భారీ ఉగ్ర కుట్ర భగ్నం- పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాది అరెస్ట్- పంజాబ్, దిల్లీ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో దాడులకు ప్లాన్
ఐఈడీ, పిస్టల్, మందుగుండు సీజ్- పాకిస్థాన్కు చెందిన ఓ ఉగ్రవాది సహకారంతో నిందితుడు భారత్లో ఉగ్రదాడులకు ప్రణాళిక రచించాడని దర్యాప్తులో గుర్తింపు
Published : February 11, 2026 at 7:46 PM IST
Terror Plot Foiled In Punjab : భారీ ఉగ్ర కుట్రను పంజాబ్ పోలీసుకు చెందిన స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ విభాగం భగ్నం చేసింది. పంజాబ్, దిల్లీ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఉగ్రదాడులకు ప్లాన్ చేసిన పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదిని అరెస్టు చేసింది. అతడి నుంచి రిమోట్ కంట్రోల్తో ఆపరేట్ చేసే ఇంప్రూవైజ్డ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైజ్ (ఐఈడీ), విదేశీ పిస్టల్, మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ ఉగ్ర కుట్రపై పంజాబ్లోని అమృత్సర్ కేంద్రంగా పనిచేసే స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ విభాగానికి నిఘా వర్గాల నుంచి పక్కా సమాచారం అందింది. దాని ప్రకారం పకడ్బందీ ప్లాన్తో ఆపరేషన్ను నిర్వహించి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలుపుతూ పంజాబ్ డీజీపీ గౌరవ్ యాదవ్ ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.
పాక్ ఉగ్రవాది సహకారంతో దాడులకు ప్లాన్
పాకిస్థాన్కు చెందిన ఓ ఉగ్రవాది సహకారంతో నిందితుడు భారత్లో ఉగ్రదాడులకు ప్రణాళిక రచించాడని దర్యాప్తులో గుర్తించామని డీజీపీ గౌరవ్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ యాప్ల ద్వారా పాక్ ఉగ్రవాదితో నిందితుడు నిత్యం ఛాటింగ్ చేసే వాడన్నారు. ఉగ్రదాడికి అవసరమైన పేలుడు సామగ్రిని పాక్ బార్డర్ మీదుగా భారత్లోకి పంపించారని చెప్పారు. అమృత్సర్ నగర శివారులోని కిర్టోవాల్ ఆటో కేర్ పరిసరాల్లో ఈ సామగ్రిని నిందితుడికి అందించారని ఆయన తెలిపారు. భారత్లోని పంజాబ్, దిల్లీ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఉగ్రదాడులు చేసేందుకు ఈ ఐఈడీ, మందుగుండు సామగ్రి, పిస్టల్లను వినియోగించాలని నిందితుడు భావించాడని డీజీపీ పేర్కొన్నారు. దీనిపై అమృత్సర్లోని స్టేట్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ సెల్ (ఎస్ఎస్ఓసీ) పోలీసు స్టేషనులో ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేశామన్నారు. ఈ ఉగ్ర నెట్వర్క్లోని మిగతా వారిని గుర్తించేందుకు ప్రస్తుతం ముమ్మర దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఉగ్ర దాడులకు లక్ష్యంగా ఎంచుకున్న నగరాల నిర్దిష్ట సమాచారాన్నీ సేకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇందుకోసం నిందితుడిని లోతుగా ప్రశ్నిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
పాక్ నుంచి ఆయుధాల స్మగ్లింగ్: మరో ఇద్దరు అరెస్ట్
పాకిస్థాన్ సరిహద్దు నుంచి భారత్లోకి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని చేరవేస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను ఇటీవలే పంజాబ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి గ్లోక్ 9ఎంఎం, పాయింట్ 30 బోర్ పిస్టల్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇవి అత్యంత ప్రమాదకర ఆయుధాలు అని పంజాబ్ డీజీపీ గౌరవ్ యాదవ్ తెలిపారు. పిస్టల్స్తో దొరికిపోయిన ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా పాకిస్థాన్కు చెందిన పలువురు ఆయుధ స్మగ్లర్లతో సోషల్ మీడియా ద్వారా టచ్లో ఉండేవారని గుర్తించామన్నారు. తుపాకుల ధరను చెల్లించడం దగ్గరి నుంచి దాన్ని పాక్ సరిహద్దు మీదుగా భారత్లోకి చేరవేయడం దాకా అన్ని విషయాల గురించి వీరంతా సోషల్ మీడియాలో డిస్కస్ చేసుకునే వారని డీజీపీ చెప్పారు. ఈ ఇద్దరిపై అమృత్సర్లోని హకీమా గేట్ పోలీసు స్టేషన్లో ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కింద ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేశామన్నారు. పాక్ అక్రమ ఆయుధాల కోసం ఎవరు ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారు? పాక్ నుంచి ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు? మధ్యవర్తులుగా ఎవరెవరు వ్యవహరిస్తున్నారు? అనే సమాచారాన్ని సేకరించే దిశగా ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతోందని డీజీపీ గౌరవ్ యాదవ్ వెల్లడించారు. అక్రమ ఆయుధాల సప్లై, వ్యవస్థీకృత నేరాలను కట్టడి చేసే విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడేది లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
డబ్బు ఎరగా వేసి స్మగ్లింగ్ చేయించాడు
‘‘పాకిస్థాన్ తుపాకుల స్మగ్లింగ్ కేసులో తాజాగా అరెస్టయిన ఇద్దరు నిందితుల్లో ఓ వ్యక్తి అమృత్సర్లోని ఒక సెలూన్లో అసిస్టెంట్గా పనిచేసేవాడు. 2022లో అమృత్సర్ పర్యటనకు వచ్చిన ఓ విదేశీయుడితో అతడికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ విదేశీయుడితో 2022 నుంచి నిందితుడు టచ్లో ఉండేవాడు. తొలుత పలుమార్లు కొంత డబ్బును నిందితుడి బ్యాంకు ఖాతాలో ఆ విదేశీయుడు వేశాడు. అనంతరం ఆయుధాల స్మగ్లింగ్ అసైన్మెంట్లు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు’’ అని పంజాబ్ స్టేట్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ సెల్ ఏఐజీ సుఖ్మీందర్ సింగ్ మాన్ మంగళవారం రోజు మీడియాకు తెలిపారు.