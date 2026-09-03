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రాహుల్​పై ఎన్ని FIRలు పెట్టినా భయపడేది లేదు : కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే

హల్ద్వానీ ర్యాలీ ప్రాంగణంలో శుద్ధీకరణపై వివాదం- దళితుల కోసం గొంతెత్తిన రాహుల్​ను భయపట్టేందుకే ఎఫ్ఐఆర్​ నమోదు చేశారన్న మల్లికార్జున ఖర్గే- ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎదుర్కొంటామంటూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలు

Kharge On Rahul FIR
మల్లికార్జున ఖర్గే (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2026 at 3:37 PM IST

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Kharge On Rahul FIR : ఉత్తరాఖాండ్​ హల్ద్వానీ ర్యాలీ ప్రాంగణంలో జరిగిన శుద్ధీకరణపై వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదవ్వడంపై ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్రంగా స్పందించారు. లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్​ను భయపెట్టడం, మానసికంగా దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయించారని ఆరోపించారు. ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్​లు పెట్టినా కాంగ్రెస్ భయపడబోదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు దిల్లీలో గురువారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ మల్లికార్జున ఖర్గే పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

హల్ద్వానీ ఘటనను కేవలం శుద్ధీకరణగా చూడలేమని మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. ఇది అంటరానితనానికి సంబంధించిన ఘటనగా అభివర్ణించారు. దళితులు, మహిళలు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, ద్రవ్యోల్బణం వంటి అంశాలపై రాహుల్ గాంధీ నిరంతరం ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారని ఆయన చెప్పారు. అలాంటి నాయకుడిపై కేసులు పెట్టి ఆయన గొంతును నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. దళితుల ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తున్న రాహుల్ గాంధీని ఇలా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా రాజకీయ కక్ష సాధించాలనుకుంటే అది సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు.

"రాహుల్ గాంధీ లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత. పార్లమెంట్​లోనే కాకుండా బయట కూడా ప్రజా సమస్యలపై గొంతెత్తుతున్నారు. విద్యార్థులు, మహిళలు, ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం, దళితుల సమస్యలపై ప్రశ్నిస్తున్నారు. దళితుల కోసం పోరాడుతున్న నాయకుడిని ఎఫ్ఐఆర్​లతో భయపెట్టాలని చూస్తే కాంగ్రెస్ భయపడదు. వాళ్లు ఎన్ని ఎఫ్​ఐఆర్​లు పెట్టాలనుకుంటే అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. మేం వాటిని ఎదుర్కొంటాం. దళితుల ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తున్న రాహుల్​ గాంధీని ఇలా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా రాజకీయ కక్ష సాధించాలనుకుంటే అది సాధ్యం కాదు."
-- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు

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TAGGED:

HALDWANI PURIFICATION ROW
HALDWANI RAMLILA SHUDDHIKARAN YAJNA
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KHARGE ON RAHUL FIR

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