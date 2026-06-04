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దిల్లీలో హోటల్ అగ్నిప్రమాదం- యజమానిపై హత్య కేసు- మేనేజర్ కోసం గాలింపు

దిల్లీలోని మాలవీయ నగర్ హోటల్ అగ్నిప్రమాదంపై దర్యాప్తు ముమ్మరం- హోటల్ యజమాని లవ్‌కేశ్ బజాజ్ అరెస్ట్- పరారీలో ఉన్న మేనేజర్ కోసం దిల్లీ పోలీసుల గాలింపు

Delhi Fire Accident Hotel Owner
Malviya Nagar Hotel owner, Lovkesh Bajaj (Delhi Police)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 11:45 AM IST

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Delhi Fire Accident Hotel Owner : దిల్లీలోని మాలవీయ నగర్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాద ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో హోటల్ యజమాని లవ్‌కేశ్ బజాజ్‌ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు, ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న హోటల్ మేనేజర్ కోసం నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

ఘటనపై మాలవీయ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, హోటల్ యజమాని లవ్‌కేశ్ బజాజ్‌పై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్‌ఎస్)లోని 105, 326(g), 324(5), 125(a), 125(b), 287 సహా పలు సెక్షన్ల కింద అభియోగాలు మోపారు. నేరపూరిత హత్యకు సమానమైన చర్యలు, అగ్నిప్రమాదం ద్వారా ఆస్తి నష్టం, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం, ఇతరుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించడం వంటి ఆరోపణలను చేర్చారు. ప్రమాదానికి కారణమైన నిర్లక్ష్యంపై ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

'నిర్వహణ బాధ్యతలు వేరొకరికి అప్పగించాను'
అరెస్టు అనంతరం జరిగిన విచారణలో లవ్‌కేశ్ బజాజ్ పలు కీలక విషయాలు వెల్లడించినట్లు సమాచారం. హోటల్ నిర్వహణను స్వయంగా పర్యవేక్షించే సమయం తనకు లేదని, రోజువారీ కార్యకలాపాలన్నీ మరో వ్యక్తికి అప్పగించినట్లు పోలీసులకు తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. బిల్లింగ్, ఖాతాలు, నిర్వహణ వ్యవహారాలు అన్నీ అదే వ్యక్తి చూసుకునేవాడని విచారణలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. హోటల్‌లో గదుల పరిమాణం పెంచడం, ఇతర నిర్మాణ మార్పులు చేయాలని కొందరు సూచించారని, అలాంటి మార్పులు సాధారణమేనని తనకు చెప్పినట్లు బజాజ్ విచారణలో వెల్లడించినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. అంతేకాకుండా, హోటల్‌కు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన ఫైర్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (ఎన్‌ఓసీ) లేకపోయిన విషయాన్ని కూడా అంగీకరించినట్లు సమాచారం.

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