ETV Bharat / bharat

బంగాల్​ ఓట్ల తొలగింపు అంశంపై మమతా బెనర్జీకి సుప్రీంకోర్టు వెసులుబాటు- కొత్త పిటిషన్లకు అనుమతి!

బంగాల్​లో గెలుపొందిన వారికి వచ్చిన మెజారిటీ కంటే తొలగించిన ఓట్లే ఎక్కువ- 31 స్థానాల్లో ఇలానే జరిగిందని మమతా బెనర్జీ ఆరోపణ- కొత్త పిటిషన్లు వేసుకోవడానికి అనుమతించిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SC On SIR Petitions : బంగాల్​లో ఎస్‌ఐఆర్ ద్వారా ఓట్ల తొలగించిన అంశంపై కొత్తగా పిటిషన్‌ దాఖలు చేసుకోవచ్చని తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. ఓట్ల తొలగింపు వల్ల బంగాల్‌ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రభావితమయ్యాయని భావిస్తున్న వారు, సంబంధిత విభాగాల్లో మళ్లీ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. బంగాల్​లోని వివిధ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఎస్​ఐఆర్​ ద్వారా తొలగించిన ఓట్ల సంఖ్య కంటే, అభ్యర్థుల గెలుపు మెజారిటీ తక్కువగా ఉందని మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ సహా పలువురు ఆరోపించారు. దీనిపై సోమవారం విచారణ జరిపిన సీజేఐ సూర్యకాంత్​, జస్టిస్ జోయ్​మాల్య బాగ్చీల ధర్మాసనం, ఓట్ల తొలగింపు అంశంపై కొత్త పిటిషన్లు దాఖలు చేయవచ్చని పేర్కొంది.

అంతకు ముందు, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) ప్రభావం, బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై పడిందని టీఎంసీ సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. ఎస్​ఐఆర్ వల్ల కనీసం 31 స్థానాల్లో ఫలితాలు ప్రభావితమయ్యాయని పేర్కొంది. తృణమూల్ తరఫు న్యాయవాదులు కల్యాణ్ బెనర్జీ, మేనక గురుస్వామి తమ వాదనలు వినిపిస్తూ, ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ చేపట్టి, బంగాల్​లో ఏకంగా 91 లక్షల మంది పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారని, దీని వల్ల ఎన్నికల ఫలితాలు తారుమారు అయ్యాయని పేర్కొన్నారు. కనీసం 31 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాల్లో బీజేపీ, తృణమూల్ అభ్యర్థుల మధ్య ఉన్న ఓట్ల తేడా కంటే, ఎస్​ఐఆర్ ద్వారా తొలగించిన ఓట్ల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉందని వారు కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఉదాహరణకు, ఒక నియోజక వర్గంలో టీఎంసీ అభ్యర్థి కేవలం 862 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోగా, అదే కేంద్రంలో ఎస్​ఐఆర్​ ద్వారా 5000 కంటే ఎక్కువ మంది పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారని వారు సర్వోన్నత న్యాయస్థానాకి తెలిపారు. అంతేకాదు బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మధ్య ఓట్ల తేడా కేవలం 32 లక్షలు మాత్రమేనని కల్యాణ్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఎస్​ఐఆర్​ ట్రిబ్యునల్​ పనిచేస్తున్న వేగాన్ని బట్టి చూస్తే, ఇప్పటి వరకు పెండింగ్​లో ఉన్న 34 లక్షల తొలగించబడిన ఓటర్ల సమస్యను పరిష్కరించడానికి మరో నాలుగు ఏళ్లు పట్టే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఎన్నికల కమిషన్​ ఈ వాదనలను తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ విషయంలో 'ఎలక్షన్ పటిషన్' దాఖలు చేయడమే సరైన మార్గమని పేర్కొంది. ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ, ఓటర్ల చేర్పులు, తొలగింపులపై వచ్చే అప్పీళ్ల విషయంలో పోల్ ప్యానెల్​ జవాబుదారీగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

ఎన్​ఐఏ దర్యాపు
మరోవైపు బంగాల్​, మాల్దాలోని మోతాబరిలో న్యాయమూర్తులను ముట్టడించిన అంశంపై సుప్రీంలో విచారణ జరిగింది. అయితే ఈ కేసుపై ఎన్​ఐఏ దర్యాప్తు నివేదికను సమర్పించడానికి అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎస్​వీ రాజు మరింత సమయం కోరారు. దీనితో చీఫ్ జస్టిస్​ సూర్యాకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం వచ్చే రెండు నెలల్లోగా దర్యాప్తును పూర్తి చేసేందుకు ప్రయత్నించాలని ఆదేశించింది. అంతేకాదు, నిందితులపై అని చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించింది.

ఇటీవల ముగిసిన బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, మొత్తం 294 సీట్లకుగాను బీజేపీ 207 సీట్లు కైవసం చేసుకుంది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్​ (టీఎంసీ) 80 సీట్లకే పరిమితమై ఓటమి పాలైంది. దీనితో బంగాల్​లో తొలిసారి బీజేపీ సర్కార్​ కొలువుదీరింది. కాగా, ఈసారి జరిగిన బంగాల్​ ఎన్నికల్లో 90 శాతానికి పైగా ఓటింగ్ నమోదు అయ్యింది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత ఎంత భారీ ఎత్తున ఓటింగ్ నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.

బంగ్లా సరిహద్దులో కంచె నిర్మాణం కోసం అవసరమైన భూమి బీఎస్‌ఎఫ్‌కు బదిలీ: సువేందు అధికారి

సువేందు అధికారి పీఏ హత్య కేసు- ముగ్గురు షార్ప్​షూటర్లు అరెస్టు

TAGGED:

SC ON BENGAL DELETION OF VOTES
SC ON SIR PETITIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.