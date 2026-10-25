మోదీపై ఖర్గే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు- చెలరేగిన రాజకీయ దుమారం- దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు బీజేపీ సిద్ధం!
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తండ్రిని ప్రస్తావిస్తూ పట్నాలో కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. ఆయన వ్యాఖ్యలను ఎన్డీయే నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు.
Published : October 25, 2026 at 10:00 PM IST
Kharge Remark on Modi Late Father : కాంగ్రెస్, భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) మధ్య రాజకీయం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. బిహార్ రాజధాని పట్నాలో ఆదివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తండ్రిని ప్రస్తావిస్తూ ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారితీయగా బీజేపీ మండిపడింది. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ సహా పలువురు బీజేపీ నేతలు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిపై విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రధాని మోదీకి, దేశ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టేందుకు కూడా సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బిహార్ తొలి ముఖ్యమంత్రి శ్రీకృష్ణ సింగ్ 139వ జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో అక్రమాలకు పాల్పడిన వారందరినీ కాంగ్రెస్ పార్టీ జైలుకు పంపిస్తుందని ఖర్గే అన్నారు. ఇక్కడ ఖర్గే ప్రసంగిస్తున్న సమయంలోనే సంతోష్ కుమార్ అనే ఓ వ్యక్తి 'తిరుగుబాటు జరిగేంతవరకు మోదీ ఎక్కడికీ వెళ్లరు' అని అరిచారు. దీంతో స్పందించిన ఖర్గే ఆగ్రహంతో 'మోదీ కా బాప్ భీ జాయేగా, బాప్ భీ జాయేగా (మోదీనే కాదు, మోదీ తండ్రి కూడా వెళ్లాల్సిందే)' అని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యల అనంతరం సభలో అలజడి రేగగా, నినాదాలు చేసిన ఆ వ్యక్తిని సభ నుంచి బయటికి పంపించారు. తన వ్యాఖ్యలపై ఖర్గే సమర్థించుకుంటూ, ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్య సూత్రాల్ని ఉల్లంఘిస్తోందని, సర్ ప్రక్రియ ద్వారా ఎన్నికల్ని ప్రభావితం చేస్తోందని అన్నారు. ఇక ఖర్గే వ్యాఖ్యలను ఎన్డీఏ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు.
#WATCH | A ruckus broke out during Congress national president Mallikarjun Kharge's address at the 139th birth anniversary celebration of Dr. Shri Krishna Singh in Patna, Bihar A person present at the event said that PM Modi would not go anywhere, Kharge responded, "Modi ka baap bhi jayega."— ANI (@ANI) October 25, 2026
అమిత్ షా తీవ్ర విమర్శలు
ఖర్గే వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఎక్స్లో స్పందించారు. పట్నాలో మోదీ తండ్రిని ఉద్దేశించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం ద్వారా ఖర్గే అన్ని హద్దులను దాటారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు గతంలోనూ మోదీని, ఆయన కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారని షా విమర్శించారు. వరుస ఓటములతో కాంగ్రెస్ తీవ్ర నిరాశ, నిస్పృహల్లో కూరుకుపోయిందని, చేసేదేం లేక వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగుతోందని ఆరోపించారు.
'కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి నోటి వెంట వచ్చిన మాటలు రాజకీయ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనం. ప్రధాని మోదీ, ఆయన కుటుంబంపై కాంగ్రెస్ నేతలు అసభ్యకరమైన పదజాలాన్ని ఉపయోగించడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. గతంలో ఆయన తల్లిని అవమానించారు. ఆయనను మర్చంట్ ఆఫ్ డెత్ అన్నారు. ఆయన పేదరికాన్ని ఎగతాళి చేస్తూ ఛాయ్వాలా అన్నారు. రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ రోజురోజుకూ హద్దుల్ని దాటుతోంది. సంయమనం కోల్పోతుంది' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा, तो कभी 'चायवाला' कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है। बीते 12 वर्षों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है। जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है। जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियाँ की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।— Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2026
నిబిన్ నబిన్ ఫైర్
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ కూడా ఖర్గే వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని విమర్శించేటప్పుడు కూడా గౌరవం, మర్యాదలు పాటించాలని పేర్కొన్నారు. మరణించిన కుటుంబ సభ్యులను రాజకీయ ప్రసంగాల్లోకి తీసుకురావడం తగదని అన్నారు. దేశాభివృద్ధి, ప్రభుత్వ విధానాలు, సంక్షేమ పథకాలపై మాట్లాడేదేం లేకనే ప్రతిపక్షాలు ఇలా వ్యక్తిగత దాడులకు దిగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. ఇంకా ఖర్గే వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన బీజేపీ కూడా ఎక్స్లో తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రౌడీలు, గూండాలు వాడే భాషను ఉపయోగిస్తున్నారని పేర్కొంది.
आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, वह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियापन को दर्शाता है। राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से स्वर्गीय परिजनों को भाषणों में घसीटना ही अब राहुल गांधी और समूचे विपक्ष का असली 'संस्कार' बन चुका है। यह खड़गे जी का व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की शिष्टाचार-विहीन सोच का प्रकटीकरण है। जब विपक्ष के पास देश के विकास, नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बहस करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचता, तो वे इसी प्रकार की हताशा और व्यक्तिगत आक्षेपों का सहारा लेते हैं। देश की जनता इस अमर्यादित राजनीति को भली-भांति देख रही है और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी।— Nitin Nabin (@NitinNabin) October 25, 2026
ఇది రాజకీయం కాదు, అచ్చం మాఫియా గ్యాంగ్ ప్రవర్తనలా ఉందని విమర్శించింది. ఇతర కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, గిరిరాజ్ సింగ్, పీయూష్ గోయల్ సహా మాజీ మంత్రులు, ఎంపీలు ధర్మేంద్ర ప్రదాన్, రవిశంకర్ ప్రసాద్, బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సంబిత్ పాత్ర, బిహార్ ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరీ కూడా ఖర్గే వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తూ, తక్షణమే మోదీకి, దేశప్రజలకు ఖర్గే, రాహుల్, సోనియా గాంధీ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
#WATCH | Patna: Bihar Chief Minister Samrat Choudhary says, "The statement made by Congress national president Mallikarjun Kharge is deeply unfortunate. Using derogatory language against the father of Prime Minister Narendra Modi reflects the Congress party's and Rahul Gandhi's hostility towards the Prime Minister's family. I demand that Congress national president Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi immediately apologise for the offensive remarks against the Prime Minister's father. The Congress party, its national president and former president Rahul Gandhi must all apologise. Engaging in politics while showing such hostility towards the family of the country's Prime Minister is unacceptable."— ANI (@ANI) October 25, 2026
ఖర్గేపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు
కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలపై బిహార్ బీజేపీ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించింది. పట్నాలోని పోలీస్ స్టేషన్లో మల్లికార్జున్ ఖర్గేపై ఫిర్యాదు నమోదు చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని, ఆయన తండ్రిని ఉద్దేశించి ఖర్గే అవమానకరమైన భాష ఉపయోగించారని ఆరోపించిన అక్కడి నాయకులు, ఈ వ్యవహారంపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఎస్ఐఆర్, బ్లాక్మనీని ప్రస్తావిస్తూ ఖర్గే విమర్శలు
వివాదానికి ముందు ఖర్గే తన ప్రసంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. సర్ను తక్షణమే నిలిపివేయాలని, ఓటర్ల జాబితాల్లో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపించారు. భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్ని బ్యాలెట్ పేపర్ విధానంలో నిర్వహించాలని, గత రెండేళ్లలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రధాని మోదీ తొలి 100 రోజుల్లో నల్లధనాన్ని తిరిగి తీసుకొస్తానని హామీ ఇచ్చారని గుర్తుచేస్తూ, ఆ డబ్బు ఏమైందని ఖర్గే ప్రశ్నించారు. ఇంకా బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, జేడీయూ అధినేత నితీశ్ కుమార్ ఎన్డీయే కూటమితో కలవడాన్ని కూడా ఖర్గే విమర్శించారు. అయితే దీనిపై స్పందించిన జేడీయూ ఖర్గే ఆరోపణల్ని తోసిపుచ్చింది. ఎన్నికలు నిష్పాక్షికంగా, పారదర్శకంగా జరిగాయని పేర్కొంది.
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