'బంగాల్​కు దుశ్శాసనుడు వచ్చారు'- అమిత్ షా పర్యటనపై మమతా కౌంటర్​ ఎటాక్

బంగ్లాదేశ్- భారత్ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మించేందుకు పెట్రాపోల్, అండాల్​లో తమ ప్రభుత్వం భూమిని కేటాయించిందన్న మమతా

Mamata Banerjee on Amit Shah
Mamata Banerjee on Amit Shah (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 2:53 PM IST

Updated : December 30, 2025 at 2:58 PM IST

Mamata Banerjee on Amit Shah : బంగాల్​ పర్యటనలో భాగంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ. బీజేపీ నేతలను మహాభారతంలోని దుర్యోధన, దుశ్శాసన లాంటి పౌరాణిక పాత్రలతో పోల్చారు. బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దులో కంచె ఏర్పాటు చేయడానికి తృణమూల్‌ ప్రభుత్వం భూమి ఇవ్వడం లేదన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టారు. సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మించేందుకు పెట్రాపోల్, అండాల్​లో తమ ప్రభుత్వం భూమిని కేటాయించిందని గుర్తు చేశారు. బంకురా జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన ర్యాలీలో పాల్గొన్న మమతా బెనర్జీ, అమిత్ షా నిప్పులు చెరిగారు.

"శ"శకుని శిష్యుడైన దుశ్శాసనుడు సమాచారం సేకరించేందుకు బంగాల్​కు వచ్చారు. ఎన్నికలు రాగానే దుశాసన, దుర్యోధనలు ఇద్దరు కనిపిస్తారు. ఈరోజు వచ్చి మమతా బెనర్జీ భూమి ఇవ్వట్లేదని వారు చెబుతున్నారు. మరి పెట్రాపోల్​, అండాల్​కు భూమిని ఎవరు ఇచ్చారు? 14 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఈ సమయంలో బంకురాలో ఎంతో అభివృద్ధి జరిగింది. నీటి ఎద్దడిని అధిగమించాం. ఇంకా కేవలం బంగాల్​ నుంచే ఆక్రమణదారులు వస్తున్నారని అన్నారు. మరి అదే నిజమైతే పహల్గాంలో దాడులు చేసింది మీరేనా? దిల్లీ ఉగ్రదాడి వెనుక ఎవరు ఉన్నారు?."

--మమతా బెనర్జీ, బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి

'ఎస్​ఐఆర్​ వల్ల బంగాల్​లో సుమారు 60మందికి పైగా మరణించారు'
"ఏఐ ఆధారంగా చేస్తున్న ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ ఒక పెద్ద మోసం. ఓటర్​ జాబితాలో నుంచి నిజమైన ఒక్క ఓటర్​ను తొలగించినా ఎన్నికల సంఘాన్ని ముట్టడిస్తాం. ఎస్​ఐఆర్​ వల్ల బంగాల్​లో సుమారు 60మందికి పైగా మరణించారు. పత్రాలు వెరిఫికేషన్​ పేరిట వృద్ధులను కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పుతున్నారు. ఇలాంటి వేధింపులను బంగాల్ ప్రజలు సహించరు. బంగాల్​లో అధికారంలో వచ్చేందుకు బీజేపీని ప్రజలు అనుమతించరు. ఎన్నికల సమయంలో వారు బంగారు బంగాల్​ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో బంగాలీ మాట్లాడుతుంటే దాడులు చేస్తున్నారు." అని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. 14 సంవత్సరాలుగా భయానికి, అవినీతికి పశ్చిమ బెంగాల్ గుర్తింపుగా మారిందన్న అమిత్‌షా వ్యాఖ్యలను మమతా తప్పుబట్టారు. 14 ఏళ్లలో బంగాల్‌లో నీటి సంక్షోభాన్ని పరిష్కారం చూపడంతో పాటు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు వివరించారు.

2026 ఎన్నికల్లో గెలిచి బంగాల్​లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామన్న అమిత్ షా వ్యాఖ్యలపై అధికార టీఎంసీ తీవ్రంగా మండిపడింది. మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీతో అధికారంలోకి వస్తామని నిరాధార ఆరోపణలు, అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ కనీసం 50 సీట్ల మార్కును సైతం దాటదని టీఎంసీ సీనియర్ నేత బ్రత్య బసు జోస్యం చెప్పారు. షా పర్యటకుడిలా బంగాల్​కు వస్తూనే ఉంటారని, ఇలాంటి పర్యటనల వల్ల ఎలాంటి లాభం లేదని తెలిపారు.

అంతకుముందు కోల్​కతాలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ప్రసంగించిన షా, మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఎన్నికల ప్రయోజనం కోసం టీఎంసీ పార్టీ బంగ్లాదేశీయుల చొరబాట్లను ప్రోత్సహిస్తోందని ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవసరమైన భూమిని ఇవ్వకపోవడం వల్లే భారత్‌-బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దుల్లో కేంద్రం కంచె వేయలేకపోతోందని దుయ్యబట్టారు. సరిహద్దుల్లో చొరబాట్లు కేవలం బంగాల్‌కు సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాదని, మొత్తం దేశానికి సంబంధించిన సమస్యని అభిప్రాయపడ్డారు. 2026 ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీతో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. తాము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వెంటనే సరిహద్దుల వద్ద చొరబాట్లను ఆపుతామని, అక్రమ వలసదారులను బంగాల్‌ నుంచి తరిమికొడతామని హామీ ఇచ్చారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

