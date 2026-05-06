మగ పులి విక్రమ్: ముగ్గురు అటవీ సిబ్బందిని చంపిన నరమాంస భక్షకి- ఎనిమిదేళ్లు రెస్క్యూ సెంటర్లో ఖైదు!
విక్రమ్కు శక్తిమంతమైన మగ పులిగా పేరు- నరమాంస భక్షకిగా మారడంతో రెస్క్యూ సెంటర్కు- అత్యధికంగా 21 ఏళ్లు జీవించిన వైనం
Published : May 6, 2026 at 11:53 AM IST
అదొక మగ పులి. దాని పేరు విక్రమ్. ఉత్తరాఖండ్ నైనితాల్ జిల్లాలోని జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లో పుట్టి పెరిగిన ఈ పులి నరమాంస భక్షకిగా మారింది. వన్యప్రాణుల ఆలనాపాలన చూసే ముగ్గురు అటవీ సిబ్బంది ప్రాణాలు తీసింది. దీంతో మత్తుమందు ఇచ్చి దాన్ని బంధించారు. దాని జీవితంలోని చివరి ఎనిమిదేళ్ల పాటు రెస్క్యూ సెంటర్లోనే బంధించి ఉంచారు. జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లో 260 పులులు ఉండగా, కేవలం మగ పులి విక్రమ్పైనే నరమాంస భక్షకి అనే ముద్ర ఎందుకు పడింది ? అత్యధికంగా 21 ఏళ్లు జీవించిన ఈ పులి లైఫ్లోని కీలక ఘట్టాలు ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శక్తిమంతమైన మగ పులిగా పేరు
Man Eater Tiger Vikram : భారతదేశంలో పులుల సంరక్షణ కోసం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 1973 ఏప్రిల్ 1న జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ నుంచే ప్రారంభమైంది. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో మొత్తం 560 పులులు ఉండగా, వాటిలో సగం కేవలం జిమ్ కార్బెట్ పార్కులోనే ఉన్నాయి. ఇక మగ పులి విక్రమ్ విషయానికొస్తే, అది జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్కులోని ధికాలా రేంజ్లో పుట్టి పెరిగింది. ఈ పులి తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ధికాలా రేంజ్లోని దట్టమైన అడవుల్లోనే గడిపింది. అక్కడ అది అత్యంత శక్తివంతమైన, ఆధిపత్యం కలిగిన మగ పులిగా ఉండేది. విక్రమ్ను దాని భారీ శరీరం, విలక్షణమైన కదలికల ఆధారంగా అటవీ అధికారులు ఈజీగా గుర్తించేవారు.
అడవిలో ముగ్గురిని చంపిన విక్రమ్
2019 సంవత్సరంలో స్వల్ప వ్యవధిలోనే జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్కులోని ధికాలా జోన్లో ముగ్గురు అటవీ కార్మికులను మగ పులి విక్రమ్ చంపింది. ఆ సమయంలో ధికాలా జోన్ అడవుల్లో గడ్డి చాలా పొడవుగా ఉండటం, అనేక పులులు ఉండటంతో, దాడి చేసిన అసలు పులిని గుర్తించడం చాలా కష్టమైంది. చివరకు కెమెరా ట్రాప్లు, అడుగుజాడల ఆధారంగా ఈ దాడులన్నీ విక్రమే చేసిందని అటవీ శాఖ అధికారులు నిర్ధారించారు. దీంతో దాన్ని ప్రమాదకరమైన పులిగా ప్రకటించారు. మనుషులను చంపుతున్నందున ఇకపై విక్రమ్ను బహిరంగ అడవిలో స్వేచ్ఛగా వదిలేయడం మంచిది కాదని నిర్ణయించారు. ఈనేపథ్యంలో 2019 నవంబరు 15న మగ పులి విక్రమ్కు మత్తుమందు ఇచ్చి అటవీ సిబ్బంది బంధించారు. దాన్ని తొలుత నైనితాల్లోని బీబీ పంత్ హై ఆల్టిట్యూడ్ జూకు తరలించారు. అయితే అది అక్కడి ఇనుప కంచెలను దూకడానికి ప్రయత్నించి గాయపడింది. దీంతో విక్రమ్ను మరింత సురక్షితమైన, విశాలమైన ధేలా రేంజ్ రెస్క్యూ సెంటర్కు 2021 ఏప్రిల్ 20న తరలించారు. ఈ రెస్క్యూ సెంటర్లోనే అది 8 సంవత్సరాల పాటు జీవించింది.
రెస్క్యూ సెంటర్లోనే ఎందుకు ఉంచారు ?
