టీఎంసీ పేరు, గుర్తు వివాదం- ఈసీ నిర్ణయంపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన మమత
బెంగాల్ ఉపఎన్నికల్లో టీఎంసీ పేరు, గుర్తు వాడొద్దన్న ఈసీ- ఈ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో మమతా బెనర్జీ పిటిషన్
Published : September 19, 2026 at 1:40 PM IST
Mamata Banerjee On EC : తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)లో కొనసాగుతున్న అంతర్గత విభేదాలు ఇప్పుడు న్యాయస్థానం ముందుకు చేరాయి. పార్టీ పేరు, ఎన్నికల గుర్తుపై ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ బంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ నేత మమతా బెనర్జీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. పార్టీకి చెందిన రెండు వర్గాలు- ఏఐటీసీ పార్టీ పేరు, గుర్తు, సంస్థాగత నియంత్రణపై హక్కు కోరుతున్న నేపథ్యంలో అసలు పేరు, గుర్తును తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.
'ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్' పేరుతో పాటు పార్టీకి రిజర్వ్ చేసిన 'పూలు, గడ్డి' గుర్తును రెండు వర్గాలు ఉపయోగించకూడదని ఈసీ తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. పార్టీపై హక్కు విషయంలో తుది నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మరింత పరిశీలన అవసరమని స్పష్టం చేసింది. ఈ వివాదంపై మమతా బెనర్జీ వర్గం, ప్రత్యర్థి వర్గం ప్రతినిధుల వాదనలు విన్న అనంతరం ఈసీ ఈ నిర్ణయానికి వచ్చింది. ఎన్నికల గుర్తుల కేటాయింపునకు సంబంధించిన 1968 నాటి నిబంధనల ప్రకారం వివాదాన్ని పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించాల్సి ఉందని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది.
రెండు వర్గాలకు కొత్త పేర్లు, గుర్తులు
అక్టోబర్ 6న జరగనున్న బంగాల్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రెండు వర్గాలకు ఈసీ తాత్కాలికంగా కొత్త పేర్లు, గుర్తులు కేటాయించింది. మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని వర్గానికి 'మమతా ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్' అనే పేరు, 'ఫుట్బాల్ ప్లేయర్' గుర్తును కేటాయించింది. మరో వర్గానికి 'డెమొక్రటిక్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్' పేరు, 'ఎన్వలప్' గుర్తు ఇచ్చింది. ఈ కేటాయింపులు ప్రస్తుతం జరగనున్న ఉపఎన్నికల కోసం మధ్యంతరంగా వర్తిస్తాయని ఈసీ పేర్కొంది.
'పార్టీ గుర్తింపు కోల్పోవడం బాధాకరం'
ఈసీ నిర్ణయంపై మమతా బెనర్జీ తీవ్రంగా స్పందించారు. పార్టీ పేరు, గుర్తును కోల్పోవడాన్ని తల్లి తన బిడ్డను కోల్పోయిన బాధతో పోల్చారు. ఈ పరిణామాన్ని దేశ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో బ్లాక్ డేగా అభివర్ణించారు. అయితే ఈసీ ఏర్పాటు చేసిన మధ్యంతర వ్యవస్థను తుది పరిష్కారంగా అంగీకరించబోమని మమత స్పష్టం చేశారు. పార్టీ అసలు పేరు, సంప్రదాయ గుర్తును తిరిగి పొందేందుకు రాజకీయంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, న్యాయపరంగా పోరాటం కొనసాగిస్తానని ప్రకటించారు. మమతా బెనర్జీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో ఎన్నికల సంఘంతో పాటు బంగాల్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న రితబ్రత బెనర్జీని ప్రతివాదులుగా చేర్చారు. ఈసీ తీసుకున్న మధ్యంతర నిర్ణయాన్ని రద్దు చేసి, పార్టీ అసలు పేరు, గుర్తుపై తమ హక్కును కొనసాగించేందుకు అనుమతించాలని ఆమె న్యాయపరమైన సవాల్ చేశారు.
ఉపఎన్నికల నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం
బంగాల్లోని నందిగ్రామ్, రేజీనగర్ అసెంబ్లీ స్థానాలకు అక్టోబర్ 6న ఉపఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు అక్టోబర్ 9న జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రెండు వర్గాలు ఏ పేరుతో, ఏ గుర్తుతో ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతాయన్న అంశానికి ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. అయితే ఉప ఎన్నికలకు సమయం దగ్గపడుతోన్న వేళ మమత వర్గానికి చెందిన టీఎంసీ అభ్యర్థి రబియుల్ ఆలం చౌదరి రేజినగర్ ఉప ఎన్నిక బరి నుంచి వైదొలిగారు. తన నామినేషన్ను ఉపసంహరించుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. మమత వర్గానికి చెందిన టీఎంసీ అభ్యర్థి సంచితా ప్రధాన్ శుక్రవారం నందిగ్రామ్ ఉప ఎన్నిక బరి నుంచి వైదొలిగారు. ఈ మరుసటిరోజే మరో అభ్యర్థి కూడా వెనక్కి తగ్గడం గమనార్హం.
అసలు వివాదం ఎలా మొదలైంది?
టీఎంసీలో ప్రస్తుత సంక్షోభానికి 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం పార్టీలో ఏర్పడిన విభేదాలు నేపథ్యంగా నిలిచాయి. క్రమంగా ఈ విభేదాలు శాసనసభా పక్షానికి, ఆ తర్వాత పార్లమెంటరీ విభాగానికీ విస్తరించాయి. పార్టీ అంతర్గత విభేదాల నేపథ్యంలో 58 మంది తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు రితబ్రత బెనర్జీని శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారని, స్పీకర్ నుంచి గుర్తింపు పొందారని వార్తా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. దీంతో టీఎంసీ తన 28 ఏళ్ల చరిత్రలో మొదటి పెద్ద విభజనను ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది. తర్వాత ఈ వివాదం పార్లమెంటుకూ చేరింది. 20 మంది లోక్సభ సభ్యులు ప్రత్యేక బ్లాక్గా వ్యవహరించేందుకు స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాయడం ద్వారా విభేదాలు మరింత స్పష్టమయ్యాయి. ఈ పరిణామాల మధ్య పార్టీ పేరు, గుర్తుపై ఇరు వర్గాల హక్కుల పోరు ఎన్నికల సంఘం ముందుకు వెళ్లింది.
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