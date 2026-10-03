'ఆ ఎన్నికలన్నీ చట్టవిరుద్ధమే- లోక్సభ, అసెంబ్లీలను రద్దు చేయాలి'- కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే సంచలన డిమాండ్
కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సంచలన ఆరోపణలు- దేశంలో అన్ని ఎన్నికలు చట్టవిరుద్ధంగానే నిర్వహిస్తున్నారని వ్యాఖ్యలు- లోక్సభ, అసెంబ్లీలను రద్దు చేసి బ్యాలెట్ పేపర్ పద్ధతిలో మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలని డిమాండ్
Published : October 3, 2026 at 7:10 PM IST
Kharge Lok Sabha Dissolution Demand : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ- సర్ (SIR) ప్రక్రియ కేంద్రంగా దేశంలో ప్రస్తుతం రాజకీయ పరిణామాలు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో సభ్యుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాల అంశం, సర్ ప్రక్రియలో అక్రమాల ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తాజాగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. దేశంలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఎన్నికల ప్రక్రియపై మాట్లాడిన ఆయన, అన్ని ఎన్నికలు చట్టవిరుద్ధంగానే జరిగాయని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో లోక్సభతో పాటుగా అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలను రద్దు చేసి మళ్లీ కొత్తగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇదే సమయంలో ఈవీఎం పద్ధతిలో కాకుండా ఇప్పుడు బ్యాలెట్ పేపర్ విధానంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరారు. శనివారం రోజు కర్ణాటక కలబురగిలో విలేకరుల సమావేశంలో కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల ఎన్నికలపైనా ఆయన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
'ప్రస్తుతం దేశమంతా చట్టవిరుద్ధంగా నిర్వహించే ఎన్నికల ఆధారంగానే నడుస్తోంది. మోదీ అక్రమంగా ఎన్నికైన ప్రధాని. అమిత్ షా చట్టవిరుద్ధంగానే ఎన్నికైన మంత్రి. ఎక్కడ ఎన్నికైన ముఖ్యమంత్రులైనా సరే, వారంతా ఇలానే చట్టవిరుద్ధంగా ఎన్నికైనవారే. వారందరినీ తొలగించి మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. ఆ ఎన్నికలను బ్యాలెట్ పేపర్ల ద్వారా నిర్వహించాలి.'
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు