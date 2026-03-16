కావడియార్ రాజమహాల్లో భారీ చోరీ- కోట్ల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు మాయం
కావడియార్ శ్రీ పద్మనాభస్వామి చిత్రంతో ఉన్న పెండెంట్ సహా పలు నగలు మాయం- ట్రావెన్కోర్ రాజ కుటుంబ సభ్యురాలి ఫిర్యాదు
Published : March 16, 2026 at 3:48 PM IST
Kowdiar Palace Robbery Case : కేరళ తిరువనంతపురంలోని ప్రముఖ కావడియార్ ప్యాలెస్లో భారీ చోరీ జరిగింది. ట్రావెన్కోర్ రాజకుంటుంబానికి చెందిన ఈ ప్యాలెస్లో కోట్లు విలువైన బంగారు ఆభరణాలు చోరీ అయ్యాయి. ఈ మేరకు పేరూర్కడ్ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు నమోదైంది.
బీరువాలో ఉంచిన నగలు గల్లంతు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రాజ కుటుంబానికి చెందిన అశ్వతి తిరునాల్ గౌరీ లక్ష్మీ భాయి పేరూర్కడ్ పోలీసు స్టేషన్లో మార్చి 14న ఈ ఫిర్యాదు చేశారు. తన బెడ్రూంలోని బీరువాలో ఉంచిన విలువైన నగలు మాయం అయ్యాయని తెలిపారు. అందులో విలువైన రత్నాలు పొదిగిన బంగారు నగలు ఉన్నాయి. అలాగే శ్రీ పద్మనాభ స్వామి చిత్రంతో చెక్కిన లాకెట్, విదేశాల నుంచి తీసుకొచ్చిన నగలు కూడా ఉన్నట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ చోరీ 2025 అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్ మధ్యలో జరిగి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ప్యాలెస్లోకి చొరబడి బీరువాను పగలగొట్టి నగలను దొంగిలించినట్లుగా సమాచారం.
సుమారు 30 సవర్ల బంగారం మాయం
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, దొంగిలించిన వాటిలో ప్రధానంగా ఇవి ఉన్నాయి. నారింజ పగడాలు, బంగారు పూసలతో ఉన్న గోల్డ్ చైన్ (సుమారు నాలుగు గ్రాములు), మూడు సవర్ల బరువు ఉన్న ఒక జత బంగారు పాదరక్షలు ఉన్నాయి. వాటితో పాటు రెండు సవర్ల నల్ల, బంగారు ముత్యాల అమర్చబడిన మరో జత పాదరక్షలు కూడా కనిపించుకుండా పోయాయి. సుమారు నాలుగు సవర్ల బరువున్న ఆకు గుర్తులు కలిగిన రెండు వెడల్పాటి బంగారు గాజులు ఉన్నాయి. మూడు సవర్ల బరువున్న గాజులు, విలువైన ఎర్రటి రాళ్లతో పొదిగిన పెద్ద చెవి పోగులు, రెండు పచ్చని ఎనామెల్ ఆకులు, మధ్యలో తెల్లటి ఎనామెల్ శంఖం డిజైన్తో ఉన్న బంగారు లాకెట్ ఉన్నాయి. ఇవి దాదాపు దాదాపు 2.5 సవర్ల బరువు ఉంటాయి. సుమారు ఐదు సవర్లు ఉన్న బంగారం హారం ఉంది.
రూ.2 కోట్ల ఆభరణాలు
ఆకుపచ్చ రాళ్లతో ఉన్న నాగపడ నెక్లెస్, దాని లాకెట్టు, చెవిపోగులు ఉన్నాయి. వాటి విలువ సుమారు రూ.8 లక్షలు ఉంటుంది. రెండు సవర్ల బరువున్న ఆకు డిజైన్ ఉన్న చెవిపోగులు, హారం, అలాగే ఆరు సవర్ల బరువు ఉన్న రూబీ, వజ్రాలతో పొదిగిన వెడల్పు గాజులు, దాదాపు సావరం బరువున్న పద్మనాభ స్వామి చిత్రం చెక్కబడిన లాకెట్టుుతో కూడిన గోల్డ్ చైన్ ఉంది. ఒక్కోటి సవరం బరువున్న ఐదు గుర్రం బంగారు నాణేలు కూడా పోయాయి. వీటి అన్నింటిని విలువ సుమారు రూ.2 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
నాలుగు నెలలుగా గోప్యంగా విచారణ
ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే సుమారు నాలుగు నెలలుగా పోలీసులు గోప్యంగా దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. దర్యాప్తులో స్పష్టత రాకపోవడంతో తాజాగా అధికారికంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. కావడియార్ ప్యాలెస్ చోరీపై ఫిర్యాదు వచ్చినట్లు నగర పోలీస్ కమిషనర్ సంజయ్ కుమార్ గురుదిన్ తెలిపారు. మార్చి 13న పోలీసులు ప్యాలెస్ను సందర్శించి, ఫిర్యాదుదారురాలు గౌరీ లక్ష్మీ భాయ్ వాంగ్మూలం నమోదు చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్యాలెస్ సిబ్బంది, భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఆరా తీస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే ఈ కేసును విచారించేందుకు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ నేతృత్వంలో ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తున్న పేరూర్కడ్ పోలీసులు ప్రాథమిక సమాచారం సేకరించిన తర్వాత కేసును ఈ బృందానికి అప్పగిస్తారు.