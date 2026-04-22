మమత ఎంత ప్రయత్నించినా బంగాల్​లో​ బాబ్రీ మసీద్​ నిర్మించనివ్వం: అమిత్ షా

బంగాల్​లో కాంగ్రెస్ ఖాతా తెరవదు- అసోంలోనూ దానికి ఘోర ఓటమి తప్పదు: అమిత్​ షా

Published : April 22, 2026 at 5:43 PM IST

Amit Shah Targets TMC : మమతా దీదీ ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ, బంగాల్​లో బాబ్రీ మసీదును నిర్మించనివ్వమని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తేల్చిచెప్పారు. బంగాల్​లో ప్రస్తుతం సిండికేట్ రాజ్​ నడుస్తోందని, అవినీతి తాండవిస్తోందని, శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయంటూ బుధవారం విమర్శల వర్షం కురిపించారు. బంగాల్​లో మే 23న మొదటి దశ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర 24 పరగణా జిల్లాలోని దమ్​దమ్​లో జరిగిన ఓ బహిరంగ సభలో అమిత్​ షా మాట్లాడుతూ టీఎంసీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలపై విమర్శలు గుప్పించారు.

"నేడు బంగాల్​ మొత్తం సిండికేట్​తో అల్లాడిపోతోంది. మీరు సిమెంట్, ఇటుకలు, ఇసుక ఇలా ఏది కొనాలన్నా సిండికేట్​కు డబ్బులు చెల్లించాలి. కానీ దమ్​దమ్ ప్రజలారా, నా వాగ్దానాన్ని గుర్తుంచుకోండి. మే 5వ తేదీ తర్వాత, ఈ సిండికేట్ సభ్యులు బంగాల్​ వదలి పారిపోతారు."
- అమిత్​ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పతనానికి తృణమూల్​ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కారణమని అమిత్​ షా ఆరోపించారు. "దీదీ వల్ల పరిశ్రమలు వెళ్లిపోయాయి. కానీ బీజేపీ వల్ల ఈ సిండికేట్​ గూండాలు బంగాల్ నుంచి పారిపోతారు" అని అమిత్​ షా అన్నారు. "హుమాయూన్​ కబీర్ పేరు చెప్పి మమతా బెనర్జీ బాబ్రీ మసీదు నిర్మించాలని అనుకుంటున్నారు. చింతించకండి. నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నాను. మమతా దీదీ, మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా బీజేపీ బంగాల్​లో బాబ్రీ మసీదును నిర్మించనివ్వదు" అని అమిత్​ షా స్పష్టం చేశారు.

ఏ గూండా మహిళల వైపు కన్నెత్తి చూడకుండా చేస్తా!
మహిళా భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, 'ఆర్​జీ కర్​ మెడికల్ కాలేజ్​, దుర్గాపుర్ మెడికల్ కాలేజ్​, సౌత్ కోల్​కతా లా కాలేజ్ వంటి సంస్థల్లో జరిగిన ఘటనలు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఎంత దారుణ స్థితిలో ఉన్నాయో చూపిస్తున్నాయని' అమిత్ షా విమర్శించారు.

"మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వ హయాంలో బంగాల్ ఆడబిడ్డలకు ఏమాత్రం రక్షణ లేకుండా పోయింది. రాత్రిపూట మహిళలు బయటకు రావడంపై ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు సిగ్గుచేటు. అయితే మే 5 తర్వాత ఒక చిన్నారి తన స్కూటర్​పై బయటకు వెళ్లినా, ఏ గూండా కూడా ఆమె వైపు కన్నెత్తి చూడలేడని నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను" అని అమిత్​ షా హామీ ఇచ్చారు.

బంగాల్​కు ఇదొక కొత్త ఆరంభమని, రాష్ట్ర సాంస్కృతిక, రాజకీయ వారసత్వమైన 'సోనార్ బంగ్లా' కలను సాకారం చేసేందుకు బీజేపీ కృషి చేస్తుందని షా చెప్పారు. 'బంగాల్ ఆడబిడ్డలను భయం నుంచి విముక్తి చేసేందుకు మేము కృషి చేస్తాం. 29వ తేదీన మీరందరూ ఓటు వేయాలి. చొరబాటుదారులు లేని బంగాల్​ను సృష్టించాలి' అని ఓటర్లకు అమిత్​ షా విజ్ఞప్తి చేశారు.

కాంగ్రెస్ ఖాతా తెరవదు!
మరోవైపు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై కూడా అమిత్​ షా తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రస్తుతం వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అతిపెద్ద ఓటమి తప్పదని పేర్కొన్నారు.

"తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిల్లో వారు (కాంగ్రెస్​) రెండంకెల సంఖ్య కూడా దాటరని రాహుల్​ గాంధీకి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. బంగాల్​లో అయితే వాళ్లు కనీసం ఖాతా కూడా తెరవలేకపోవచ్చు. అసోంలో కాంగ్రెస్​ అత్యంత ఘోరమైన ఓటమిని చవిచూస్తుంది. మమతా దీదీ మీరు అదే కాంగ్రెస్​తో కలిసి కూర్చున్నారు. మీ పరిస్థితి కూడా అధ్వాన్నంగా మారనుంది."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

మొదటి దశ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెర
బంగాల్​లో 294 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. వీటికి రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఏప్రిల్​ 23న 152 స్థానాలకు గాను మొదటి దశ పోలింగ్ జరగనుంది. రెండో దశలో మిగిలిన 142 స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న చేస్తారు. కాగా, వరుసగా నాలుగోసారి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని తృణమూల్​ కాంగ్రెస్ చూస్తుండగా, గత ఎన్నికల్లో 77 స్థానాలు గెలుచుకున్న బీజేపీ, ఈసారి ఎలాగైనా అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది.

TAGGED:

BJP NOT ALLOW BABRIMASJID IN BENGAL
AMITH SHAH SLAMS MAMATA BENARJEE
CONG FAIL TO OPEN ACCOUNT IN BENGAL
AMITH SHAH SLAMS RAHUL GANDHI
AMIT SHAH TARGETS TMC

