'జ్ఞానేష్ కుమార్ అబద్ధాల కోరు, అహంకారి'- CECపై మమతా బెనర్జీ ఫైర్
బంగాల్ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై ఈసీఐ సమావేశం నుంచి వాకౌట్ చేసిన మమతా బెనర్జీ- బీజేపీ ఆదేశాల మేరకే ఈసీఐ పనిచేస్తోందని ఆరోపణ- తోసిపుచ్చిన ఎన్నికల సంఘం అధికారులు
Published : February 2, 2026 at 9:01 PM IST
MAMATA BANERJEE COMMENTS ON CEC : బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దిల్లీలోని ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయంలో ఆయన్ను కలిసేందుకు వెళ్లగా అవమానించారని ఆరోపించారు. అందుకే సమావేశం మధ్యలోనే వచ్చామని చెప్పారు. ఈ తరహా సీఈసీని ఇప్పటి వరకు చూడలేదని, ఆయన అహంకారిగా ఉన్నారని మమతా బెనర్జీ అన్నారు. బంగాల్లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ ద్వారా 58 లక్షల ఓట్లను తొలగించారని, కొంత మంది బతికే ఉన్నా, వారి ఓట్లు మాత్రం తొలగించారని ఆరోపించారు. ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాల్లోనే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ చేపట్టడం వెనక అంతర్యమేంటని మమతా బెనర్జీ ప్రశ్నించారు. బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న అసోంలో నిర్వహించకుండా, తమిళనాడు, బంగాల్లోనే ఎస్ఐఆర్ ఎందుకు చేపడుతున్నారని నిలదీశారు. ఎన్నికల సంఘం అధికారులు బీజేపీ డైరెక్షన్లో నడుస్తున్నారని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. మరోవైపు మమతా బెనర్జీ ఆరోపణలను ఎన్నికల సంఘం అధికారులు తోసిపుచ్చారు. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ చెప్పేది వినకుండానే, మధ్యలోనే మమతా బెనర్జీ వెళ్లిపోయారని తెలిపారు.