కేరళ పేరు మార్చారు- మరి 'బంగాల్' మాటేమిటి? మోదీ సర్కార్కు మమతా బెనర్జీ ప్రశ్న
బంగాల్ పట్ల కేంద్రం వివక్ష చూపిస్తోంది- రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే కేరళ పేరు మార్పు- మమతా బెనర్జీ విమర్శలు
Published : February 24, 2026 at 7:43 PM IST
Mamata Raises Bengal Name Change : కేరళ రాష్ట్రం పేరును 'కేరళం'గా మారుస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మోదీ సర్కార్పై విమర్శలు గుప్పించారు. ఎన్నికలకు ముందు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే మోదీ సర్కార్ దీనికి ఆమోదం తెలిపిందని ఆరోపించారు. బంగాల్ పేరు మార్చమని గత ఐదేళ్లుగా అడుగుతున్నా ఎందుకు మార్చలేదని ప్రశ్నించారు. తమ రాష్ట్రం పట్ల మోదీ ప్రభుత్వం ద్వంద్వ ప్రమాణాలను పాటిస్తోందన్నారు.
మంగళవారం ఓ వీడియో సందేశం విడుదల చేసిన మమతా బెనర్జీ కేంద్రంపై ఘాటైన విమర్శలు చేశారు. "ఈ రోజు జరిగిన ఘటన బంగాల్ పూర్తిగా అణచివేతకు గురవుతోందని నిరూపిస్తోంది. మా బంగాల్ విషయంలో ఎందుకు మీకంత వివక్ష? మా రాష్ట్రం ఒక రాజకీయ బాధితురాలిగా మారింది. రాష్ట్రం పేరు మార్పు విషయంలో కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారు. బంగాల్ ప్రజల మనస్తత్వం, ఇక్కడి ప్రజల చైతన్యం అంటే కేంద్రానికి భయం" అని అన్నారు.
"ఐదేళ్ల క్రితం 'వెస్ట్ బంగాల్' పేరును 'బంగ్లా'గా మార్చాలని రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపాం. ఇంకా అది పెండింగ్లోనే ఉంది. మేము అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపించినప్పటికీ, మా ప్రతిపాదనను కేంద్రం పదేపదే అడ్డుకుంటోంది."
- మమతా బెనర్జీ, బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి
కేరళ ప్రజలకు అభినందనలు
ఓవైపు కేంద్రం ప్రభుత్వం విమర్శలు చేస్తూనే, మరోవైపు కేరళ ప్రజలకు అభినందనలు తెలిపారు మమతా బెనర్జీ. "కేరళ ప్రజలపై మాకు ఎలాంటి ద్వేషం లేదు. వారికి నా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను" అని అన్నారు.
బంగాల్ పేరు ఎందుకు మార్చడంలేదు?
'వెస్ట్ బంగాల్' అనే పేరు 'W' అనే అక్షరంతో ప్రారంభమవుతుంది. దీని వల్ల పరిపాలనపరంగా చూసినా, ప్రభుత్వ సమావేశాల విషయంలో చూసినా రాష్ట్రం పేరు జాబితాలో చివరిన ఉంటోంది. దీని వల్ల తమ రాష్ట్ర ప్రతినిధులకు మాట్లాడే సమయం బాగా తగ్గిపోతోంది అని మమతా బెనర్జీ అంటున్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఆమె గతంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ రాసినా ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది.
బంగాల్పై వివక్షపై ఎందుకు?
"మా రాష్ట్రం పేరు మార్చడానికి కావాల్సిన అన్ని ప్రక్రియలను మేము పూర్తి చేశాం. అసెంబ్లీలో మూడుసార్లు పేరు మార్చాం. కానీ కేంద్రం ఎందుకు అంగీకరించడం లేదు? కేరళ ప్రతిపాదనను ఆమోదించి, మా ప్రతిపాదనను ఎందుకు నిలిపివేశారు? ఇది న్యాయమేనా?"
- మమతా బెనర్జీ, బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి
ఓట్ల రాజకీయం కోసమే!
'కేరళలో ఓట్ల రాజకీయం కోసమే మోదీ సర్కార్ రాష్ట్రం పేరు మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. బంగాల్ ప్రజల చిరకాల వాంఛను విస్మరించడం ద్వారా బీజేపీ 'బంగాలీ వ్యతిరేక' పార్టీ అని నిరూపించుకుంది' అని మమతా విమర్శించారు.
ఇక తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) నేతలు కూడా కేంద్రం నిర్ణయంపై తీవ్రంగా స్పందించారు. ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకునే కేంద్రం ఇలాంటి చర్యలకు పూనుకుందని, బంగాల్ పేరు మార్పు ప్రతిపాదనను మాత్రం ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకుందని ఆరోపించారు. అయితే ఈ విమర్శలపై ప్రస్తుతానికి బీజేపీ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు. అయితే కేరళ పేరు మార్పు తరువాత బంగాల్ పేరు మార్పు అంశం రాజకీయ దుమారం రేపే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని పొలిటికల్ అనలిస్టులు భావిస్తున్నారు.
కేరళ- 'కేరళం'
కేరళ రాష్ట్రం పేరును 'కేరళమ్'గా మార్చాలన్న ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర మంత్రి మండలి మంగళవారం ఆమోదం తెలిపింది. 'సేవా తీర్థ్'లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన తొలి కేబినెట్ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. 'కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం పొందిన తరువాత, భారత రాష్ట్రపతి 'కేరళ పేరు మార్పు బిల్లు, 2026'ను కేరళ రాష్ట్ర శాసనసభకు పంపిస్తారు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్-3 ప్రకారం, కేరళ రాష్ట్రం తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసేందుకు ఈ ప్రక్రియను చేపడతారు. కేరళ శాసనసభ అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతి సిఫారసుతో పార్లమెంట్లో కేరళ పేరు మార్పు బిల్లు- 2026ను ప్రవేశపెడుతారు.
