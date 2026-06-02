'మక్కల్ శక్తి అయ్యక్కం': అన్నామలై కొత్త పార్టీ పేరు ఇదేనా? పుట్టినరోజు నాడే ముహూర్తమా?
అన్నామలై కొత్త పార్టీని పెట్టబోతున్నట్లు తమిళనాడులో జోరుగా ప్రచారం- తన పుట్టిన రోజు నాడు కొత్త పార్టీని స్థాపిస్తారని ఊహాగానాలు- మరో రెండు రోజుల్లో రానున్న క్లారిటీ
Published : June 2, 2026 at 10:53 AM IST
Annamalai Party Name : తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నట్లు ఆ రాష్ట్రంలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. కాషాయ పార్టీని వీడి తన పుట్టిన రోజున (జూన్ 4న) అన్నామలై 'మక్కల్ శక్తి అయ్యక్కం' పేరిట కొత్త పార్టీని స్థాపించబోతున్నట్లు తమిళనాడు చర్చ మొదలైంది. అన్నామలై బీజేపీలో అసంతృప్తితో ఉన్నారని వస్తున్న ఊహాగానాల నడుమ ఈ వార్తలు వెలువడ్డాయి. అయితే ఇదే విషయంపై అన్నామలైను చెన్నై విమానాశ్రయంలో మీడియా ప్రశ్నించగా, రెండు రోజుల్లో తన వైఖరిని స్పష్టం చేస్తానని సమాధానమిచ్చారు. దీంతో అన్నామలై విజయ్లా కొత్త పార్టీ పెడతారా? లేదంటే బీజేపీలోనే కొనసాగుతారా? అనే విషయం మరికొద్ది రోజుల్లో తేలిపోనుంది.
తమిళనాడులో మరోసారి రాజకీయ ఉత్కంఠ
ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచి తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులకు త్రిభాషా విధానాన్ని అమలు చేయడంపై సీబీఎస్ఈ చేసిన ప్రకటనను అన్నామలై వ్యతిరేకించడం, ఆ నోటిఫికేషన్ను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేయడం వంటి అంశాలు ఆయన తన సొంత పార్టీని ప్రారంభించేందుకు సన్నద్ధమవుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారనే ఊహాగానాలకు మరింత ఆజ్యం పోశాయి. దీంతో తమిళనాడులో మరోసారి రాజకీయ వేడి రాజుకుంది.
డీఎంకేపై దూకుడుగా
2021లో తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత అన్నామలై అప్పటి అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ అనేక సమావేశాలు నిర్వహించారు, అలాగే 'ఎన్ మణ్ ఎన్ మక్కల్' (నా నేల, నా ప్రజలు) పేరిట పాదయాత్ర చేశారు. డీఎంకే ప్రభుత్వంలో అవినీతి జరుగుతోందంటూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ విమర్శలు ప్రజల్లో బాగా చర్చనీయాంశం అయ్యాయి. దీని ఫలితంగా అన్నామలైపై డీఎంకే పరువునష్టం దావా కూడా వేసింది. 2021లో జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం టీటీవీ దినకరన్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఓ. పన్నీర్సెల్వంలను అన్నాడీఎంకేలోకి తీసుకురావడంలో కూడా అన్నామలై కీలక పాత్ర పోషించారు.
బీజేపీతో విభేదాలు ఎప్పుడు మొదలంటే?
2026 తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలకు ముందు అన్నాడీఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకోవాలని బీజేపీ నిర్ణయించింది. ఆ సమయంలో అన్నామలైని తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష బాధ్యతల నుంచి తప్పించింది. నైనార్ నాగేంద్రన్ను కొత్త బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నియమించింది. తన స్థానంలో నాగేంద్రన్ను రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్గా నియమించినప్పటి నుంచి ఆయన బీజేపీతో అంటిముట్టనట్లుగా వ్యహరిస్తున్నారు. పార్టీ కార్యక్రమాల్లోనూ చురుగ్గా పాల్గొనట్లేదు. ఈ అంతర్గత విభేదాలకు నిదర్శనంగానే ఇటీవల జరిగిన తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదని అన్నామలై నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అన్నామలై పోటీ చేయాలని బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం పదేపదే పట్టుపట్టినప్పటికీ, ఆయన ఆ అభ్యర్థనను పూర్తిగా తిరస్కరించారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి మూడో స్థానానికి పరిమితం అయ్యింది. బీజేపీ కేవలం ఒక్క నియోజకవర్గంలో మాత్రమే విజయం సాధించింది.
ఈ నేపథ్యంలో అన్నామలై తన పుట్టినరోజున (జూన్ 4వ తేదీన) 'మక్కల్ శక్తి అయ్యక్కం' అనే తాత్కాలిక పేరుతో ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించనున్నారని గత వారం రోజులుగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే అన్నామలైకి పార్టీలో మరింత కీలకమైన బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉండడంతో ఆయన పార్టీని వీడే అవకాశం లేదని బీజేపీకి చెందిన ఒక వర్గం తెలిపింది. విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగంకు ప్రత్యామ్నాయంగా అన్నామలై కొత్త పార్టీని స్థాపించాలని కోయంబత్తూరులోని ఆయన మద్దతుదారులలో కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కోయంబత్తూరు వీధుల్లో అన్నామలై ఫొటోలతో ఉన్న పోస్టర్లును పెట్టారు.
మంచి ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని!
ఐపీఎస్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన అన్నామలై కొన్నేళ్ల క్రితం బీజేపీలో చేరారు. అనతి కాలంలో పార్టీపై పట్టు సాధించి తమిళనాడు బీజేపీ యూనిట్కు అధ్యక్షుడు అయ్యారు. ఆ తర్వాత విపక్షాలను ఎండగడుతూ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. అయితే తాజాగా ఆయన కాషాయ పార్టీని వీడనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒక వేళ అన్నామలై బీజేపీని వీడితే ఆ పార్టీని చాలా నష్టమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
బీజేపీపై అన్నామలై అసంతృప్తి- త్వరలోనే కొత్త పార్టీ?- రెండు రోజుల్లో క్లారిటీ!
