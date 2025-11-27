ETV Bharat / bharat

ఇండియా కూటమిలో భారీ చీలిక? విపక్ష ఎమ్మెల్యేలపై నీతీశ్ కన్ను- 9 మంత్రి పదవులు వాళ్లకేనా? స్కెచ్ ఏంటి?

జనవరి 14 తర్వాత బిహార్‌లో మంత్రివర్గ విస్తరణ- ఖాళీగా ఉన్న 9 మంత్రి పదవులు విపక్ష ఎమ్మెల్యేలకే అంటూ ప్రచారం- జేడీయూను అతిపెద్ద పార్టీగా మార్చుకునేందుకు సీఎం నీతీశ్ స్కెచ్?

CM NITISH EYE ON OPPOSITION MLAS
CM NITISH EYE ON OPPOSITION MLAS (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 1:34 PM IST

6 Min Read
CM NITISH EYE ON OPPOSITION MLAS : బిహార్‌లోని విపక్ష ఇండియా (మహాగఠ్​బంధన్​) కూటమిలో భారీ చీలిక ఏర్పడబోతోందనే కోణంలో ఇప్పుడు వాడివేడి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని విపక్ష పార్టీలు లేదా కొందరు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమిలో చేరేందుకు రెడీ అవుతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ ఆలోచన ఉన్న వారిని ఆకర్షించే స్కెచ్‌ను సీఎం నీతీశ్ రెడీ చేస్తున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అటువంటి వారి కోసమే 9 మంత్రి పదవులను భర్తీ చేయకుండా వదిలేశారనే విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో మహా కూటమిలోని ఇండియన్ ఇంక్లూజివ్ పార్టీ(ఐఐపీ) అధినేత, ఎమ్మెల్యే ఐపీ గుప్తాతో ఈటీవీ భారత్ మాట్లాడింది. తమ డిమాండ్లకు నీతీశ్ అంగీకరిస్తే, ఎన్‌డీఏతో కలిసి నడిచేందుకు రెడీ అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఐపీ గుప్తా చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు, ఈ వ్యవహారంపై రాజకీయ పరిశీలకుల విశ్లేషణతో కథనమిది.

భర్తీ చేయని 9 మంత్రి పదవులు అందుకోసమేనా?
బిహార్ అసెంబ్లీలో మొత్తం 243 స్థానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 202 స్థానాలను అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమి గెల్చుకుంది. 89 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా బీజేపీ అవతరించింది. సీఎం నీతీశ్‌కు చెందిన జేడీయూ 85 సీట్లతో రెండో అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది. బిహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో సీఎంను కలుపుకొని గరిష్ఠంగా 36 మంది మంత్రులు ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పటివరకు 26 మందినే మంత్రులుగా నియమించారు. సీఎంను కలుపుకుంటే ఈ సంఖ్య 27కు చేరింది. అంటే మరో 9 మందిని మంత్రులుగా చేయొచ్చు. ఖాళీగా ఉన్న ఈ మంత్రి పదవుల్లో 6 జేడీయూ కోటాకు చెందినవే కావడం గమనార్హం. సీఎం నీతీశ్ వ్యూహాత్మకంగానే ఈ మంత్రి పదవులను భర్తీ చేయకుండా వదిలేశారని రాజకీయ పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

భవిష్యత్తులో విపక్ష పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను జేడీయూలోకి చేర్చుకొని వారికి మంత్రి పదవులను కట్టబెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. గతంలోనూ సీఎం నీతీశ్ ఇలా చేశారని గుర్తు చేస్తున్నారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత బీఎస్‌పీ ఏకైక ఎమ్మెల్యే జామా ఖాన్, ఎల్‌జేపీ ఏకైక ఎమ్మెల్యేలను జేడీయూలో నీతీశ్ చేర్చుకున్నారు. ఆనాడు జామా ఖాన్‌కు మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. 2024లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశ్వాస పరీక్షలో నెగ్గాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు, ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను జేడీయూలో చేర్చుకున్న ట్రాక్ రికార్డు కూడా నీతీశ్‌కు ఉందని రాజకీయ పరిశీలకులు ప్రియరంజన్ భారతి చెప్పారు. ఒకవేళ ఈసారి విపక్ష పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను జేడీయూలోకి చేర్చుకునే అవకాశం లభించకుంటే, అలాంటి వారు చీలికవర్గంగా ఏర్పడేలా నీతీశ్ ప్రోత్సహించే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.

