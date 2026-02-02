'జ్ఞానేష్​ కుమార్ అబద్ధాల కోరు, అహంకారి'- CECపై మమతా బెనర్జీ ఫైర్​

ETV Bharat / bharat

MAMATA BANERJEE COMMENTS ON CEC : బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్‌పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దిల్లీలోని ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయంలో ఆయన్ను కలిసేందుకు వెళ్లగా అవమానించారని ఆరోపించారు. అందుకే సమావేశం మధ్యలోనే వచ్చామని చెప్పారు. ఈ తరహా సీఈసీని ఇప్పటి వరకు చూడలేదని, ఆయన అహంకారిగా ఉన్నారని మమతా బెనర్జీ అన్నారు. బంగాల్‌లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్) ప్రక్రియ ద్వారా 58 లక్షల ఓట్లను తొలగించారని, కొంత మంది బతికే ఉన్నా, వారి ఓట్లు మాత్రం తొలగించారని ఆరోపించారు. ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాల్లోనే ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ చేపట్టడం వెనక అంతర్యమేంటని మమతా బెనర్జీ ప్రశ్నించారు. బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న అసోంలో నిర్వహించకుండా, తమిళనాడు, బంగాల్‌లోనే ఎస్​ఐఆర్​ ఎందుకు చేపడుతున్నారని నిలదీశారు. ఎన్నికల సంఘం అధికారులు బీజేపీ డైరెక్షన్‌లో నడుస్తున్నారని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. మరోవైపు మమతా బెనర్జీ ఆరోపణలను ఎన్నికల సంఘం అధికారులు తోసిపుచ్చారు. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ చెప్పేది వినకుండానే, మధ్యలోనే మమతా బెనర్జీ వెళ్లిపోయారని తెలిపారు.

