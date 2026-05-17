పట్టు గూళ్లతో అద్భుతాలు- సబ్బులు, చెవిపోగులు, ఇంటి డెకరేషన్ వస్తువులు తయారీ
పట్టు పరిశ్రమను ప్రోత్సహిస్తున్న కాటన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ తారాలి కలితా- పట్టు గూళ్లతో అందమైన వస్తువులు తయారీ- అలాగే ప్రొడక్ట్స్ తయారీలో పలువురికి శిక్షణ- ఈ క్రమంలో మహిళా ప్రొఫెసర్పై ప్రశంసలు
Published : May 17, 2026 at 6:46 AM IST
Silkworm Cocoon Products : మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు పెద్దలు. అది నిజం చేసి చూపించారు అసోంలోని కాటన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ప్రొఫెసర్, స్టూడెంట్స్. పట్టు గూళ్లతో ఇంటి అలంకరణ సామగ్రి, ఆభరణాలు, సబ్బులను తయారుచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో పట్టు గూళ్లతో తయారుచేస్తున్న వస్తువులు ఏంటి? వాటిని తయారుచేయడం ఎలా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అసోం పట్టుకు అంతర్జాతీయంగా మంచి పేరు
అసోంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని చాలా మంది మహిళలు, యువత పట్టు సాగులో ఉన్నారు. ఈ సాగుతోనే స్వయం సమృద్ధి పొందుతున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా వివిధ పథకాల ద్వారా పట్టు రైతులను ప్రోత్సహిస్తోంది. కాగా అసోం పట్టు పరిశ్రమ ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అయితే గువాహటిలోని కాటన్ యూనివర్సిటీలోని ప్రొఫెసర్ తారాలి కలితా, ఆమె విద్యార్థులు మాత్రం భిన్నంగా ఆలోచించారు. పట్టు గూళ్లతో అందమైన వస్తువులను తయారుచేస్తున్నారు. పట్టు వ్యర్థాలు, పాడైపోయిన పట్టు గూళ్లతో వివిధ ఇంటి అలంకరణ వస్తువులు, ఆభరణాలను రూపొందిస్తున్నారు. తారాలి కలితా నేతృత్వంలోని విద్యార్థులు పట్టు పురుగుల నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన క్యాండీలు, సబ్బులు కూడా తయారు చేశారు. ఈ సబ్బు ధర సుమారు వంద రూపాయలు.
ప్రొఫెసర్ తారాలి కలితా పరిశోధనాంశం పట్టు పరిశ్రమ. తన పరిశోధనలో భాగంగా వ్యర్థ పట్టుపురుగుల గూళ్లను ఇతర ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చా? లేదా? అనే దానిపై ఆమె పరిశోధన చేశారు. ఇదే విషయంపై కలితా స్పందించారు. అసోం పట్టు పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధి చెందిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఏరి, జూట్ వంటి సుమారు 12 జాతుల అడవి పట్టు లార్వాలు అసోంలో కనిపిస్తాయన్నారు. అసోంలోని పట్టుపురుగు లార్వాలు దేశీయమైనవా, అడవిలోనివా, పాక్షికంగా పెంచినవా అనే దానిపై తాము పరిశోధన చేశామని వెల్లడించారు.
"మొదట్లో మేము ఈ పట్టుగూళ్లను గ్రామాల్లోని పట్టుపురుగుల పెంపకందారుల నుంచి, ప్రభుత్వ పట్టు క్షేత్రాల నుంచి సేకరించాం. వాటిని నిమ్మరసం కలిపిన నీటిలో ఉడకబెడతాం. ఉడికిన తరువాత ఆరబెడతాం. తర్వాత కొన్నింటికి సహజ రంగులు, మరికొన్నింటికి కృత్రిమ రంగులు వేస్తాం. ఆ తర్వాత కాన్వాస్, డ్రీమ్ క్యాచర్లు, క్యాండిల్ హోల్డర్లు మొదలైన ఫర్నిచర్ వస్తువులను తయారు చేయడానికి అవసరమైన విధంగా వాటిని కత్తిరిస్తాం. ఈ ఉత్పత్తులను ప్రభుత్వ పేటెంట్ కార్యాలయం అసాధారణమైన డిజైన్లుగా గుర్తించింది. ఈ ఉత్పత్తులను 'శ్రీజని- డ్రీమ్స్ ఇన్ ఎ కోకూన్' అనే సోషల్ మీడియా పేజీ ద్వారా విక్రయిస్తున్నాం. ఈ వస్తువుల తయారీలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు కొంత డబ్బులను చెల్లిస్తాను. మొదట, మేము పట్టు పురుగుల గూళ్లను ఉచితంగా సేకరించేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు వాటిని కిలోకు సుమారు రూ. 600-700 చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్నాం. గ్రామాలకు వెళ్లి వాటిని సేకరిస్తాం. మేము స్వయంగా వెళ్లి అడవుల్లో లభించే వాటిని కూడా సేకరిస్తాం."
-- తారాలి కలితా, కాటన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్
ఇతరులకు ట్రైనింగ్ కూడా
ఈ ఉత్పత్తులను తాను స్వయంగా తయారు చేయడమే కాకుండా ఆసక్తి ఉన్న ఇతరులకు శిక్షణ ఇచ్చే ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు తారాలి కలితా. కొన్ని కారణాల వల్ల క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి శిక్షణ ఇవ్వడంలో తమకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ఆమె తెలిపారు. అయితే తాము శాండికీ కళాశాల, ఐఐటీ గువాహటి, కాటన్ విశ్వవిద్యాలయం వంటి చోట్ల ప్రదర్శనలు నిర్వహించామని పేర్కొన్నారు. అక్కడ తమకు మంచి స్పందన లభించిందన్నారు. నాణ్యమైన పట్టు పురుగుల గూళ్లతో తయారు చేసిన చెవిపోగుల ధరలు ఈ-కామర్స్ సైట్లలో సుమారు రూ. 1,500 నుంచి ప్రారంభమవుతాయని చెప్పారు. అయితే తాము పట్టుగూళ్లతో తయారుచేసిన చెవిపోగులు కనీస ధర రూ.500 నుంచి లభిస్తాయని స్పష్టం చేశారు.
తారాలి కలితా, ఆమె ఆధ్వర్యంలోని విద్యార్థులు కేవలం పట్టు పరిశ్రమను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా దాని నుంచి అనేక ఇతర ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం ద్వారా ఆర్థికంగా స్వయం సమృద్ధిని సాధించారు. అలాగే మరికొందరికి శిక్షణ ఇస్తూ వారూ ఉపాధి పొందేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. దీంతో వీరిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
