మోదీ, మమత ఇద్దరూ ఒక్కటే- వారు ధనవంతులకే సాయం చేస్తారు : రాహుల్ గాంధీ
దేశంలో రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య పోరాటం జరుగుతోంది- కాంగ్రెస్కు ఐకమత్యం, సోదరభావం ఉంది- కానీ బీజేపీకి విద్వేషం ఉంది- మోదీ, మమతపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డ రాహుల్ గాంధీ
Published : April 25, 2026 at 5:28 PM IST
Rahul Slams Modi Mamata : దేశంలో రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య పోరాటం జరుగుతోందని లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవైపు కాంగ్రెస్ ఐకమత్యం, సోదరభావం ఉంటే, మరోవైపు బీజేపీ విద్వేషం ఉందన్నారు. బంగాల్లోని హూగ్లీ జిల్లాలో రాహుల్గాంధీ రెండోవిడత ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, బంగాల్ సీఎం మమతాబెనర్జీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మోదీ, మమత ఇద్దరూ ఒకటేనని, వారు ధనవంతులకే సాయం చేస్తున్నారని రాహుల్ విమర్శించారు. వారికి అధికారమే ముఖ్యమని, పేదల కోసం పనిచేయడం కాదని ఆరోపించారు.
#WATCH | Hooghly, West Bengal | Lok Sabha Leader of Opposition and Congress MP Rahul Gandhi says, " ...on one side is the congress party, the constitution, unity, and brotherhood; on the other side is the bjp, rss, hatred, violence, and arrogance. you know that wherever rss and… pic.twitter.com/uHpkXolYHP— ANI (@ANI) April 25, 2026