రార్థనల అనంతర ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆమె ప్రసంగించారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ఓటరు జాబితాల సవరణపై ఆమె తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా చేపట్టిన సవరణ ప్రక్రియ ద్వారా అసలైన ఓటర్ల పేర్లను తొలగించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీసే కుట్రగా అభివర్ణించారు. "మోదీ, బీజేపీ ఎవరైనా సరే మీ ఓటు హక్కును తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తే మేము చూస్తూ ఊరుకోం. చివరివరకు పోరాడతాం" అంటూ మమతా బెనర్జీ స్పష్టం చేశారు. ఆమె వ్యాఖ్యలతో అక్కడున్న ప్రజలు చప్పట్లతో స్పందించారు.

భంగం చేసే ప్రయత్నాలను సహించబోం!
ఓటరు జాబితా సవరణ పేరిట ప్రత్యేకంగా మైనారిటీ ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున పేర్లు తొలగిస్తున్నారనే ఆరోపణలను (టీఎంసీ) నేతలు పునరుద్ఘాటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మమతా బెనర్జీ ఈ అంశాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. "బంగాల్​ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రజలను విభజించాలనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అలాంటి వారిని మేము అడ్డుకుంటాం," అని ఆమె ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో సామాజిక ఐక్యతను భంగం చేసే ప్రయత్నాలను సహించబోమని హెచ్చరించారు. తమ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైన సామరస్య సంస్కృతి ఉందని, ఇక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, క్రైస్తవులు అన్నీ కలిసి జీవిస్తున్నారని గుర్తుచేశారు. ఇది ఐక్యతకు ప్రతీక అని, ఎవరూ బంగాల్​ సామాజిక వాతావరణాన్ని చెడగొట్టలేరని స్పష్టం చేశారు.

అయితే రెడ్ రోడ్ వద్ద జరిగే ఈద్ ప్రార్థనలు తూర్పు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద సమావేశాలలో ఒకటిగా భావిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది భక్తులు ఇక్కడ చేరుతారు. అయితే ఎన్నికల సమయాల్లో ఈ వేదిక రాజకీయ పార్టీలకు కూడా ముఖ్యమైన అవకాశంగా మారుతుంది. ఈసారి కూడా అదే దృశ్యం కనిపించింది. భారీగా ముస్లిం ఓటర్లు పాల్గొనే ఈ కార్యక్రమంలో రాజకీయ సందేశాలు ప్రధానంగా వినిపించాయి. బంగాల్ జనాభాలో సుమారు 30 శాతం ముస్లింలు ఉన్నందున, వారి మద్దతు ఎన్నికల్లో కీలకం కానుంది.

ఇక రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు బంగాల్ రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారనున్నాయి. టీఎంసీ వరుసగా నాలుగోసారి అధికారంలోకి రావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మరోవైపు, గత ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించిన బీజేపీ మరింత బలపడాలని చూస్తోంది. 2019 లోక్‌సభ ఎన్నికలు, 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సాధించిన పురోగతిని కొనసాగించాలని ఆ పార్టీ ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రెండు పార్టీల మధ్య రాజకీయ పోటీ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారుతోంది. బంగాల్​లో ఏప్రిల్ 23న, ఏప్రిల్ 29న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4వ తేదీన ఫలితాలు వెలవడనున్నాయి.

కాగా, మమతా బెనర్జీ 10 కీలక హామీలతో పార్టీ మ్యానిఫెస్టోను ఆమె శుక్రవారం విడుదల చేశారు. సంక్షేమానికి, మహిళాభ్యుదయానికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిచ్చారు. వ్యవసాయం, సాంఘిక సంక్షేమం, వైద్య సేవలతోపాటు యువతకు వరాలు ప్రకటించారు. లక్ష్మీ భండార్‌ పథకం కింద జనరల్‌ కేటగిరీ మహిళలకు నెలకు రూ.1500, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు రూ.1700 చొప్పున అందజేస్తామని, నిరుద్యోగులకు ప్రతి నెలా రూ.1500 సాయం అందిస్తామని చెప్పారు. ఇంటి వద్దే నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించేలా వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తామని, రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలను ఆధునికీకరించడంతో పాటు ఈ-లెర్నింగ్‌ సదుపాయాలు కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. రూ.30వేల కోట్లతో ప్రత్యేక వ్యవసాయ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశ పెడతామని, ప్రతి కుటుంబానికీ శాశ్వత ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టడంతో పాటు ప్రతి ఇంటికీ శుద్ధి చేసిన తాగునీటి సరఫరా అందేలా చూస్తామని మమత హామీ ఇచ్చారు. ప్రజల గడప వద్దే ఆరోగ్య సేవలు అందించే ద్వారే చికిత్స పథకం కింద వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.