జనవరి 14 తర్వాత జరగబోయేది అదేనా ?
ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇండియన్ ఇంక్లూజివ్ పార్టీ(ఐఐపీ) విపక్ష మహా కూటమి వైపు నిలిచింది. ఆ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే ఇంద్రజిత్ ప్రసాద్ గుప్తా. ఈయన్ని అందరూ ఐపీ గుప్తా అని పిలుస్తారు. ఐఐపీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఆయనే. ఈ ఎన్నికల్లో మూడు స్థానాల్లో ఐఐపీ పార్టీ పోటీ చేసింది. సహర్సా స్థానం నుంచి ఐపీ గుప్తా గెలుపొందారు. విపక్ష మహా కూటమిలో ఎక్కువ సక్సెస్ రేటు కలిగిన పార్టీగా ఐఐపీ నిలిచింది. 2020లో బీఎస్‌పీ ఏకైక ఎమ్మెల్యేను, ఎల్‌జేపీ ఏకైక ఎమ్మెల్యేను జేడీయూలో చేర్చుకున్న చరిత్ర సీఎం నీతీశ్‌కు ఉంది. ఈసారి ఏకైక ఎమ్మెల్యే కలిగిన ఐఐపీపైనా నీతీశ్ కన్నేశారని పరిశీలకులు అంటున్నారు. జనవరి 14 తర్వాత మంత్రివర్గాన్ని విస్తరిస్తామని జేడీయూ శాసనసభా పక్ష సమావేశంలో నీతీశ్ ప్రకటించారు. అంటే అప్పటికల్లా మహా కూటమి నుంచి ఎన్‌డీఏ కూటమిలోకి ఔత్సాహిక ఎమ్మెల్యేల చేరిక ప్రక్రియను పూర్తి చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఐఐపీ పార్టీ అధినేత ఐపీ గుప్తా సీఎం నీతీశ్‌తో కలిసి నడిచేందుకు సిద్ధం అంటున్నారు. అయితే తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చాలనే షరతు పెడుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఐపీ గుప్తాతో ఈటీవీ భారత్ మాట్లాడింది. రాజకీయ భవిష్యత్‌‌, ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో ముడిపడిన కీలక అంశాలపై ఆయన అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంది.

ఐపీ గుప్తాతో ఈటీవీ భారత్ చిట్‌చాట్
మహా కూటమి భారీ ఓటమికి కారణం ఏమిటి?
ఐపీ గుప్తా : మహా కూటమి ఓటమికి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు. దీన్ని అందరూ క్షుణ్నంగా సమీక్షించుకోవాలి.అందరితో మాట్లాడితేనే నిజమైన కారణం తెలుస్తుంది.

మహా కూటమిలోని పార్టీల మధ్య ఓట్ల బదిలీ జరగలేదని అనిపిస్తోందా ?
ఐపీ గుప్తా : నేను పాన్ (తంతి-తత్వ) సామాజిక వర్గీయుడిని. మా వర్గం ఈబీసీ జాబితాలో ఉంది. మా వర్గం ప్రజలు మహా కూటమికి, ఆర్‌జేడీకి ఓట్లు వేశారు. కానీ కొన్ని మిత్రపక్షాల ఓట్లు, కూటమిలోని ఇతర పార్టీలకు కచ్చితంగా బదిలీ కాలేదు. నేను ఈవిషయంలో ఎవరి పేరునూ చెప్పలేను.

ముఖేశ్ సాహ్ని గురించేనా మీరు చెబుతున్నది ?
ఐపీ గుప్తా : నేను ఎవరి పేరునూ ఎత్తదల్చుకోలేదు. కానీ కూటమిలోని పార్టీల మధ్య ఓట్ల బదిలీ సరిగ్గా జరగలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

మహా కూటమిలోని అంతర్గత కలహాలు ప్రజల్లోకి తప్పుడు సందేశాన్ని పంపాయా?
ఐపీ గుప్తా : ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ (ఎస్‌ఐఆర్), ఓట్ల చోరీపై మహా కూటమి పెద్ద ఉద్యమం చేసింది. కానీ ఎన్నికలపై దాని ప్రభావం ఏమీ కనిపించలేదు. ఈ విషయాలను ప్రజల దాకా చేరవేయలేకపోయాం.

