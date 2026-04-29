బంగాల్ ఎన్నికల్లో BJP రిగ్గింగ్కు పాల్పడాలని చూస్తోంది : మమతా సంచలన ఆరోపణలు
బంగాల్ జరగుతున్న రెండో దశ పోలింగ్- పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను సందర్శించిన సీఎం మమత- తమ కార్యకర్తలు, నాయకులను ఉద్దేశపూర్వకంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డ టీఎంసీ అధినేత్రి
Published : April 29, 2026 at 12:24 PM IST
Mamata On Rig Bengal Polls : బంగాల్లో జరుగుతున్న రెండో దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార టీఎంసీ, బీజేపీల మధ్య తీవ్రమైన రాజకీయ పోరు కొనసాగుతోంది. కేంద్ర బలగాలు, పోలీసు పరిశీలకులు, ఎన్నికల అధికారుల సాయంతో బంగాల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ "రిగ్గింగ్"కు పాల్పడాలని చూస్తోందని ఆ రాష్ట్ర సీఎం మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. బంగాల్లో రెండో దశ పోలింగ్ కొనసాగుతున్న క్రమంలో పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను సందర్శించిన సందర్భంగా మమతా బెనర్జీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీఎంసీ కార్యకర్తలు, నాయకులను ఉద్దేశపూర్వకంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. తమ పార్టీ యువజన అధ్యక్షుడిని అదుపులోకి తీసుకుని తర్వాత వదిలేశారని చెప్పారు. ఓ కౌన్సిలర్ కుటుంబసభ్యులను బెదిరించారని ఆరోపించారు.
స్థానిక టీఎంసీ నేతలను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నారనే ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో, మమతా బెనర్జీ చక్రాబేరియాలోని వార్డు నంబర్ 70 పోలింగ్ కేంద్రం బయట కూర్చున్నారు. ఆ తర్వాత పలు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి పరిశీలించారు. మమతా బెనర్జీ వ్యాఖ్యలకు ప్రతిపక్ష నేత, బీజేపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఇలా మాట్లాడుతున్నారని, ఎన్నికల వేళ మమతా బెనర్జీకి సంబంధించిన పోలీసుల స్థానంలో కేంద్ర బలగాలు రావడంతో భయపడుతున్నారని విమర్శించారు. చక్రాబేరియాలో ఒకే పోలింగ్ బూత్ ప్రాంతానికి మమతా బెనర్జీ, సువేందు అధికారి వచ్చినప్పటికీ ఇద్దరూ నేరుగా ఎదురుపడలేదు. మీడియా ద్వారా పరస్పరం విమర్శలు చేసుకున్నారు.
పోలింగ్ బటన్పై టేప్ వేశారు!
మరోవైపు, డైమండ్ హార్బర్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని పలు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో తమ పార్టీకి ఓటు వేయకుండా అడ్డుకున్నారంటూ బీజేపీ నేత అమిత్ మాలవ్య ఆరోపించారు. పలు బూతుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థిని ఎన్నుకోకుండా టేపుతో అడ్డుకున్నారని విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో తిరిగి పోలింగ్ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే, అమిత్ మాలవ్య ఆరోపణలపై ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) స్పందించింది. ఏదైనా బటన్పై టేపు అతికించినట్లు నివేదికలు వస్తే, వాటిని సరిచూసి నమోదు చేసుకోవాలని బంగాల్ ఎన్నికల కమిషనర్ తెలిపారు. ఒకవేళ అది నిజమని తేలితే, ఆ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో తిరిగి పోలింగ్ నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు.
ప్రధాని రాజీనామా చేయాలి!
ఇదిలా ఉండగా, బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ చేతిలో బీజేపీ ఓడిపోతే రాజీనామా చేయాలని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) సభ్యుడు డెరెక్ ఓబ్రియెన్ ప్రధాని మోదీకి సవాలు విసిరారు. ఒక వీడియో సందేశంలో ఓబ్రియన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో మోదీ తనను తాను బీజేపీ ముఖచిత్రంగా ప్రకటించుకున్నారని, ఈ సవాలును స్వీకరించాలని తెలిపారు.
"బంగాల్లోని మొత్తం 294 స్థానాల్లో మీరే అభ్యర్థి అని మీ అంతట మీరే ప్రకటించుకున్నారు. గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్పడం ఆపి, ఈ సవాలును స్వీకరించండి. మే 4న ఎన్నికల ఫలితాల్లో బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ, టీఎంసీ గెలిచినప్పుడు, ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి" అని ఆ టీఎంసీ ఎంపీ అన్నారు.
బంగాల్లో ఎన్నికలు- పలు చోట్ల ఘర్షణలు
మరోవైపు, బంగాల్లో ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైన కాసేపటికే పలు చోట్ల ఘర్షణలు చెలరేగాయి. హింస, ఆస్తుల ధ్వంసం వంటి ఘటనలు జరిగాయి. ప్రధానంగా చాప్ర, శాంతిపుర్, నిమ్తలా, భాంగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో హింసాత్మక ఘటనలు జరిగినట్లు పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. చాప్రాలో ఉన్న బూత్ నంబర్ 53లో బీజేపీ ఏజెంట్ మోషారెఫ్ మీర్పై దాడి జరిగింది. వెంటనే అతడిని సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అధికార టీఎంసీకి చెందిన దుండగులు తమ పోలింగ్ ఏజెంట్పై దాడి చేశారని బీజేపీ నేతలు ఆరోపించారు. మాక్ పోల్ ప్రారంభమైన తర్వాత టీఎంసీ మద్దతుదారులు తమ ఏజెంట్ను అడ్డుకుని, తలపై కొట్టడంతో అతనికి గాయాలయ్యాయని పేర్కొన్నారు. దీనిపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశామని తెలిపారు.
సుమారు 16 మంది టీఎంసీ మద్దతుదారులు బాధితుడిపైకి దూసుకువచ్చారని, వారిలో ఒకరి వద్ద తుపాకీ కూడా ఉందని బీజేపీ నేతలు ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలను టీఎంసీ ఖండించింది. అటు హావ్డా జిల్లా బల్లి ప్రాంతంలోని ఓ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఈవీఎం మొరాయించింది. దీని వల్ల అక్కడున్న వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగి, అది కాస్తా ఘర్షణకు దారితీసింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో కేంద్ర రిజర్వ్ పోలీసు బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఘర్షణను అదుపు చేసి, ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. ఓటింగ్ సందర్భంగా హుగ్లీ జిల్లాలోని ఓ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నకిలీ పోలింగ్ ఏజెంట్లను నియమించారన్న ఆరోపణలతో TMC, ISF మద్దతుదారుల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ చెలరేగింది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
