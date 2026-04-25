ETV Bharat / bharat

మోదీ, మమత ఇద్దరూ ఒక్కటే- వారు ధనవంతులకే సాయం చేస్తారు : రాహుల్​ గాంధీ

దేశంలో రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య పోరాటం జరుగుతోంది- కాంగ్రెస్​కు ఐకమత్యం, సోదరభావం ఉంది- కానీ బీజేపీకి విద్వేషం ఉంది- మోదీ, మమతపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డ రాహుల్​ గాంధీ

Rahul gandhi
Rahul gandhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 25, 2026 at 5:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Slams Modi Mamata : దేశంలో రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య పోరాటం జరుగుతోందని లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్‌గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవైపు కాంగ్రెస్‌ ఐకమత్యం, సోదరభావం ఉంటే, మరోవైపు బీజేపీ విద్వేషం ఉందన్నారు. బంగాల్‌లోని హూగ్లీ జిల్లాలో రాహుల్‌గాంధీ రెండోవిడత ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, బంగాల్‌ సీఎం మమతాబెనర్జీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మోదీ, మమత ఇద్దరూ ఒకటేనని, వారు ధనవంతులకే సాయం చేస్తున్నారని రాహుల్‌ విమర్శించారు. వారికి అధికారమే ముఖ్యమని, పేదల కోసం పనిచేయడం కాదని ఆరోపించారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.