"ధేలా రేంజ్ రెస్క్యూ సెంటర్లో మగపులి విక్రమ్ను చాలా బాగా చూసుకున్నాం. దాదాపు 600 చదరపు మీటర్ల పెద్ద ఆవరణలో దాన్ని ఉంచాం. అందులోనే నీటి కొలను, సహజ వాతావరణం ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేశాం. ఆ ఆవరణలో విక్రమ్ నీటిలో ఆడుతూ, కేరింతలు కొడుతూ కనిపించేది. దాని శరీర బలం, భారీ సైజును చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయేవారు. విక్రమ్కు తాజా మాంసం, విటమిన్లు, ఖనిజాల సప్లిమెంట్లను ఇచ్చే వాళ్లం. ఆరోగ్య పరీక్షల కోసం దాని శాంపిల్స్ను ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బరేలీలో ఉన్న ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు పంపేవాళ్లం. మనుషులకు ముప్పుగా మారొచ్చనే ఆందోళనతోనే మళ్లీ అడవుల్లోకి విక్రమ్ను విడుదల చేయలేదు. దాని వయస్సు కూడా విడుదలకు అవాంతరంగా మారింది. వయసు 21 ఏళ్లకు చేరడంతో విక్రమ్ చాలా దంతాలను కోల్పోయింది. దాని మిగితా దంతాలు అరిగిపోయాయి. ఫలితంగా సొంతంగా వేటాడలేని స్థితికి అది చేరింది. ఈ కారణాలతోనే గత 8 ఏళ్లుగా విక్రమ్ను రెస్క్యూ సెంటర్లో ఉంచాం’" అని జిమ్ కార్బెట్ టైగర్ రిజర్వ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సాకేత్ బడోలా తెలిపారు.
గత ఏడాదే సర్జరీ : 21 ఏళ్ల వయసులో మరణం
వృద్ధాప్యం కారణంగా విక్రమ్కు శరీరంలో తీవ్రమైన కణితి ఏర్పడింది. 2025లో సీనియర్ వన్యప్రాణి పశు వైద్యుడు డాక్టర్ దుష్యంత్ శర్మ, ఆయన బృందం దానికి సర్జరీ చేసి కణితిని తొలగించారు. సర్జరీ చేసిన తర్వాత దాని ఆరోగ్య పరిస్థితి కొంతకాలం పాటు స్థిరంగా ఉంది. కానీ వృద్ధాప్య ప్రభావాలు క్రమంగా పెరిగాయి. చివరకు సర్జరీ జరిగిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత విక్రమ్ చనిపోయింది. 21 ఏళ్ల వయసులో ఆరోగ్య సమస్యలతో అది మరణించింది. మే 3న (శనివారం రాత్రి) జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లోని ధేలా రేంజ్లో ఉన్న రెస్క్యూ సెంటర్లో విక్రమ్ చనిపోయింది. దీంతో శవపరీక్ష నిర్వహించి, అధికారుల సమక్షంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
అత్యధిక కాలం జీవించిన పులిగా రికార్డు
అడవుల్లోని పులుల సగటు జీవితకాలం సాధారణంగా 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలే ఉంటుంది. అయితే జంతు ప్రదర్శనశాలలు లేదా మానవ రక్షణలో ఉండే పులులు 20 నుంచి 26 సంవత్సరాల వరకు జీవించగలవు. భారతదేశంలో అత్యధిక కాలం జీవించిన పులులలో ఒకటిగా విక్రమ్ ఒక రికార్డును సృష్టించింది. రెస్క్యూ సెంటర్లో అత్యుత్తమ సంరక్షణ లభించబట్టే ఇంతకాలం పాటు అది జీవించగలిగింది. గతంలో ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్ జంతు ప్రదర్శనశాలలోని గుడ్డు అనే పులి 26 సంవత్సరాలు జీవించింది. బంగాల్లోని జల్దాపారాలోని బంగాల్ టైగర్ 25 సంవత్సరాల 10 నెలలు జీవించింది. విక్రమ్ కథ కేవలం ఒక పులిది మాత్రమే కాదు, మానవులకు, వన్యప్రాణులకు మధ్య పెరుగుతున్న సంఘర్షణకూ సంబంధించినది. జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్కులోని విక్రమ్ ఇప్పుడు చరిత్రలో కలిసిపోయింది. కానీ దాని కథ భవిష్యత్తులో వన్యప్రాణుల నిర్వహణ, సంరక్షణకు ఒక ముఖ్యమైన పాఠంగా నిలుస్తుంది.
ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టింపేది? - వన్యప్రాణులకు ప్రమాదంగా మారుతున్న ఫారెస్ట్ అధికారుల తీరు!
నెహ్రూ జూపార్క్లో వన్యప్రాణుల దత్తత - సామాన్యులకూ ఛాన్స్ - మీరూ తీసుకుంటారా?