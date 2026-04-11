జాతర నుంచి వస్తుండగా విషాదం- రోడ్డు ప్రమాదంలో 10మంది మృతి

బస్సు, పికప్ ట్రక్కు ఎదురెదురుగా ఢీ- అనేక మందికి గాయాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 8:22 PM IST

Road Accident In Bihar : బిహార్‌లోని కటిహార్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. శనివారం సాయంత్రం ఒక బస్సు, ఒక పికప్ వ్యాన్ ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. దీంతో ఆ ఘటనలో పది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులందరూ పూర్ణియా నివాసితులు. ప్రమాదంలో అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కోధా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బస్‌గడా చౌక్ సమీపంలో, జాతీయ రహదారి 31పై ఆ ఘటన జరిగింది. పికప్ ట్రక్కులో గిరిజన వర్గానికి చెందిన వారు ఒక జాతర నుంచి తిరిగి వస్తున్నారు. అప్పుడు వేగంగా వస్తున్న ఒక బస్సు ఎదురుగా వచ్చి పికప్ ట్రక్కును బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో పికప్ వ్యాన్ పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయింది. పలువురు అక్కడికక్కడే మరణించారు.

ఘటన జరిగిన వెంటనే స్థానికులు కోధా పోలీస్ స్టేషన్‌కు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే, పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, స్థానిక గ్రామస్థులు సహాయంతో గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఈలోగా, మృతుల మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష కోసం పంపించారు. బస్సు డ్రైవర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని స్థానిక నివాసి దిలీప్ కుమార్ ఆరోపించారు. డ్రైవర్ బస్సును అతివేగంగా నడుపుతున్నాడని, అతని నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దుర్ఘటనకు పూర్తి బాధ్యత బస్సు డ్రైవరే వహించాలని అన్నారు.

