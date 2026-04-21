ఎయిర్​పోర్ట్​లో 'బీజేపీ' అధికారులు- నా ఫ్లైట్​ జర్నీలను అడ్డుకునేందుకు యత్నం!: దీదీ

విమాన కార్యకలాపాల్లో అంతరాయం కలిగించడానికి బీజేపీ ప్రణాళికలు- ఇందుకోసం విమానాశ్రయాల్లో వారికి అనుకూలంగా సిబ్బందిని నియమాకం- బీజేపీపై మమత ఆరోపణలు

Bangal CM Mamata (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 10:53 AM IST

Mamata Allegations On BJP : తాను ప్రయాణించే విమాన కార్యకలాపాల్లో అంతరాయం కలిగించడానికి బీజేపీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిందని బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. ఇందుకోసం విమానాశ్రయాల్లో తమకు అనుకూలంగా సిబ్బందిని నియమించుకున్నారని విమర్శించారు. అంతేకాదు తన విమానాన్ని రన్​వేపై 30 నిమిషాల పాటు నిలిపి ఉంచారని, ఈ చేదు అనుభవం ఝార్ఖండ్​ ముఖ్యమంత్రి హెమంత్​ సోరెన్​ కూడా ఎదురైందని వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల విధులు అప్పగించిన ఓ బీజేపీ నాయకుడు జిల్లాలో ప్రజలకు సమస్యలు సృష్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఏఐటీసీ(ఆల్​ ఇండియా తృణమూల్​ కాంగ్రెస్​) కార్యకర్తలపై తప్పడు కేసులు బనాయిస్తున్నారని మమతా ఆరోపించారు. గంజాయి కేసులు పెట్టి వారిని అరెస్టు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