ఓట్ల చోరీ జరిగిందని మీరు కూడా అనుకుంటున్నారా?
ఐపీ గుప్తా : నేనొక ఇంజినీర్‌ను. రుజువు ఉంటే తప్ప దేని గురించీ మాట్లాడను. అయితే, చాలా మంది అభ్యర్థులు ఓట్లు పొందిన విధానం అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తోంది.

తేజస్వీ యాదవ్‌ను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించడంలో బాగా ఆలస్యం జరిగిందా ?
ఐపీ గుప్తా : బాగా లేటుగా తేజస్విని సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. ఈ ఆలస్యం ప్రజల్లోకి ప్రతికూల సందేశాన్ని పంపింది.

ఈ ఎన్నికల ఫలితాన్ని బాగా ప్రభావితం చేసిన అంశమేది ?
ఐపీ గుప్తా : మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.10,000 చొప్పున జమ చేయడం అనేది ఈ ఎన్నికల ఫలితంపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపించింది. ఇదే అంశం ఎన్‌డీఏకు కలిసొచ్చింది. మహా కూటమికి 160 సీట్లు వస్తాయని అనుకున్నాం. కానీ అలా జరగలేదు.

మీ భవిష్యత్ వ్యూహం ఏమిటి ? నీతీశ్‌ నుంచి ఆఫర్ వస్తే ఏం చేస్తారు ?
ఐపీ గుప్తా : మేం మా సామాజిక వర్గం కోసం పోరాడుతూనే ఉంటాం. వారికి రిజర్వేషన్ లభించే దాకా నా ఉద్యమం కొనసాగుతుంది. మా వర్గం ప్రజలకు రిజర్వేషన్లను పొందేందుకే ఐఐపీ పార్టీని ఏర్పాటు చేశాం. మాకు పదవులు ముఖ్యం కానే కాదు. పాన్ వర్గం ప్రజలకు రిజర్వేషన్ల అంశంపై మా డిమాండ్లకు అంగీకరించేందుకు సిద్ధమైతే సీఎం నీతీశ్‌తోనూ కలిసి నడుస్తాం.

జేడీయూను అతిపెద్ద పార్టీగా చేసేందుకు స్కెచ్
"బిహార్‌లో అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా జేడీయూ అవతరించలేదనే ఆవేదన సీఎం నీతీశ్‌కు ఉంది. ఈ లోటును పూడ్చుకునే క్రమంలో రాబోయే రోజుల్లో ఇతర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను జేడీయూలోకి చేర్చుకునే ఛాన్స్ ఉంది. జనవరి 14 తర్వాత మంత్రివర్గ విస్తరణ వేళ ఇలాంటి పరిణామాలు జరగొచ్చు. అధికార పార్టీలో ఉండాలని కోరుకునే విపక్ష ఎమ్మెల్యేలు చాలామందే ఉన్నారు. అలాంటి వారిపై నీతీశ్ ఫోకస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది" అని రాజకీయ పరిశీలకులు సునీల్ పాండే తెలిపారు.

నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి కోసం ఎమ్మెల్యేలు ఎన్‌డీఏలోకి!
"విపక్ష మహా కూటమిలోని ఎమ్మెల్యేలు తమ రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎందుకంటే ప్రజలు అభివృద్ధి కోసం ఓట్లు వేశారు. నియోజకవర్గాలను అభివృద్ధి చేయకపోతే, ప్రజలు ఎమ్మెల్యేలను ప్రశ్నిస్తారు. అధికార పార్టీలతో ఉంటేనే నియోజకవర్గాలను అభివృద్ధి చేయొచ్చు. ఇందుకోసం విపక్ష ఎమ్మెల్యేలు ఎన్‌డీఏ కూటమి వైపు రావొచ్చు" అని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి ప్రేమ్ రంజన్ పటేల్ తెలిపారు.

ETV Bharat Logo

