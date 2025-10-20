ETV Bharat / bharat

2036 వరకు మమతానే సీఎం- జ్యోతి బసు రికార్డ్ బ్రేక్ : TMC నేత​​ కీలక వ్యాఖ్యలు

మమతా బెనర్జీ నివాసంలో కాళిమాతకు పూజకు హాజరైన కునాల్​ ఘోష్​- 2036 వరకు బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రిగా మమతా కొనసాగుతారని ఎక్స్​ వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు

Mamata Banerjee Will Remain CM 2036
Mamata Banerjee Will Remain CM 2036 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 8:38 PM IST

Kunal Ghosh Comments On Mamata Banerjee : బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రిగా మమతా బెనర్జీ 2036వరకు కొనసాగుతారని తృణముల్​ కాంగ్రెస్​ ప్రధాన కార్యదర్శి వ్యాఖ్యానించారు. దేశంలో అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన జ్యోతి బసు రికార్డును ఆమె బ్రేక్​ చేస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం ఆమె ఆశీర్వాదాలతో మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ (టీఎంసీ)ఎంపీ అభిషేక్‌ బెనర్జీ ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపడతారని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా ఈ విషయాన్ని తెలిపారు.​

సోమవారం మమతా బెనర్జీ నివాసంలో కాళిమాత పూజకు హాజరైన తృణముల్​ కాంగ్రెస్​ ప్రధాన కార్యదర్శి కునాల్​ ఘోష్​ ఎక్స్​ వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నాటకం ఆడే ప్రతిపక్ష సభ్యులకు, అసూయపడే అపవాదులకు, ఒక మంచి పౌరురాలిగా, ముఖ్యమంత్రి పదవి రికార్డును మమతా బెనర్జీ బద్దలు కొడతారు. ఆమె 2036 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారు. ఆ తర్వాత టీఎంసీ ఎంపీ, మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ 2036లో ముఖ్యమంత్రి పదవిని స్వీకరిస్తారు. ఆయన చేపట్టే ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆమె ఆశీస్సులతోనే ప్రారంభమవుతుంది" అని ఆయన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే, 2029లో మమతా బెనర్జీ ఒకవేళ ప్రధానమంత్రి అయితే అది వేరే విషయమని ఆయన రాసుకొచ్చారు.

కాగా, బంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జ్యోతి బసు 1977 జూన్ 21 నుంచి 2000 నవంబర్ 5 వరకు అంటే దాదాపు 23 సంవత్సరాలకు పైగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఒడిశాకు చెందిన నవీన్ పట్నాయక్, సిక్కింకు చెందిన చామ్లింగ్ 23 సంవత్సరాల 137 రోజులు ముఖ్యమంత్రులుగా రికార్డును అధిగమించారు.

ఇదిలా ఉండగా ఘోష్​ చేసిన పోస్ట్ ప్రతిపక్షాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపింది. "తృణమూల్ ఇకపై రాజకీయాల్లో ఉండదు. ప్రజల మద్దతు కోల్పోయిన వారు ఇప్పుడు ఫేస్‌బుక్‌లో విజయం గురించి కలలు కంటున్నారు" అని బీజేపీ నాయకులు వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు సీపీఐ(ఎం) కూడా దీనిపై స్పందించింది. "ఇది తృణమూల్ ఆత్మసంతృప్తికి నిదర్శనం. ప్రజాస్వామ్య రాజకీయాల్లో ముఖ్యమంత్రి పదవి కాలాన్ని ఎవరూ నిర్ణయించలేరు" అని సీపీఐ(ఎం) వ్యాఖ్యానించింది.

బంగాల్​ ప్రజలకు మమతా దీపావళి శుభాకాంక్షలు
మరోవైపు బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా దీపావళి పండగ ప్రజల్లో ఐక్యత, సామరస్యాన్ని ప్రేరేపించాలని కోరారు. దీపాల వెలుగు, పండుగ స్ఫూర్తి అందరికీ ఆనందం, శాంతి శ్రేయస్సును తీసుకురావాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు మమతా సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

సోమవారం మమతా బెనర్జీ తన నివాసంలో కాళీ పూజ నిర్వహించారు. ప్రతి ఏడాదిలానే, ఈసారీ ఆమె ఇంట్లో శ్యామా ఆరాధన కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. కాళీఘాట్‌లోని మమత నివాసంలో చాలా సంవత్సరాలుగా కాళీ పూజను అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పూజకు ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే అనేక మంది తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకులు, మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో జరిగే కాళీమాత పూజకు హాజరవుతారు. వీరితో పాటు మరికొంతమంది ప్రత్యేక అతిథులు కూడా వస్తారు.

