సభకు రాకుండా గదుల్లో కూర్చోవడానికా వచ్చేది? : మోదీ, షాపై ఖర్గే ఫైర్
విపక్షాల వాదనలు వినడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదని వ్యాఖ్య- గురువారం లోక్సభ నిరవధికంగా వాయిదా పడిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఖర్గే
Published : August 13, 2026 at 2:44 PM IST
Kharge Targets Amit Shah : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు పూర్తిగా వాషౌట్ కావడంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సభకు వచ్చి విపక్ష సభ్యుల మాట వినేందుకు సిద్ధంగా లేరని దుయ్యబట్టారు. పార్లమెంట్ అంటే కేవలం కార్యాలయంలో లేదా ప్రత్యేక గదిలో కూర్చుని వ్యవహారాలు వినే ప్రదేశం కాదని, సభలోకి వచ్చి ఎంపీల సమస్యలు, డిమాండ్లు వినాలని ధ్వజమెత్తారు. గురువారం లోక్సభ నిరవధికంగా వాయిదా పడిన అనంతరం ఖర్గే మీడియాతో మాట్లాడారు.
"ప్రధాని, హోంమంత్రి పార్లమెంట్కు రావడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఒకవేళ వాళ్లు వచ్చినప్పటికీ తమకు కేటాయించిన ప్రత్యేక గదుల్లోనే కూర్చుంటున్నారు. అంతేకాదు, 'నేను లోపలే ఉన్నాను, మైకుల్లో మీ మాటలు వింటున్నాను' అని వారు చెబుతుంటారు. పార్లమెంట్కు వచ్చేది తమ సొంత గదుల్లో కూర్చోవడానికా? సభలోకి వచ్చి ఎంపీల సమస్యలను వినండి" అని ఖర్గే ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. పార్లమెంట్ కంటే తామే పెద్దవాళ్లమన్న ధోరణి ప్రభుత్వంలో కనిపిస్తోందని ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరి అహంకారం ఎక్కువకాలం కొనసాగదని, ప్రజలే దానికి సమాధానం చెబుతారని పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Parliament Monsoon Session: Congress MP and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, says, "The Prime Minister and Home Minister themselves were not stepping into the House. They want to destroy democracy and demoralise Parliament members. They want Parliament to be reduced to… pic.twitter.com/9ksKAfzAop— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026
సభా వేదిక శుద్ధీకరణపై ఖర్గే ఫైర్
ఉత్తరాఖండ్లోని హల్ద్వానీ రాంలీలా మైదానంలో తాను నిర్వహించిన ఓ ర్యాలీ భాగంగా తన ప్రసంగం అనంతరం వేదిక వద్ద శుద్ధీకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు వస్తున్న వార్తలపై ఖర్గే ఘాటుగా స్పందించారు. ఇలాంటి చర్యలు సమాజాన్ని విభజిస్తాయని తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. గురువారం రాజ్యసభ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కాగానే ఖర్గే ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తారు. ఇలాంటి వివక్షపూరిత పనులు చేసి దేశాన్ని పాడుచేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఘటనకు కారణమైన వాళ్లపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ఖర్గేకు మద్దతుగా కాంగ్రెస్ ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. చివరికి రాజ్యసభ ఛైర్మన్ కలుగజేసుకొని వారికి సర్దిచెప్పారు.
'ఆ ఘటనపై దర్యాప్తు జరిపిస్తాం'
దీనిపై స్పందించిన కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా, అదొక దురదృష్టకర ఘటన అని, అటువంటి కార్యక్రమాలను బీజేపీ ఏమాత్రం సమర్థించబోదని అన్నారు. ఆ వ్యవహారంతో తమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని, తమ పార్టీ అలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించదని స్పష్టం చేశారు. ఆ ఘటనపై దర్యాప్తు జరిపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
బీజేపీ, విపక్ష ఎంపీల నిరసనలు
ఇదిలా ఉండగా, లోక్సభ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే 'వందేమాతరం' గేయం అనంతరం సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు. అయితే, విపక్ష సభ్యుల నిరసనలు, భారీ నినాదాలతో సభా కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగలేదు. మకర్ ద్వార్ వద్ద బీజేపీ, ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నిరసనలు చేస్తూ ఆందోళనలకు దిగారు. ఝార్ఖండ్లో ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల్లో జరిగిన అవకతవకలపై కొనసాగుతున్న నిరసనలను కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ, బీజేపీ నేతలు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని లక్ష్యంగా చేసుకుని నిరసన చేపట్టారు. దీనికి ప్రతిగా ప్రతిపక్ష ఎంపీలు కూడా ఆందోళనకు దిగారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ పవన్ ఖేడా నేతృత్వంలో విపక్ష ఎంపీలు ఒక బొమ్మ కోతితో నిరసన తెలిపారు. '56 ఇంచ్ కా ఛోటా బందర్, జల్దీ ఆవో సదన్ కే అందర్'(56 అంగుళాల చిన్న కోతి, త్వరగా లోపలికి రా) అంటూ వివాదాస్పదంగా నినాదాలు చేశారు.
'వదేమాతరం పాడటానికే వచ్చారు'
మరోవైపు, పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగిసిన నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. వందేమాతరం పాడటానికే షా చివరిరోజు పార్లమెంట్కు వచ్చారని దుయ్యబట్టారు. ప్రధాని, హోంమంత్రి సభకు హాజరు కానపుడు ఈ ప్రజాస్వామ్యం, పార్లమెంట్ ఎలా పనిచేయగలవని ప్రశ్నించారు.
అకాలీదళ్ చీఫ్ సుఖ్బీర్సింగ్ బాదల్పై దాడి