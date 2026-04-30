226 సీట్లతో గెలుపు మాదే- బీజేపీ అనుకూల ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్నీ ఫేక్ : మమత
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 226కుపైగా సీట్లు గెలుస్తాం- టీఎంసీ కార్యకర్తలను నిరుత్సాహపర్చేందుకే బీజేపీ ప్లాన్- బీజేపీ చెప్పిన ప్రకారం ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను టీవీ ఛానళ్లలో ప్రసారం చేశారు- మమతా ఆరోపణలు
Published : April 30, 2026 at 7:24 PM IST
Mamata Banerjee Alleged Exit Polls : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 226కుపైగా సీట్లు గెలుస్తామని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి, సీఎం మమతా బెనర్జీ విశ్వాసాన్ని వెలిబుచ్చారు. టీఎంసీ కార్యకర్తలను నిరుత్సాహపర్చేందుకే బీజేపీ చెప్పిన ప్రకారం ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను టీవీ ఛానళ్లలో ప్రసారం చేశారని ఆమె ఆరోపించారు. బీజేపీ ఆఫీసు నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారమే టీవీ ఛానళ్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను ప్రసారం చేశాయని మమత మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఒక వీడియో సందేశాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆమె విడుదల చేశారు. బంగాల్లో బీజేపీకే గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువంటూ బుధవారం సాయంత్రం వెలువడిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలపై దీదీ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు రాజకీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
আমরা মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করছি।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 30, 2026
জয় বাংলা! pic.twitter.com/igVP0FlM9G