బంగాల్​ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి: సుప్రీంకోర్టులో మమతా బెనర్జీ

ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR)పై సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో హైడ్రామా- ధర్మాసనం ముందు స్వయంగా వాదించిన ముఖ్యమంత్రి

SC Notices to EC
SC Notices to EC (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 3:35 PM IST

SC Notices to EC : బంగాల్‌లో కొనసాగుతున్న ఓటర్ల జాబితా 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్' (SIR) ప్రక్రియపై ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సుప్రీంకోర్టు వేదికగా తీవ్ర స్పందించారు. బంగాల్‌ను ఉద్దేశపూర్వకంగా టార్గెట్ చేశారని, ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ కేవలం తమ రాష్ట్రంలో అసలైన ఓటర్లను తొలగించడానికే ఉపయోగపడుతోందని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్ర ప్రజలను ఎస్​ఐఆర్ పేరుతో బుల్డోజ్ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. బుధవారం ఎస్​ఐఆర్ అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో మమతా బెనర్జీ స్వయంగా తన ధర్మాసనం ముందుకు వచ్చి వాదనలు వినిపించారు. ఒక సిట్టింగ్ ముఖ్యమంత్రి ఇలా నేరుగా కోర్టులో వాదనలు వినిపించడం అత్యంత అరుదైన విషయం. ఆమె విజ్ఞప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి, బంగాల్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఫిబ్రవరి 9వ తేదీలోగా సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశించింది.

"బంగాల్‌ను ఉద్దేశపూర్వకంగా టార్గెట్ చేశారు. అసోం రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ కోసం ఏ నిబంధనలు పాటించారు? అక్కడ పాటించిన ప్రమాణాలను ఇక్కడెందుకు పాటించడం లేదు? మాకు ఎక్కడా న్యాయం జరగడం లేదు. ఇప్పటికే ఎన్నికల సంఘానికి నేను ఆరు లేఖలు రాశాను. అయినా స్పందన లేదు" అని ఆమె ధర్మాసనానికి వివరించారు. విచారణ ముగిసే సమయంలో, తన వాదనలు వినిపించే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధర్మాసనానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

1.36 కోట్ల మందికి నోటీసులు
మమత తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది శ్యామ్ దివాన్ కోర్టుకు గణాంకాలను సమర్పించారు. "రాష్ట్రంలో 'లాజికల్ డిస్క్రిపెన్సీ' లేదా సాంకేతిక లోపాల పేరుతో ఏకంగా 1.36 కోట్ల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చారు. తల్లిదండ్రుల పేర్లలో చిన్న చిన్న తేడాలు ఉన్నాయని, వయసు వ్యత్యాసం తక్కువగా ఉందనే సాకుతో ఓట్లు తొలగిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 14తో ఈ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది. తప్పులు సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రజలకు సమయం లేదు" అని దివాన్ వాదించారు.

MAMATA ON EC
MAMATA SUPREME COURT PETITION
MAMATA IN SUPREME COURT
SC NOTICES TO EC

