కేరళ మహిళను పెళ్లాడిన స్కాటిష్ ఎంపీ- గురువాయూర్ ఆలయంలో ఒక్కటైన జంట
కేరళకు చెందిన మహిళను వివాహం చేసుకున్న స్కాటిష్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు మార్టిన్ డే-గురువాయూర్ ఆలయంలో సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహం- మహిళ కుమారుడు వేదిక్ శంకర్ సమక్షంలో పెళ్లి వేడుక
Published : August 19, 2026 at 12:14 PM IST
Love Marriage With Scottish Politician : ప్రేమకు సరిహద్దులు, వయసు, పరిస్థితులతో సంబంధం లేదని ఓ జంట మరోసారి నిరూపించింది. కేరళలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన మహిళ తన ఉన్నత చదువుల కోసం యూకే వెళ్లిన సమయంలో ఓ వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం క్రమంగా ప్రేమగా మారి, చివరకు వివాహ బంధానికి దారితీసింది. అలా భారత్కు చెందిన మహిళ, స్కాటిష్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిని తొమ్మిదేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత గురువాయూర్లో సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకుంది. ఇరు కుటుంబాల బంధువులతో పాటు నితిన్ చంద్ 22 ఏళ్ల కుమారుడు వేదిక్ శంకర్ కూడా ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.
వీసా సమస్యతో మొదలైన పరిచయం
కేరళలోని ఎర్నాకుళం జిల్లాలో పాంబక్కుడకు చెందిన కె.ఎన్ చండీ, రాజీ దంపతుల ఏకైక కుమార్తె నితిన్ చంద్. ఆమె ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం ఆమెకు వివాహం జరిగి, ఒక కుమారుడు జన్మించాడు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆమె తన భర్త నుంచి విడాకులు తీసుకుని, ఐటీ మేనేజ్మెంట్లో మాస్టర్స్ చేసేందుకు యూకే వెళ్లారు. అయితే ఆ సమయంలో బ్రిటన్ ప్రభుత్వం విదేశీ విద్యార్థులకు సంబంధించిన వీసా నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. దీంతో నితిన్ వీసా కూడా రద్దయింది. ఈ సమస్యపై ఆమె పార్లమెంటరీ కమిటీల ముందు తన వాదన వినిపించారు. అదే సమయంలో అప్పటి బ్రిటన్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్న మార్టిన్ డే పరిచయమయ్యారు.
రెండు నెలలకే మొదలైన ప్రేమ
2016 ఫిబ్రవరిలో వీరి పరిచయం మరింత బలపడింది. రెండు నెలల తర్వాత మార్టిన్ తన ప్రేమను నితిన్కు వ్యక్తం చేశారు. తనతో కలిసి జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని ఆమెను కోరారు. అయితే అప్పటికే తాను విడాకులు తీసుకున్నానని, 12 ఏళ్ల కుమారుడికి తల్లినని నితిన్ తెలిపారు. అయినప్పటికీ మార్టిన్ వెనక్కి తగ్గలేదు. ఆమెను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తూ, జీవిత భాగస్వామిగా స్వీకరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆ సమయంలో నితిన్కు ఉద్యోగం, వీసా రెండూ లేవు. అయినప్పటికీ మార్టిన్ ఆమెను తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి తన తల్లిదండ్రులు మార్గరెట్ డే, రాన్ డేలకు పరిచయం చేశారు. వారు నితిన్ను ఆప్యాయంగా స్వాగతించారు. తర్వాత నితిన్ కుమారుడు వేదిక్ శంకర్తో కలిసి ఆమెను బ్రిటన్కు తీసుకెళ్లారు. ప్రస్తుతం వేదిక్ చదువు పూర్తి చేసి ఎడిన్బర్గ్లోని ఓ కంప్యూటర్ షేర్ సంస్థలో సీనియర్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా పనిచేస్తున్నారు. నితిన్ ప్రస్తుతం మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తూ, స్కాటిష్ నేషనల్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రచార కార్యక్రమాల్లోనూ చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. ఇక మార్టిన్ ప్రస్తుతం పార్లమెంట్లో స్కాటిష్ నేషనల్ పార్టీ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నారు. అలాగే 'ఆల్ పార్టీ పార్లమెంటరీ గ్రూప్ ఫర్ ఇండియా'కు చైర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన రిటైల్ బ్యాంకర్, కౌన్సిలర్గా కూడా పనిచేశారు.
తొమ్మిదేళ్ల క్రితమే వివాహ నమోదు
నితిన్, మార్టిన్ వివాహం గురువాయూర్లో జరగాలని మొదట భావించారు. అయితే వీసా, కుటుంబ వీసా నిబంధనల కారణంగా తొమ్మిదేళ్ల క్రితమే వారు వివాహాన్ని నమోదు చేసుకున్నారు. కానీ సంప్రదాయ పద్ధతిలో గురువాయూర్లో వివాహం చేసుకోవాలన్న కోరికను మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది. ఆ కోరికను నేరవేర్చుకోవాలని మార్టిన్ పలుమార్లు కేరళకు వచ్చారు. 2018, 2019, 2023లో ఆయన కేరళను సందర్శించారు. అయితే ప్రతిసారీ ఏదో ఒక కారణంతో గురువాయూర్ ఆలయాన్ని సందర్శించలేకపోయారు. ఒకసారి భారీ వరదలు, మరోసారి కరోనా మహమ్మారి, ఇంకోసారి కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్య సమస్యలు వారి పర్యటనలకు అడ్డంకిగా మారాయి.
చివరకు నెరవేరిన కల
ఎట్టకేలకు నాలుగోసారి కేరళకు వచ్చిన సందర్భంగా నితిన్ కోరిక నెరవేరింది. తొమ్మిదేళ్లుగా కొనసాగిన ప్రేమకు గురువాయూర్లో సంప్రదాయ వివాహంతో శుభముహూర్తం కుదిరింది. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకున్నారు. మలయాళీ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో నితిన్, స్థానిక సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా మార్టిన్ వివాహ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఈ వివాహానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. వేర్వేరు దేశాలు, సంస్కృతులకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రేమతో ఒక్కటైన తీరు నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
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