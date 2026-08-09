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'పోలీసుల ఎదుటే అసాంఘిక శక్తుల దాడి- నా ప్రాణాలే పోయేవి'- బీజేపీపై మమత ఫైర్​

మమత బెనర్జీ వాహనంపై రాళ్లు, బురదతో దాడి- పోలీసుల ఎదురుగానే దాడి జరిగిందని బంగాల్ మాజీ సీఎం ఆగ్రహం

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 4:24 PM IST

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Mamata Banerjee Attacked : బంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి ఆదివారం చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఉత్తర 24 పరగణా జిల్లాలో ఆమె కారుపై నిరసనకారులు రాళ్లు, బురద విసరడంతోపాటు, చోర్​ (దొంగ), దొంగల రాణి అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ ఘటనపై మమతా బెనర్జీ తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికార బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

"నా కారుపై రాళ్లు, చెప్పులు, ఇటుకలు, బురదతో దాడి చేశారు. ఇది ఒక కుట్ర. నేను వస్తున్నట్లు పోలీసులకు ముందే సమాచారం ఇచ్చాను. అయినప్పటికీ వాళ్లు ఎలాంటి భద్రతా చర్యలు తీసుకోలేదు. మొత్తం బంగాల్​ను దుండగులే శాసిస్తున్నారు. పోలీసుల కళ్ల ముందే అసాంఘిక శక్తులు, వ్యక్తులు నా కారుపై పెద్ద రాళ్లు విరిరారు. ఆ దాడి ఎంత తీవ్రంగా జరిగిందంటే, ఒక వేళ కిటికీలు తెరిచి ఉంటే, నా తల పగిలిపోయేది. మేమందరం ప్రాణాలు కోల్పోయేవాళ్లం. ఇదంతా పోలీసుల సమక్షంలోనే జరిగింది. ఇలాంటి పరిస్థితిని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. అసలు ఏం జరుగుతోంది? నన్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం గూండాలను వాడుకుంటోంది. వారికి పోలీసులు రక్షణ కల్పిస్తున్నారు." - మమతా బెనర్జీ, బంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
టీఎంసీకి చెందిన కార్యకర్త బిర్జు కియోట్​. ఆయన కాంచరపారా మాజీ మున్సిపల్​ కౌన్సిలర్​ జెనీ శర్మ భర్త. దోపిడీ సహా పలు ఆరోపణలపై ఆయనను హాలిసహర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. శుక్రవారం ఆయనను కోర్టులో హాజరుపరచగా, ఐదు రోజులపాటు పోలీసు కస్టడీకి అప్పగించారు. అయితే ఆయన కస్టడీలో ఉండగానే, అనారోగ్యానికి గురై చనిపోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే లాకప్​లో తన భర్తను తీవ్రంగా కొట్టారని, పోలీసుల దాడి కారణంగానే అయన మరణించారని భార్య జెనీ శర్మ ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మృతుడి కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి మమత వెళ్లారు. అయితే బిజ్​పూర్​ వద్ద నిరసనకారులు ఆమె కారును చుట్టుముట్టారు. ఆ సమయంలో కారులో మమతతో పాటు లోక్​సభ ఎంపీ కల్యాణ్​ బెనర్జీ, రాజ్యసభ ఎంపీ డోలా సేన్ కూడా ఉన్నారు. అయితే నిరసనకారులు శాంతియుతంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో అశాంతిని సృష్టించేందుకే మమత వచ్చారని ఆరోపించారు. ఆమెకు వ్యతిరేకంగా దొంగ, దొంగల రాణి అంటూ​ నినాదాలు చేశారు. దీనితో ఆ ప్రాంతంలో కాసేపు ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో మమతా బెనర్జీ సువేందు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పోలీసులపై తనకు ప్రత్యేకంగా కోపం లేదని మమతా బెనర్జీ అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకే బలగాలు పనిచేస్తున్నాయని అన్నారు. "పోలీసులు గూండాలను కాపాడుతున్నారు. బంగాల్ గూండాల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. దీనిపై మా పార్టీ చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తుంది" అని చెప్పారు.

రెచ్చగొట్టడానికే మమత వచ్చారు!
మమతా బెనర్జీ ఆరోపణలను బీజేపీ తోసిపుచ్చింది. ఉద్రిక్తతలను రేకెత్తించడానికి, ప్రజలను రెచ్చగొట్టడానికే మమతా బెనర్జీ కాంచరపారాకు వచ్చారని బీజేపీ ప్రత్యారోపణలు చేసింది. అందుకే ఆమె రాకను స్థానిక ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తూ నిరసనలు చేశారని పేర్కొంది.

పెరుగుతున్న రాజకీయ దాడులు!
బంగాల్​లో అధికార, విపక్షాల మధ్య ఇటీవల కాలంలో రాజకీయ వేడి బాగా పెరిగిపోతోందన్న విషయాన్ని తాజా ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. ఇటీవల మమత బెనర్జీ సహా, పలువురు టీఎంసీ నేతలు ఇలాగే నిరసనలు ఎదుర్కొన్నారు. జూన్​లో కలకత్తా హైకోర్టు ప్రాంగణం నుంచి బయటకు వస్తుండగా, మమతను ఉద్దేశించి దొంగ, దొంగ అంటూ నినాదాలు చేశారు. అది జరిగిన రెండు నెలల తర్వాత తాజా ఘటన జరగడం గమనార్హం. మమత బెనర్జీ మేనల్లుడు, టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీపై కూడా జూన్​లో దాడి జరిగింది. సోనార్​పుర్​లో పర్యటిస్తున్న సమయంలో ఆయన కాన్వాయ్​పై గుడ్లు విసిరి, టీఎంసీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

టీఎంసీ అధికార ప్రతినిధి క్రిషను మిత్రా ఆ దాడి ఘటనను తీవ్రంగా ఖండించారు. మమతా బెనర్జీ వాహనంపై రాళ్లు, బురద విరసడాన్ని అత్యంత హేయమైన, ఖండించదగిన చర్యగా అభివర్ణించారు. పోలీస కస్టడీలో తమ కార్యకర్త మరణించాడనీ, ఇప్పుడు మమతపై దాడి చేశారని, దీనికి వ్యతిరేకంగా తమ పార్టీ పోరాడుతుందని పేర్కొన్నారు. సువేందు అధికారి పోలీసుల ద్వారా రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్నారని, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మాఫియాను వాడుకుంటున్నారని టీఎంసీ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ ఆరోపించారు. మమతా బెనర్జీకి చెందిన భద్రతా సిబ్బంది జోక్యం చేసుకోకపోతే, పరిస్థితి మరింత ప్రమాదంగా మారేదని అన్నారు.

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